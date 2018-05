Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Industrie enttäuscht im März

Die französische Industrie hat im März ihre Produktion überraschend gedrosselt. Ursache dafür waren starke Rückgänge im Bergbau sowie in der Energie- und Wasserversorgung. Wie die Statistikbehörde berichtete, sank der gesamte industrielle Ausstoß um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Für Februar wurde das vorläufige Plus von 1,2 auf 1,1 Prozent leicht nach unten revidiert.

EZB teilt bei Dollar-Tender 80 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 80 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,21 (zuvor: 2,21) Prozent.

Außenminister aus Berlin, Paris und London treffen Vertreter des Iran

Nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Ausstieg aus dem Atomabkommen wollen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens am Montag mit Vertretern des Iran treffen. Bei den Gesprächen solle es um die Zukunft des Abkommens gehen, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch dem Radiosender RTL. Es gehe darum, über die "Gesamtsituation" zu beraten, sagte Le Drian weiter.

Maas: Trumps Kündigung von Nuklearvereinbarung nicht nachvollziehbar

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor den politischen und wirtschaftlichen Folgen der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Trump gewarnt und eine geschlossene Reaktion Europas angekündigt. "Unser Ziel ist dabei klar: Wir bleiben der Nuklearvereinbarung verpflichtet", hob Maas hervor. "Wir werden dafür arbeiten, dass dieses Abkommen eine Zukunft hat."

Nahles: Trumps Iran-Aufkündigung hat Auswirkungen auf deutsche Unternehmen

SPD-Chefin Andrea Nahles hat vor Folgen für die deutsche Wirtschaft aus der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump gewarnt. "In drei Minuten und 32 Sekunden hat Donald Trump die Welt unsicherer gemacht", sagte Nahles zu Journalisten in Berlin. "Das Abkommen mit dem Iran zu kündigen, halte ich für einen schwerwiegenden Fehler, und es versetzt die ganze Welt in große Sorge."

Erdogan: USA werden "am Ende verlieren" durch Rückzug aus Atomdeal

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA nach ihrem Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran vor einer Beschädigung ihrer eigenen Interessen gewarnt. "Am Ende werden die USA verlieren", sagte Erdogan in einem bisher nur teilweise veröffentlichten CNN-Interview. "Der Iran wird niemals Kompromisse machen bei dieser Vereinbarung und wird sich an diese Vereinbarung halten bis zum Ende."

Chamenei fordert "solide europäische Garantien" für Atomabkommen

Nach dem US-Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat dessen geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei "solide europäische Garantien" gefordert. Andernfalls werde der Iran die Vereinbarung ebenfalls verlassen, warnte Chamenei, der in der Islamischen Republik in politischen Fragen das letzte Wort hat. Chamenei hat zwar das Atomabkommen von Juli 2015 gebilligt, aber nie ein Geheimnis aus seinem Misstrauen gegenüber dem Westen und insbesondere den USA gemacht.

In diesem Tempo könnte der Iran Atomwaffen entwickeln

Der Iran könnte jetzt, nachdem US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen des Jahres 2015 ausgestiegen ist, ganz schnell wieder sein Nuklearprogramm aufnehmen. Doch Experten und frühere Spitzenbeamte streiten sich darüber, wie lang der Weg für Teheran zur Atombombe ist. Manche deuten auf die früheren, eher langsamen Fortschritte der Iraner hin und unabhängige Analysen kommen zu dem Schluss, dass das Land mehrere Jahre für den Bau der Bombe brauche. Andere warnen vor einem Erfolg in wenig mehr als einem Jahr.

Ölkonzerne durch Trumps Iran-Sanktionen in der Klemme

Die Entscheidung der US-Regierung, die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen, könnte einen beachtlichen Teil der weltweiten Ölquellen vom Markt abschneiden. Wichtige Kunden der iranischen Ölanbieter müssten sich dann neue Lieferanten suchen.

Auch ohne Handelskriege schwächelt Welthandel bereits

Anleger sind in diesem Jahr sich schnell einander ablösende Narrative bereits gewöhnt. Zeitweise drehte sich alles darum, ob die USA und China es beim Handelsstreit eskalieren lassen. Dann ging es um Ausnahmen für die Verbündeten bei Zöllen auf Metalle. Oder auch die stets klamme Tesla ist stets für eine Geschichte gut. Doch wenn sich reell etwas ändert, sollten Anleger aufhorchen. Das könnte sich an einigen entscheidenden Indikatoren zum Welthandel ablesen lassen.

Russischer Botschafter erwartet Fairness bei Nord Stream 2

Unmittelbar vor dem Besuch von Außenminister Heiko Maas (SPD) bei seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow hat der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, für Verlässlichkeit und Rechtstaatlichkeit beim Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 geworben. "Wir möchten unsere Partner zu Pragmatismus und Vernunft ermahnen", sagte Netschajew der Neuen Osnabrücker Zeitung. Maas reist am Donnerstag nach Moskau. Am Montag wird Wirtschaftsminister Peter Altmaier dort zu Gesprächen erwartet.

Bundesregierung macht Weg für Musterfeststellungsklage frei

Die Bundesregierung hat nach zähem Ringen den Weg für die Musterfeststellungsklage in Deutschland frei gemacht. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf, wie aus Regierungskreisen verlautete. Der Gesetzentwurf muss noch durchs parlamentarische Verfahren und vom Bundestag beschlossen werden. Mit der sogenannten Eine-für-Alle-Klage muss nicht jeder Verbraucher bei einem Schaden für sich alleine vor Gericht ziehen, sondern kann sich an einen Verband wenden, der die Klage führt.

Kabinett beschließt Neuregelung des Familiennachzugs

Nach langem Streit zwischen den Koalitionsparteien hat das Bundeskabinett die Neuregelung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus beschlossen. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen. Die Kabinettsvorlage von Innenminister Horst Seehofer (CSU) schreibt eine Obergrenze von monatlich 1.000 Angehörigen von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten fest.

Landesschiedsgericht lehnt Parteiausschluss von Thüringens AfD-Chef Höcke ab

Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke wird nicht aus der Partei ausgeschlossen. Das Landesschiedsgericht lehnte den Antrag des AfD-Bundesvorstands, Höcke wegen dessen umstrittener Dresdner Rede die Mitgliedschaft zu entziehen, als unbegründet ab, wie ein Parteisprecher in Erfurt mitteilte. Die Äußerungen hätten keine "Wesensverwandschaft Höckes mit dem Nationalsozialismus" erkennen lassen und auch nicht gegen die Satzung oder die Grundsätze der Partei verstoßen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,0% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 4. Mai -0,4% auf 387,1 (Vorwoche: 388,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 4. Mai -0,2% auf 257,7 (Vorwoche: 258,1)

US/MBA Refinance Index Woche per 4. Mai -0,6% auf 1.098,4 (Vorwoche: 1.104,9)

