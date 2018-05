Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt um 1Q um 2 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März erneut schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Auch im Januar und Februar war die Auftragsentwicklung schwächer als erwartet gewesen. Der zunächst für Februar gemeldete Zuwachs von 0,3 Prozent wurde auf einen Rückgang von 0,2 Prozent revidiert.

Deutscher Sentix-Konjunkturindex sinkt im Mai erneut

Die Lage der deutschen Konjunktur hat sich überraschend deutlich abgekühlt und den tiefsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf 23,5 (April: 24,4) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf 59,8 (62,0) Punkte zurückging und der Erwartungsindex bei minus 7,8 Punkte verharrte. "Die Konjunktur in Deutschland boomt und dennoch scheint der Zenit inzwischen klar durchschritten", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Argentinien stemmt sich mit Zinserhöhung gegen Peso-Absturz

Argentiniens Zentralbank hat am Freitag zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen überraschend die Zinsen angehoben, um die trudelnde Währung zu stützen, während das Land erneut mit einer Finanzkrise zu kämpfen hat. Die Zentralbank erhöhte ihren Leitzins um 675 Basispunkte, nachdem er zuvor schon um 300 Basispunkte gestiegen war. Die Erhöhungen halfen, den Peso zu stabilisieren, aber mit einem Zinssatz von jetzt 40 Prozent sind die Aussichten für das Wirtschaftswachstum mau.

Krise in der Türkei droht zum Großbrand zu werden

Die Probleme in der Türkei nehmen an Schärfe zu. Vergangenen Montag veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Warnung, wonach es "klare Indizien für eine Überhitzung" der türkischen Wirtschaft gebe. Während das Wirtschaftswachstum 2017 noch bei 7,4 Prozent gelegen habe, gebe es für 2018 nur noch ein Wachstumspotenzial von 3,5 bis 4 Prozent. Am Dienstag folgte die Bonitätsabstufung der Türkei durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P), die die Kreditwürdigkeit des Landes auf BB- heruntersetzte.

Ölpreis von Sorgen über Iran-Sanktionen getrieben

Die Ölpreise haben am Montag im asiatischen Terminhandel stark zugelegt. Kontrakte für US-Leichtöl der Sorte WTI durchbrachen die Marke von 70 Dollar je Fass, was den höchsten Kurs seit rund dreieinhalb Jahren bedeutet. Auch die globaler gehandelte Sorte Brent legte weiter zu. Als Grund gaben Marktbeobachter an, dass in Kürze die Frist für eine Verlängerung des Verzichts von US-Sanktionen gegen den Iran auslaufe.

Sprecherin: Merkel reist zu Putin nach Sotschi

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am 18. Mai nach Sotschi, um Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu führen. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bestätigte die Reise, für die vorher in russischen Berichten bereits der Freitag kommender Woche als Datum genannt worden war. Demmer erklärte auf einer Pressekonferenz in Berlin, "dass ich die Reise bestätigen kann". Zu Details äußere man sich später.

Vier von zehn Deutschen würden Konto bei Amazon oder Google eröffnen

Vier von zehn Deutschen können sich vorstellen, ihre Bankgeschäfte auf Konten von Technologiekonzernen wie Google, Apple oder Amazon zu erledigen. Das ergab eine Umfrage des IT-Verbandes Bitkom unter 1.000 Bundesbürgern. Ebenfalls 40 Prozent sehen Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Payback potenziell als ihre künftige Bank.

BDI will Steuereinnahmen für mehr Investitionen nutzen

Angesichts zu erwartender deutlicher Steuermehreinnahmen hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die Politik dazu aufgerufen, die Mittel weitaus stärker für Investitionen zu nutzen. "Deutschland muss Wachstum und Innovation fördern, statt sich auf sozialpolitische Umverteilung zu konzentrieren", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Er nannte es "kontraproduktiv, den historisch einmaligen Spielraum für Zukunftsinvestitionen ungenutzt verstreichen zu lassen".

Streit über Asylpolitik bei Schwarz-Rot spitzt sich zu

Wenige Wochen nach ihrem Start steht die schwarz-rote Regierungskoalition bereits vor einer Zerreißprobe. Zu Beginn eines Treffens der Fraktionsspitzen von Union und SPD sorgte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit seiner Äußerung, eine "Anti-Abschiebe-Industrie" verhindere die Abschiebung von Kriminellen, für heftigen Streit. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider sagte im ZDF, er habe sich eigentlich vorgenommen, nicht alles ernst zu nehmen, was von der Union komme.

Todesstrafe kein Hindernisgrund für Abschiebung von Gefährdern

Terroristische Gefährder dürfen in ihre Heimat abgeschoben werden, auch wenn ihnen dort formal die Todesstrafe droht. Das entschied das Bundesverfassungsgericht und wies damit eine Beschwerde eines Tunesiers zurück. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass Todesurteile de facto nicht mehr vollstreckt würden, urteilten die Richter weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Apr 757,1 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im März 737,6 Mrd CHF

Schweiz Apr Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Apr Verbraucherpreise +0,8% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

Taiwan Exporte Apr +10,0% gg Vorjahr (PROG +11,1%)

Taiwan Importe Apr +4,9% gg Vorjahr (PROG +7,0%)

Taiwan Handelsbilanz Apr Überschuss 4,15 Mrd USD (PROG Überschuss 4,1 Mrd USD)

China/Währungsreserven Apr 3,125 Bill USD (März: 3,143 Bill USD)

China/Währungsreserven Apr sanken um 17,968 Mrd USD zum Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)