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ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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BP drosselt Förderung auf zwei Plattformen im Golf von Mexiko

Auch BP hat wegen des Hurrikans Isaias die Förderung im Golf von Mexiko vorübergehend gedrosselt und sämtliches Personal von seinen Plattformen Na Kika und Thunder Horse abgezogen. Der britische Ölkonzern erklärte, es sei auch nicht-essenziell nötiges Personal von den Plattformen Argos, Atlantis und Mad Dog zurückgeholt worden. Der Sturm hat sich verstärkt und wird voraussichtlich am Freitag oder frühen Samstag an der nördlichen Golfküste auf Land treffen. Shell, Chevron und Harbour Energy haben die Produktion ebenfalls eingestellt und Teile ihres Personals von ausgewählten Anlagen evakuiert.

Malaysisches Finanzministerium hebt Wachstumsprognose an

Malaysia hat seine Wirtschaftswachstumsprognose für das Gesamtjahr auf 4,8 Prozent bis 5,3 Prozent angehoben. Zuvor war das erste Halbjahr stärker als erwartet ausgefallen. Die Wirtschaft wuchs in der ersten Jahreshälfte um 5,7 Prozent. Damit wurden frühere Prognosen von 4,0 Prozent bis 4,5 Prozent trotz externen Gegenwinds übertroffen, wie das Finanzministerium am Freitag in seinem jährlichen Ausblicksbericht mitteilte. Die Zuwächse seien durch eine robuste Inlandsnachfrage, stetige Investitionen und einen anhaltenden Tourismus angetrieben worden. "Das Wachstum für das Gesamtjahr wird nun am oberen Ende der prognostizierten Spanne erwartet", sagte Premierminister und Finanzminister Anwar Ibrahim. Er fügte hinzu, dass das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich bei 4,7 Prozent liegen werde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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