Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Inflation sinkt überraschend auf 1,2 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone ist im April überraschend zurückgegangen. Auch die Kerninflation trat den Rückzug an. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, sank die jährliche Inflationsrate von 1,3 auf 1,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 1,4 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

EU-Kommission: Aufschwung im Euroraum hält trotz Risiken an

Die EU-Kommission rechnet damit, dass sich der Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone trotz neuer Risiken in diesem und im nächsten Jahr fortsetzt. "Der private Konsum ist nach wie vor stark. Gleichzeitig haben Exporte und Investitionen zugenommen. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück und befindet sich derzeit in etwa auf Vorkrisenniveau", erklärte die Behörde in ihrer aktuellen Frühjahrsprognose. "Die Wirtschaft ist aber in höherem Maße externen Risikofaktoren ausgesetzt, die sich verstärkt haben und sich auch stärker negativ auswirken."

Geschäfte der britischen Dienstleister moderat belebt

Die britischen Dienstleister haben im April nur eine moderate Geschäftsbelebung verzeichnet, nachdem es im März wegen Schneefällen zu größeren Störungen gekommen war. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft stieg auf 52,8 Punkte von 51,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 53,5 Punkten prognostiziert.

Deutscher Automarkt legt im April deutlich zu

Nach dem Durchhänger im März ist der deutsche Automarkt im April wieder deutlich gewachsen. Die Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw) kletterten um 8 Prozent auf 314.055 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Auf Sicht der ersten vier Monate des aktuellen Jahres ergab sich eine Steigerung von 5 Prozent.

Kräftiges Lohnplus könnte Fed aus liebgewonnener Routine reißen

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank scheint festgelegt zu sein. Moderate Zinsschritte in diesem werden sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Der Einzelfaktor, der die Pläne durcheinander bringen könnte, ist Lohndruck, der sich auch gerade in der Wirtschaft aufzubauen beginnt. Die Fed beendete ihr zweitägiges Spitzentreffen damit, erst einmal alles beim Alten zu belassen, signalisierte aber, dass sie vom Zinserhöhungspfad nicht abweichen werde.

Norwegens Zentralbank hält Leitzins stabil

Die norwegische Notenbank hat bei ihrer Ratssitzung an dem Leitzins festgehalten. Er blieb damit bei 0,50 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Schlüsselzins seit März 2016. Zugleich signalisierte die Zentralbank, dass der Leitzins in den nächsten Monaten voraussichtlich steigen wird. "Die Beurteilung des Ausblicks und die Balance der Risiken legen nahe, dass der Leitzins höchstwahrscheinlich nach dem Sommer 2018 erhöht wird", erklärte die Norges Bank.

Nahles weist von der Leyens Forderung nach mehr Verteidigungsmitteln ab

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die Kritik von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an einer unzureichenden Finanzausstattung ihres Ressorts zurückgewiesen. "Die Ausgaben für die technische Ausrüstung der Bundeswehr steigen", sagte Nahles der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Kirchenasyl schützt nicht vor Abschiebung

Das sogenannte Kirchenasyl schützt abgelehnte Flüchtlinge nicht vor einer Abschiebung. Dies entschied das Oberlandesgerichts (OLG) München im Fall des sogenannten Freisinger Kirchenasyls in einem Urteil. Demnach ist das Kirchenasyl kein Bestandteil der deutschen Rechtsordnung und zwingt den Staat nicht zur Duldung. Nicht anerkannte Flüchtlinge, die Schutz in Kirchen suchen, haben demnach keinen Anspruch auf Aussetzung ihrer Abschiebung.

Seehofer verurteilt Vorgänge in Ellwanger Flüchtlingsunterkunft

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den gewalttätigen Widerstand gegen die Abschiebung eines Flüchtlings im baden-württembergischen Ellwangen scharf kritisiert. Was dort geschehen sei, sei "für mich ein empörender Sachverhalt", sagte der CSU-Politiker in Berlin. In der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hatten Asylbewerber zuvor versucht, die Abschiebung eines 23-Jährigen zu verhindern.

Russisches Kampfflugzeug über dem Mittelmeer abgestürzt

Beim Absturz eines russischen Kampfflugzeugs über dem Mittelmeer sind die beiden Piloten getötet worden. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichteten, verunglückte die Maschine des Typs Su-30SM nach dem Start auf dem Stützpunkt im syrischen Hmeimim. Als das Flugzeug an Höhe gewann, stürzte es aus zunächst ungeklärter Ursache ins Meer.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)