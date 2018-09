Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

Der Inflationsdruck auf Erzeugerebene hat im Euroraum im August etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat - wie bereits im Juni - um 0,4 Prozent und lagen um 4,0 (Juni: 3,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von 0,3 und 3,9 Prozent prognostiziert.

HWWI senkt Wachstumsprognose für 2018

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose für das Wachstum in diesem Jahr gesenkt und erwartet nun einen Zuwachs des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,9 Prozent. Bisher hatte das Institut 2,1 Prozent veranschlagt. Grund für die Revision sei die Vorlage neuer gesamtwirtschaftlicher Daten, erklärte das HWWI. Für 2019 bekräftigten die Ökonomen aus Hamburg, die insgesamt "unverändert positive Konjunkturperspektiven" sahen, ihre Prognose von 1,6 Prozent.

Deutscher Automarkt wächst auch im August kräftig

Der Zulassungsboom in Deutschland hat sich im August vor der Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP fortgesetzt. Vergangenen Monat wurden mit 316.405 Fahrzeugen 24,7 Prozent mehr Wagen zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Die bisherige Jahresbilanz weist einen Zuwachs von Plus 6,4 Prozent aus.

Fitch: Türkisches BIP sinkt im 2. bis 4. Quartal 2018

Die Ratingagentur Fitch rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Türkei im zweiten bis vierten Quartal des laufenden Jahres jeweils sinken wird. Wie aus einer aktuellen Veröffentlichung hervor geht, prognostiziert Fitch für das Gesamtjahr 2018 allerdings immer noch ein Wachstum von 3,8 Prozent und für das nächste Jahr 1,2 Prozent. "Diese Wachstumsprognosen sind 0,7 und 2,4 Prozentpunkte niedriger als zu dem Zeitpunkt, als wir das Rating auf BB/Negativ gesenkt haben", schreibt Fitch.

Britischer Bau-PMI fällt im August um fast 3 Punkte

Das Wachstum im britischen Bausektor hat sich im August deutlich abgeschwächt. Der von Markit und Cips erhobene Einkaufsmanagerindex dieses Sektors sank auf 52,9 (Juli: 55,8) Punkte. Laut Markit stiegen die Lieferzeiten auf den höchsten Stand seit März 2015, während zugleich die Input-Erzeugerpreisinflation auf den tiefsten Stand seit 25 Monaten fiel. Am besten lief der Bereich der Geschäftsimmobilien, gefolgt von den Wohnimmobilien.

Europas Banken hinken US-Konkurrenz deutlich hinterher

Europas Banken haben zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise immer noch stark mit den Folgen zu kämpfen - ihre Konkurrenten in den USA dagegen verzeichnen längst wieder hohe Gewinne, im ersten Halbjahr die höchsten seit 2009. Sie verdienten von Januar bis Juni mehr als doppelt so viel wie ihre europäischen Wettbewerber, wie eine am Dienstag veröffentlichte Berechnung der Unternehmensberatung EY ergab.

Sachsens Verfassungsschutz lehnt Beobachtung der AfD im Freistaat ab

Der sächsische Verfassungsschutz lehnt die Beobachtung der AfD im Freistaat ab. Der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Gordian Meyer-Plath, sagte am Dienstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), die rechtlichen Hürden dafür seien sehr hoch.

Wagenknechts Sammlungsbewegung hat über 100.000 Unterstützer

Die von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht gestartete Sammlungsbewegung "Aufstehen" verfügt bereits über mehr als 100.000 Unterstützer. "Das Echo war überwältigend", sagte Wagenknecht zum offiziellen Start ihrer Initiative am Dienstag in Berlin. Bislang hätten sich über 101.000 Menschen als Unterstützer angemeldet.

Zahl der Wohngeldbezieher sinkt 2017 um 6,2 Prozent

Die Unterstützung von einkommensschwächeren Haushalten in Deutschland mit Wohngeld ist im vergangenen Jahr gesunken. Mit 592.000 Haushalten war die Zahl am Jahresende um 6,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Insgesamt gaben Bund und Länder dafür zusammen 1,134 Milliarden Euro aus, rund 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Durchschnittlich beliefen sich die Zahlungen auf gut 150 Euro pro Monat und Haushalt.

Krankenkassenbeiträge auf betriebliche Altersversorgung verfassungsgemäß

Für Versorgungsbezüge aus der betrieblichen Altersversicherung werden weiterhin Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Die Beitragspflicht ist verfassungsgemäß, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss entschied (Az: 1 BvL 2/18). Nach einem weiteren Beschluss dürfen die Kassen auf Rentenzahlungen von Pensionskassen keine Beiträge erheben, soweit die früheren Versicherungsbeiträge vom Arbeitnehmer bezahlt wurden. (Az: 1 BvR 100/15 und 1 BvR 249/15)

Trump attackiert erneut eigenen Justizminister Sessions

US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf Justizminister Jeff Sessions fortgesetzt. In einer Twitter-Botschaft hielt er seinem Minister am Dienstag vor, dass dieser Mitschuld daran trage, wenn die Republikaner bei den bevorstehenden Midterm-Wahlen im November zwei als sicher geltende Kongresssitze verlören.

Außenminister Maas trifft in Ankara auch Präsident Erdogan

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird bei seinem Besuch in Ankara am Mittwoch auch mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Wie das türkische Außenministerium am Dienstag mitteilte, wird Maas nach seiner Ankunft in der türkischen Hauptstadt am Mittwochnachmittag zunächst von seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu empfangen, bevor er Erdogan sowie den Parlamentspräsidenten Binali Yildirim trifft.

