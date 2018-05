Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England rührt Leitzins nicht an

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins nicht angetastet. Er verharrte damit bei 0,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Ratsmitglieder beschlossen mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen, den Leitzins stabil zu halten. Die beiden Abweichler Ian McCafferty und Michael Saunders votierten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Lieberman: Irans nahezu gesamte Infrastruktur in Syrien von Israel beschossen

Die israelische Armee hat bei ihren Angriffen in Syrien nach Angaben von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman "nahezu die gesamte iranische Infrastruktur" beschossen. Er hoffe, dass die "Episode" nun vorbei sei und "jeder verstanden hat". Lieberman verwies auf ein Sprichwort, wonach, "wenn der Regen auf uns fällt, der Sturm über sie kommen wird". Israel hatte nach Armeeangaben dutzende iranische Militäreinrichtungen in Syrien attackiert und getroffen.

Merkel: In Nahost geht es derzeit "wahrlich um Krieg und Frieden"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der neuen Gewalt im Nahen Osten eine Frage von Krieg und Frieden. "Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht", sagte Merkel bei der Zeremonie zur Verleihung des Karlspreises an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Aachen.

Macron mit internationalem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet

Für seine Verdienste um Europas Einigung ist der französische Präsident Emmanuel Macron in Aachen mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bei einem Festakt im Aachener Rathaus nahm Macron die renommierte Auszeichnung aus der Hand des Aachener Oberbürgermeisters Marcel Philipp (CDU) entgegen. Die Preisverleiher würdigten damit Marcons "Vision von einem neuen Europa und der Neugründung des europäischen Projekts", wie es in der Begründung des Karlspreisdirektoriums hieß.

Macron wirft Deutschen "Fetischismus für Haushalts- und Handelsüberschüsse" vor

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat Deutschland vorgeworfen, von Haushalts- und Handelsbilanzüberschüssen besessen zu sein. "In Deutschland kann es nicht einen ewigen Fetischismus für Haushalts- und Handelsüberschüsse geben, weil sie auf Kosten der anderen erzielt werden", sagte Macron, nachdem er in Aachen den Karlspreis für seine Verdienste um Europa erhalten hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,25%

GB/Industrieproduktion März +0,1% gg Vm; +2,9% gg Vj

GB/Industrieproduktion März PROG: +0,2% gg Vm, +3,1% gg Vj

GB/Handelsbilanz März Defizit 12,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Feb revidiert Defizit 10,4 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 10,2 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: Defizit 11,8 Mrd GBP

May 10, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)