27.08.26 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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DIW: Konjunkturbarometer steigt im August wieder deutlich

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ist im August um gut fünf Punkte auf 96,4 Punkte gestiegen. Damit kommt der Indikator der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt, nach dem Rückgang im Vormonat wieder näher. Das Barometer setzt damit sein Auf und Ab der vergangenen Monate fort. "Das in den vergangenen Monaten schwankende DIW-Konjunkturbarometer spiegelt das insgesamt instabile konjunkturelle Bild wider - so langsam scheint die deutsche Wirtschaft aber Fuß zu fassen", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik.

BA-Stellenindex stagniert im August

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im August stabil geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte bei 103 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. Er lag damit 4 Punkte über seinem Vorjahreswert. Insgesamt bewegt sich der BA-X seit über einem Jahr um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Juli beschleunigt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Juli beschleunigt. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,4 (Juni: 4,0) Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 22 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 27 Milliarden Euro zugelegt hatte.

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Bank of Korea könnte bei Zinssitzung im Oktober stillhalten

Die Bank of Korea könnte nach einer zweiten Zinserhöhung in Folge bei ihrer nächsten Zinssitzung im Oktober stillhalten, meinen Analysten. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung bei der Sitzung am 22. Oktober sei "nicht besonders hoch", da die BOK nun ein langsameres Straffungstempo bevorzugen dürfte, schreibt Seok Gil Park von JP Morgan in einer Research Note. Laut Park könne die BOK weitere Zinserhöhungen im November, Februar und Mai vornehmen. Goohoon Kwon und Irene Choi von Goldman Sachs meinen, die BOK könnte die Geldpolitik deutlich langsamer straffen, wobei die nächste Anhebung wahrscheinlich nicht vor dem ersten Quartal 2027 erfolgen werde.

DJG/DJN/apo

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August 27, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)