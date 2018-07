Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Staatsschulden im Euroraum steigen auf 86,8 Prozent des BIP

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im ersten Quartal 2018 leicht gestiegen. Der öffentliche Schuldenberg kletterte gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal von 86,7 auf 86,8 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen stieg der Schuldenberg von 9,690 auf 9,781 Billionen Euro. In der EU-28 sank die Staatsschuldenquote von 81,6 auf 81,5 Prozent entsprechend 12,507 nach 12,592 Billionen Euro.

Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Mai auf 22 Mrd Euro

Die Eurozone hat im Mai einen saisonbereinigten Leistungsbilanzüberschuss von 22 Milliarden Euro erzielt, nachdem im April ein Überschuss von 30 Milliarden erzielt worden war. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) belief sich der positive Saldo in der Handelsbilanz auf 21 (Vormonat: 22) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 193 (190) Milliarden Euro stiegen und die Einfuhren auf 173 (168) Milliarden.

Trump droht mit Strafzöllen auf alle chinesischen Importe

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, Strafzölle auf alle Importwaren aus China zu verhängen. Die US-Einfuhren aus China belaufen sich auf rund 500 Milliarden Dollar. "Wir haben eine enorme Menge verloren", sagte Trump in einem Interview mit CNBC. Trump sagte, dass er "bereit ist, auf 500 zu gehen".

Merkel will weiter mit Trump zusammenarbeiten

Trotz der Turbulenzen in der Politik von Donald Trump hält Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Kooperation mit dem US-Präsidenten fest. Die transatlantische Zusammenarbeit mit Trump sei "zentral für uns", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin. "Der uns gewohnte Ordnungsrahmen steht stark unter Druck", räumte Merkel ein.

Merkel: Juncker wird Gesprächsprozess zu Autozöllen vorschlagen

Um Strafzölle auf Autos zu vermeiden, soll die EU mit den USA kommende Woche nach Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über breit gefasste oder sektorale Vereinbarungen sprechen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werde bei seinem Besuch in Washington "Vorschläge machen, wie man in einen Gesprächsprozess kommen kann, um das abzuwenden", kündigte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Merkel erwartet Entscheidung zu Diesel-Nachrüstung im September

Im regierungsinternen Streit über die Form der Nachrüstung von Diesel-Pkw soll es spätestens Ende September eine Entscheidung geben. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin an. In der Regierung gibt es dazu bisher zwei Haltungen: Die SPD fordert Hardwarenachrüstungen bei Diesel-Pkw. Die Union hält Software-Nachrüstungen für ausreichend. Merkel erklärte, dass es zu dem Thema viele unterschiedliche Einschätzungen gebe.

Verkehrsministerium feiert Dieselbus-Nachrüstung mit SCR-Kat

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sperrt sich zwar gegen die Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw, bei Bussen hat der CSU-Politiker jedoch eine andere Haltung: In Düsseldorf stellte Scheuer am Freitag den nach Ministeriumsangaben bundesweit ersten ÖPNV-Dieselbus mit SCR-Nachrüstung vor. SCR steht für Selective Catalytic Reduction.

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juni +5,4 Mrd GBP (Vj: +6,2 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juni PROGNOSE: +5,0 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Juni +14,7 Mrd GBP (Vj: +20,9 Mrd GBP)

