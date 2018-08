Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Türkische Zentralbank kämpft mit Maßnahmenpaket gegen Lira-Krise

Die türkische Zentralbank hat ein Bündel an Maßnahmen angekündigt, um die Währungskrise des Landes einzudämmen. Sie sicherte den Banken zu, ihnen die benötigte Liquidität zur Verfügung zu stellen. Sie können sich Fremdwährungsmittel mit einer Laufzeit von einem Monat zusätzlich zu Geldern mit einer Woche Laufzeit ausleihen. In einer separaten Erklärung teilte die Zentralbank mit, dass sie die Reserveanforderungen angepasst hat, so dass dem Finanzsystem etwa 10 Milliarden Lira, 6 Milliarden Dollar und 3 Milliarden Dollar an Gold als Liquidität zugeführt werden.

Türkische Bankenaufsicht begrenzt Geschäfte mit ausländischen Investoren

Die türkische Bankaufsichtsbehörde BDDK schränkt die Möglichkeit der Banken zu Geschäften mit ausländischen Investoren ein. Wie die BDDK auf ihrer Webseite mitteilt, darf das Volumen von Swap-, Spot- und Forward-Geschäften türkischer Institute mit dem Ausland künftig nicht mehr 50 Prozent ihres Eigenkapitals übersteigen. Diese Quote wird von nun an täglich berechnet. Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann bewertet die Maßnahme als ersten Schritt in Richtung von Kapitalverkehrskontrollen.

Lira-Absturz reißt andere Währungen aus Schwellenländern mit sich

Der Verfall der türkischen Lira setzt sich am Montag fort und reißt auch andere Schwellenländer-Währungen nach unten. Zum US-Dollar verlor die Lira zeitweise 10 Prozent. In der Spitze wurden für 1 Dollar über 7 Lira gezahlt. Der Euro rückte dicht an die Marke von 8 Lira heran. Um die Abwertung der heimischen Währung zu stoppen, kündigte die türkische Notenbank eine Reihe von Maßnahmen an, die aber zunächst keine nachhaltige Wirkung zeigten.

Commerzbank: Gute Gründe, dass Lira-Absturz erst einmal pausiert

Nach dem Absturz der Lira am Freitag dürften laut Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank (Coba) zwei Faktoren für kurzfristige Entspannung sorgen: Zum einen habe die türkische Bankenaufsicht BDDK das Volumen an Swap-Geschäften, das türkische Banken tätigen dürfen, auf 50 Prozent des Eigenkapitals der jeweiligen Bank beschränkt. Zum zweiten habe Finanzminister Berat Albayrak für den heutigen Montag ein Statement angekündigt. Laut Presseberichten scheine er einen "Aktionsplan" zur Krisenbekämpfung vorstellen zu wollen.

Börse Istanbul startet mit schweren Verlusten in die Woche

Der BIST 100 steht zu Wochenbeginn unter Druck und verliert 4,1 Prozent auf 91.000. Zu Jahresbeginn stand der Index bei rund 115.000. Zu den Kursverlusten kommen für ausländische Anleger noch die Währungsverluste hinzu. Seit Jahresbeginn hat die Lira gegen den Dollar fast die Hälfte an Wert verloren.

Türkische Währungskrise besorgt Bundesregierung nicht

Der anhaltende Verfall der türkischen Währung und die möglichen Auswirkungen auf die Banken Europas bereiten der Bundesregierung noch keine Bauchschmerzen. Das Bundesfinanzministerium erklärte, dass es wegen des Lira-Absturzes keine Krisenkommunikation oder -treffen auf internationaler Ebene gegeben habe.

Merkel empfängt Putin am Samstag auf Schloss Meseberg

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am kommenden Samstagabend den russischen Präsidenten Wladimir Putin . Bei dem Treffen auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg, werden "aktuelle außenpolitische Fragen" besprochen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag weiter mitteilte. Auch die Gaspipeline Nord Stream 2 soll Thema sein. Die beiden Politiker werden vor dem Treffen Pressestatements abgeben. Eine Pressekonferenz ist den Angaben zufolge nicht geplant.

Massive SPD-Verluste laut Umfrage in Bayern und im Westen

Die politische Stimmung in Bayern und den übrigen westdeutschen Bundesländern ist laut einer aktuellen Umfrage zu Lasten der SPD gekippt. Die Partei ist dort, aber auch in Ostdeutschland großer Verlierer im "RTL/n-tv-Trendbarometer". Größter Gewinner sind demnach die Grünen. Im Durchschnitt der sieben westdeutschen Länder Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein müsste die SPD im Vergleich zur jeweils letzten Landtagswahl ein Minus von 6,2 Prozentpunkten hinnehmen.

Nord- und Südkorea vereinbaren Gipfeltreffen im September

Nord- und Südkorea haben vereinbart, in den kommenden Wochen ein Gipfeltreffen in Pjöngjang abzuhalten. Es wäre in diesem Jahr das dritte Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanische Präsident Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Der Gipfel, der in einer kurzen Erklärung nach Gesprächen auf hoher Ebene am Montag angekündigt wurde, steht im Zeichen der Besorgnis über eine Sackgasse bei den Friedensbemühungen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)