Dienstleister schieben deutsche Wirtschaft an

Die deutsche Wirtschaft hat im August an Fahrt gewonnen. Während die Industrie an Dynamik verlor, legten die Dienstleister spürbar zu. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,7 Zähler von 55,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Wirtschaft der Eurozone wächst stabil - Geschäftsaussichten schwach

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im August ein stabiles Wachstum verzeichnet, die Geschäftsaussichten sanken allerdings auf ein Zweijahrestief. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich leicht auf 54,4 Zähler von 54,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 54,5 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: Politik will keinen EZB-Präsidenten Weidmann

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hält einen Bericht im Handelsblatt für plausibel, wonach sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Auseinandersetzung um die 2019 anstehende Besetzung europäischer Spitzenposten nicht mehr auf Jens Weidmann als Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi konzentrieren will. Wichtigster Grund dafür ist aus Krämers Sicht, dass die Politiker, die über die Personalie zu entscheiden haben, kein Interesse an einem geldpolitischen Falken haben, auch die deutschen nicht.

Berenberg: Unter EZB-Präsident Weidmann würde Geldpolitik nicht anders

Die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding nicht entscheidend davon abhängen, wer Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi wird. "Die EZB-Präsidentschaft ist eine einflussreiche Position, aber es würde meine Prognosen für die EZB-Geldpolitik nicht beeinflussen, wenn ich wüsste, wer der nächste Präsident wird", schreibt Schmieding in einem Kommentar.

Trump: US-Markt würde bei meiner Amtsenthebung "zusammenbrechen"

Der US-Finanzmarkt würde nach den Worten von Präsident Donald Trump im Falle seiner Amtsenthebung "zusammenbrechen". "Wenn ich je des Amtes enthoben werden sollte, würde der Markt zusammenbrechen. Ich denke, alle wären dann sehr arm", sagte Trump in einem Fernsehinterview des Senders Fox News. Trump hatte auf eine Frage nach seinen zunehmenden juristischen Schwierigkeiten geantwortet, nachdem ihn sein langjähriger Anwalt Michael Cohen schwer belastet hatte.

Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Messerattacke nahe Paris

Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer hat in der Nähe von Paris einen Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Der Angreifer habe sich in der Stadt Trappes verschanzt und sei von der Polizei außer Gefecht gesetzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen. Unklar war zunächst, ob der Angriff einen terroristischen Hintergrund hatte.

Schweden Juli Arbeitslosenzahl 339.000

Schweden Juli Arbeitslosenquote 6,0%

Schweden Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,0%

