Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Ifo-Geschäftsklima steigt im November

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 90,6 (Vormonat revidiert: 90,1; vorläufig: 90,2) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Der Ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Ifo-Index legt zum siebten Mal in Folge zu

Der siebte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Folge im November auf 90,6 Punkte macht nach Einschätzung der Commerzbank Hoffnung auf eine weitere Erholung des Bruttoinlandsprodukts, da neben den Geschäftserwartungen auch die Lagebeurteilung zulegen konnte. "Für die gesamte Wirtschaft rechnen wir für 2027 allerdings nur deshalb mit einem für deutsche Verhältnisse höheren Wachstum von 1,2 Prozent, weil der Staat seine Ausgaben auf Pump weiter kräftig steigern wird", schreibt Chefökonom Jörg Krämer in einem Kommentar. "Denn die Unternehmen leiden weiter unter fehlenden Reformen, Trumps Zöllen und der starken chinesischen Konkurrenz, weshalb sich die Wachstumsrate mit dem Auslaufen des staatlichen Konjunkturimpulses 2028 wieder auf 0,6 Prozent halbieren dürfte."

Ifo-Index deutet nur auf verhaltene Erholung hin

Das konjunkturelle Erholungssignal beim Ifo-Geschäftsklima hält nach Einschätzung von Bethmann HAL zwar an und lässt dank der verbesserten Geschäftslage weiteres Wirtschaftswachstum erwarten, doch bei den Geschäftserwartungen bestehen weiterhin viele Zweifel. "Nach wie vor ist eine verhaltene Konjunkturerholung deutlich näher als eine dynamische. Da hilft auch das Fiskalpaket nur bedingt, das eine Konjunkturrakete noch nicht gezündet hat", schreibt Chefvolkswirt Alexander Krüger in einem Kommentar. "Die reduzierte Stromsteuer ändert nichts am allgemeinen Reformstau. Anstelle eines selbsttragenden Aufschwungs ist eine schuldenfinanzierte Konjunkturerholung bereits im Gang."

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Ifo-Index steigt auf höchsten Stand seit über drei Jahren

Der siebte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Folge im November auf 90,6 Punkte zeigt nach Einschätzung von ING Chefvolkswirt Carsten Brzeski, dass sich die konjunkturelle Erholung dank der fiskalischen Impulse, gesunkener Energiepreise und niedrigerer Zinsen fortsetzt. Die deutsche Wirtschaft befinde sich damit auf Kurs für das beste Wachstumsjahr seit 2022, wobei ING für das laufende Jahr ein BIP-Plus von rund 1,3 Prozent und für das kommende Jahr von 1,0 bis 1,5 Prozent erwartet. "Ein zyklischer Aufschwung ist aber noch keine nachhaltige Erholung - und wird es auch nicht automatisch", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

Ifo-Anstieg noch kein breit angelegter Aufschwung

Der siebte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas in Folge im November ist nach Einschätzung der DZ Bank zwar ermutigend, erfolgt aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau von immer noch 4,5 Punkten unter dem langfristigen Durchschnitt. "Die erhöhte staatliche Nachfrage nach Infrastruktur und Verteidigung stützt die Wirtschaft und füllt die Auftragsbücher", schreibt Konjunkturanalyst Christoph Swonke in einem Kommentar. "Zudem können Teilsegmente der deutschen Wirtschaft von einer erhöhten Auslandsnachfrage profitieren, insbesondere Unternehmen, die Produkte für die KI-Infrastruktur bereitstellen. Doch ein breit angelegter Aufschwung ist das aber noch nicht."

China setzt Exportbeschränkungen für einige kritische Rohstoffe in die USA bis Januar aus

China hat die Aussetzung von Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte kritische Materialien in die USA verlängert. Dieser Schritt erfolgte nur wenige Tage nach einem Treffen der Spitzenpolitiker beider Staaten in der Technologie-Metropole Shenzhen. Das chinesische Handelsministerium teilte am Dienstag mit, es werde das Exportverbot für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) im Zusammenhang mit Gallium, Germanium, Antimon sowie superharten Werkstoffen in Richtung der USA weiterhin aussetzen. Zudem würden strengere Überprüfungen von Graphitexporten in die USA auch künftig gelockert, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme.

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Pentagon umwirbt US-Autokonzerne für Drohnenfertigung - Kreise

Das Pentagon befindet sich in Gesprächen mit General Motors und weiteren Herstellern, um bei der Massenproduktion von Drohnen zu helfen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Dies ist der jüngste Versuch des US-Militärs, die weitläufigen Montagelinien der Autoindustrie zu nutzen, um die Produktion wichtiger Munition und Ausrüstung zu steigern. Führungskräfte des Verteidigungsministeriums bemühen sich seit Monaten darum, Automobilhersteller und deren etablierte Lieferketten einzubinden.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)