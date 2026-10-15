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ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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Industrielle Widerstandsfähigkeit der Eurozone schwindet angesichts des Energieschocks

Die Industrieproduktion der Eurozone ist im August unter dem Druck anhaltender Sorgen über die Energiepreise erneut gesunken, während der Konflikt im Nahen Osten weiter aufflammte. Die Industrieproduktion ging gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zurück, nach einem nach unten korrigierten Rückgang von 0,3 Prozent im Juli, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Der Wert für August lag unter dem Volkswirte-Konsens von plus 0,2 Prozent. Der Aktivitätsrückgang verschärft die ohnehin schwierigen Monate für den Industriesektor der Region. Nach einer überraschend widerstandsfähigen Reaktion auf den Ausbruch des Konflikts im Iran ist die Produktion im 21 Länder umfassenden Euroraum nun drei Monate in Folge gesunken. Dies schürt die Sorge, dass hohe Energiekosten und extreme Wetterbedingungen die Dynamik ausbremsen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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