EZB: Volkswirte erhöhen Inflations- und senken BIP-Prognosen

Die regelmäßig im Rahmen des Survey of Professional Forecasters von der EZB befragten Volkswirte erwarten für die nächsten Jahre trotz eines niedrigeren Wachstums etwas mehr Inflation. Wie die EZB mitteilte, rechnen die Experten für 2018 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,7 (bisher: 1,5) Prozent. Für 2019 wird auch eine Inflation von 1,7 (1,6) Prozent prognostiziert und für 2020 ebenfalls von 1,7 (1,7) Prozent.

Deutschland zeigt China bei 50Hertz und Maschinenbauer rote Karte

Deutschland macht ernst bei der Abwehr chinesischer Investoren. Sowohl beim Stromnetzbetreiber 50Hertz als auch bei dem hochspezialisierten Maschinenbauer Leifeld Spinning Metals blockiert die Bundesregierung die Käufer aus dem Reich der Mitte und leitet damit eine Wende in der Industriepolitik ein. Aus "sicherheitspolitischen Erwägungen" übernimmt die deutsche Staatsbank KfW einen Anteil von 20 Prozent an 50Hertz, den sich eigentlich der Netzgigant State Grid Corporation of China (SGCC) sicher wollte.

Wahlkommission: Khan gewinnt Parlamentswahl in Pakistan

Der ehemalige Cricketstar Imran Khan hat die Parlamentswahl in Pakistan nach offiziellen Angaben gewonnen. Wie die Wahlkommission mitteilte, erlangte seine Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) 114 Sitze im Parlament in Islamabad und wird damit stärkste Kraft. Sie verpasst jedoch die absolute Mehrheit und ist zur Regierungsbildung auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die bisherige Regierungspartei PML-N von Ex-Premierminister Nawaz Sharif erhielt demnach 63 Sitze und die Pakistan Peoples Party (PPP) 43 Sitze.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Handelsbilanz Defizit 0,5 Mrd SEK

Schweden Juni Exporte 124,7 Mrd SEK

Schweden Juni Importe 125,2 Mrd SEK

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Vorjahr

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz -1,8% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,5% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,4% gg Vorjahr

