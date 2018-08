Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Spekulationen in Italien über neue Staatsanleihekäufe

In der italienischen Presse gibt es Spekulationen über neue Ankäufe italienischer Staatsanleihen. La Stampa will aus Regierungskreisen erfahren haben, dass sich die italienische Regierung an die Europäische Zentralbank (EZB) wenden will, um diese von zusätzlichen Ankäufen zu überzeugen. Der Corriere della Sera meldete kürzlich, US-Präsident Donald Trump habe den Italienern angeboten, ihre Staatspapiere zu kaufen. Hintergrund ist das nahende Ende der Nettoankäufe von Staatsanleihen durch die EZB.

Deadline für Brexit-Gespräche auf Mitte November verschoben - Agentur

Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union treten auf der Stelle. Beide Seiten strebten nun an, die Bedingungen ihrer Trennung bis Mitte November auszuhandeln, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit den britischen und europäischen Positionen vertraut sind. Bisher galt der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 18. Oktober als Deadline.

DIW-Konjunkturbarometer geht zurück

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat im August erneut etwas nachgegeben, zeigt aber nach Angaben des Instituts "weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft an". Für das dritte Quartal liege es mit 101 Punkten nach zuletzt knapp 104 Zählern weiter über der 100-Punkte-Schwelle. Das DIW sieht deshalb die "deutsche Wirtschaft trotz hoher Unsicherheiten stabil".

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften weiter auf sehr hohem Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im August trotz eines leichten Rückgangs weiter auf einem sehr hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 3 Punkte auf 252 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Seit Dezember des letzten Jahres bewegt sich der BA-X kontinuierlich über der 250-Punkte-Marke und dokumentiert damit den höchsten Arbeitskräftebedarf seit Einführung des Index im Jahr 2005", erklärte die BA.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im August

Die deutschen Unternehmen haben weiter eine hohe Nachfrage nach Personal. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im August auf 105,1 Punkte von 104,1 Punkten. "Der Boom auf dem deutschen Arbeitsmarkt geht weiter", erklärte das Institut. Der wichtigste Treiber der Beschäftigung ist der Dienstleistungssektor. Das Barometer stieg dort auf den höchsten jemals gemessenen Wert.

Sewing: Amt des EZB-Präsidenten enorm wichtig für Deutschland

Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat davor gewarnt, die Rolle des EZB-Präsidenten im aktuellen Umfeld zu unterschätzen. Beim Bankengipfel des Handelsblatt in Frankfurt sagte Sewing: "Ich halte diese Position für enorm wichtig, auch für Deutschland." Gerade in der aktuellen Lage sei diese Position nun wirklich nicht zu unterschätzen, sagte Sewing und fügte hinzu: "Keiner in Berlin unterschätzt das Amt."

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 1,454 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 1,454 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 16 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,433 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 90,2 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 90,2 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten ebenfalls zwei Banken eine Summe von 90,0 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,42 (zuvor: 2,42) Prozent.

Türkische Notenbank verdoppelt Kreditgrenzen für Interbanken-Geldmarkt

Die türkische Zentralbank hat die Kreditgrenzen der Banken für Overnight-Transaktionen am Interbanken-Geldmarkt verdoppelt, um die Kreditgeber zu unterstützen. "Im Lichte der jüngsten Evaluierungen hat die türkische Notenbank beschlossen, dass die Kreditgrenzen der Banken für Overnight-Geschäfte auf dem innerhalb der Notenbank eingerichteten Interbanken-Geldmarkt ab dem 29. August doppelt so hoch sein wird wie die vor dem 13. August geltenden Grenzen", erklärte die Zentralbank.

DGB lobt Einigung bei der Rente

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Einigung im Rentenstreit von Union und SPD begrüßt. "Mit diesem Vorhaben stabilisiert die Bundesregierung endlich das Rentenniveau und stoppt damit den Sinkflug der gesetzlichen Rente", erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Mittwoch. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften hätten dafür lange gestritten.

DIW: "Doppelte Haltelinie" bis 2025 überzeugt nicht

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat sich kritisch zu einem Teil der Beschlüsse der Koalition zur Rente geäußert. "Das Paket enthält eine wichtige Verbesserung bei der Absicherung der Erwerbsminderung - jedenfalls für neu zugehende Renten. Aber die doppelte Haltelinie bis 2025 überzeugt nicht", erklärte DIW-Rentenexperte Johannes Geyer.

Arbeitgeber nennen Rentenpaket "unfair"

Die Wirtschaft hat mit Kritik auf das vom Kabinett beschlossene Rentenpaket reagiert. "Das Rentenpaket ist unfair, denn es wird auf die geburtenschwachen Jahrgänge unserer Kinder und Enkelkinder als milliardenschwerer Kostenbumerang zurückkommen", erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer. Die ältere Generation sichere sich auf Kosten der jüngeren bei steigender Lebenserwartung einen immer größer werdenden Zeitanteil, der nichts zur Leistungserbringung beitrage.

ZDH warnt vor teuren Rentenplänen

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat den Rentenbeschluss der Koalition kritisiert. "Die mit dem Rentenpaket beschlossenen Maßnahmen bedeuten milliardenschwere Zusatzbelastungen für die Beitragszahler", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke zu dem Kabinettsbeschluss. Die Veränderungen bei der Erwerbsminderungsrente dürften nicht dazu führen, "dass uns über diesen Weg verstärkt Fachkräfte entzogen werden".

Rücklagen der Arbeitsagentur bleiben bei über 20 Milliarden Euro

Die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit (BA) bleiben auch künftig bei über 20 Milliarden Euro, um für einen Wirtschaftsabschwung gerüstet zu sein. Das haben CDU/CSU und SPD bei ihrer nächtlichen Einigung über Arbeitslosenversicherung und Rente festgelegt, die am Mittwoch auch das Kabinett passierte.

CSU rutscht laut Umfrage in Bayern auf 36 Prozent ab

Die CSU wird nach der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober offenbar ihre Alleinherrschaft verlieren und sich einen Regierungspartner suchen müssen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Wahlumfrage für Bild büßt die CSU im Vergleich zur letzten Umfrage vor zwei Monaten 5 Punkte auf 36 Prozent ein.

Isländische Notenbank lässt Leitzins bei 4,25%

US/MBA Market Index Woche per 24. Aug -1,7% auf 344,0 (Vorwoche: 349,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 24. Aug -0,9% auf 230,1 (Vorwoche: 232,1)

US/MBA Refinance Index Woche per 24. Aug -3,0% auf 952,9 (Vorwoche: 982,7)

