Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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S&P Global: Euroraum-Wirtschaft stabilisiert sich im Juni

Die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum hat sich im Juni stabilisiert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe stieg in zweiter Veröffentlichung auf 50,0 (Mai: 48,5) Punkte. In erster Veröffentlichung waren 49,5 gemeldet worden. Laut S&P Global wurde das Produktionswachstum im verarbeitenden Gewerbe vom weiteren (jedoch abgeschwächten) Geschäftsrückgang im Servicesektor ausgeglichen. Der Service-PMI erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 49,4 (47,7) Punkte. Vorläufig waren 48,9 gemeldet worden.

S&P Global: Aktivität deutscher Dienstleister sinkt im Juni leicht

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Juni leicht gesunken. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 48,6 von 48,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Juni ein Wert von 46,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. "Der Abwärtstrend bei der Geschäftstätigkeit hat sich im Juni (...) so deutlich verlangsamt wie seit Einsetzen der Kontraktionsphase im April nicht mehr. Gleichwohl wies der Hauptindex die schlechteste Quartalsperformance seit dreieinhalb Jahren auf", sagt S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

Deutscher Automarkt wächst im Juni zweistellig - Tesla und BYD mit Absatzsprung

Der deutsche Automarkt hat zum Ende des ersten Halbjahres deutlich an Dynamik zugelegt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Juni 296.378 Pkw neu zugelassen und damit 15,7 Prozent mehr als im Juni des Jahres 2025. In den ersten sechs Monaten lagen die Neuzulassungen mit 1,48 Millionen Fahrzeugen um 5,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Besonders gefragt waren im abgelaufenen Monat die Elektrowagen von Tesla und BYD. Bei Tesla lag der Zuwachs den weiteren Angaben zufolge bei 318 Prozent auf 7.768 Autos, BYD kam mit einem Plus von 274 Prozent auf 6.259 Fahrzeuge.

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Frankreichs Industrieproduktion etwas höher als erwartet

Frankreichs Industrieproduktion ist im Mai etwas höher als erwartet gewesen. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus von 0,4 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der vorläufig für April gemeldete Produktionszuwachs von 0,1 auf 0,3 Prozent revidiert.

Trumps Broker-Konten mit großen Trades rund um "Liberation Day"-Zölle

Die "Liberation Day"-Zölle von US-Präsident Donald Trump haben die Finanzmärkte im April 2025 in einen Abwärtsstrudel gestürzt und die Wall Street und Privatanleger veranlasst, sich hastig vor den Folgen zu schützen. Auch Trumps Vermögensverwalter hatten alle Hände voll zu tun. In einer Reihe von Transaktionen am 3. und 4. April - den Tagen nach Trumps Ankündigung weltweiter Zölle im Rosengarten - kauften und verkauften sie Hunderte von Einzelaktien. Dies geht aus Trumps Finanz-Offenlegungen hervor, die diese Woche veröffentlicht wurden.

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juni 46,8 (2. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 44,3

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GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni 48,8 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROG: 48,7 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 49,3 - S&P Global

IT/Einkaufsmanagerindex Service Juni 50,2

IT/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 50,1

IT/Einkaufsmanagerindex Service Mai bei 49,4

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 07:38 ET (11:38 GMT)