Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Vujcic: Erwartung eines weiteren EZB-Zinsschritts 2027 nicht unvernünftig

EZB-Vizepräsident Boris Vujcic geht davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins im Dezember anheben wird und hält auch die Erwartung eines weiteren Zinsschrittes im nächsten Jahr nicht für abwegig. "Da wo wir jetzt stehen, sehe ich keinen Grund, den Fahrplan zu ändern und in einem maßvollen Tempo weiterzumachen", sagte er bei der Euro Finance Week in Frankfurt auf die Frage, ob es zu der allgemein erwarteten Zinserhöhung im Dezember kommen werde. Er fügte hinzu: "Das Einpreisen eines weiteren Zinsschritts in nächsten Jahres scheint nicht unvernünftig." Man müsse aber abwarten, wie die bis dahin anstehenden Daten ausfielen.

Vujcic: Höhere Stabilitätsrisiken aus KI und Staatsschulden

Die sich aus Künstlicher Intelligenz (KI) ergebenden Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum haben nach Aussage von Boris Vujcic, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), in jüngster Zeit an Prominenz gewonnen. Zur Eröffnung der Euro Finance Week in Frankfurt sagte er, dass die EZB die meisten der in den Finanzstabilitätsberichten aufgeführten Risiken schon länger auf dem Schirm habe, in diesem Jahr KI aber eine besondere Rolle spiele.

Industrieproduktion der Eurozone zieht im September an

Die Industrieproduktion der Eurozone hat sich im September erholt. Dies verschafft dem Sektor eine gewisse Entlastung, nachdem er angesichts anhaltend hoher Energiekosten infolge des Krieges im Iran nur mühsam wieder an Dynamik gewinnen konnte. Nach Angaben der Statistikbehörde der Europäischen Union, Eurostat, vom Montag stieg die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Der Zuwachs fiel geringer aus als von Volkswirten im Konsens erwartet; eine Umfrage von The Wall Street Journal hatte ein Plus von 0,5 Prozent prognostiziert.

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Deutscher Einzelhandelsumsatz für September nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im September noch etwas schwächer gewesen als zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,1 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,3 Prozent niedriger.

Ein Ölüberangebot zeichnet sich ab

Der Konflikt im Iran bleibt ungelöst. Dennoch leidet die Welt nicht unter einem Mangel an Öl, tatsächlich zeichnet sich Analysten zufolge zunehmend das Gegenteil ab. Laut einer Research Note von Goldman Sachs aus dieser Woche hat dies folgende Gründe: Die Produzenten im Nahen Osten haben sich an die Störungen im Seeverkehr angepasst und bringen wieder mehr Barrel auf den Markt. Sie bauen ihre Pipeline-Exportkapazitäten aus, wodurch sie die Straße von Hormus umgehen können. Eine stärkere Produktion in anderen Regionen, insbesondere in Brasilien, bietet einen weiteren Puffer. Unterdessen dämpfen die hohen Rohölpreise die Nachfrage, vor allem in China, wo die Nutzung von Elektroautos und -Lkw zunimmt.

DJG/DJN/apo

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November 16, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)