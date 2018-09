Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Arbeitskosten im Euroraum im zweiten Quartal 2,2 Prozent über Vorjahr

Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr um nominal 2,2 (Vorquartal: 2,1) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 1,9 (zuvor: 1,8) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 2,9 (2,8) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 2,6 (2,8) Prozent.

Frankreichs Notenbank senkt Wachstumsprognosen für 2018 und 2019

Die französische Notenbank hat ihre Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 reduziert. Ihre Prognosen für Inflation und Arbeitslosigkeit hielt die Zentralbank aufrecht. Die Banque de France senkte ihre Prognose für das Wachstum in diesem Jahr auf 1,6 Prozent gegenüber der Prognose von 1,8 Prozent im Juni. Für 2019 erwartet die Bank jetzt ebenfalls ein Wachstum von 1,6 Prozent, zuvor waren es 1,7 Prozent gewesen.

Russlands Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat ihre Geldpolitik gestrafft und damit die Märkte überrascht. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 7,50 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung mitteilte. Ökonomen hatten mit stabilen Zinsen gerechnet. Seit der vergangenen Sitzung hätten sich die Inflationsrisiken erhöht, begründeten die Währungshüter ihren Schritt.

Erdogan hat "begrenzte Geduld" mit höheren Zinsen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag erklärt, dass er nur für einen bestimmten Zeitraum höhere Leitzinsen dulden würde. Seine Kommentare folgten auf die Entscheidung der Zentralbank, den Leitzins erstmals seit einem Jahrzehnt wieder über die Inflation hinaus anzuheben. Erdogan hatte die Zentralbank vor der Sitzung dazu gedrängt, die Zinsen zu senken statt zu erhöhen. Nun sagte er, die Entscheidung, den Leitzins von 17,75 auf 24,00 Prozent zu erhöhen, sei fehlgeleitet.

Frankfurter Ökonomen: EZB war nach Lehman-Pleite zu restriktiv

Ökonomen der Frankfurt School of Finance sind zehn Jahre nach der Pleite von Lehman Brothers uneins in der Frage, ob die europäischen Behörden, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), und die Mitgliedstaaten, die richtige Politik betrieben haben. Einig sind sie sich aber in einem: Die EZB-Geldpolitik war auf dem Höhepunkt der Krise zu rigide und das OMT-Programm ist nach wie vor der wirksamste Beitrag der Zentralbank zur Krisenbewältigung.

Ifo: Experten sehen Industrieländer besser gegen Finanzkrisen gewappnet

Die wichtigsten Industrieländer der Welt sind nach Einschätzung von Finanzexperten besser für eine Finanzkrise gewappnet als zum Zeitpunkt der Pleite von Lehman Brothers 2008. Eine vom Ifo-Institut unter 976 Experten angestellte Umfrage ergab, dass 75 Prozent von ihnen dieser Meinung sind. Experten aus Schwellen- und Entwicklungsländern zeigten sich weniger optimistisch: Nur 55 Prozent von ihnen glauben, ihr Land sei für eine neue Krise vorbereitet.

CDU-Innenpolitiker sieht keine ausreichenden Gründe für Maaßen-Rücktritt

Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen erhält trotz neuer Vorwürfe Unterstützung aus der Fraktion von CDU und CSU. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, sieht keine ausreichenden Gründe für einen Rücktritt. Der Vorgang reiche nicht aus, "um den Rücktritt von Herrn Maaßen zu fordern", sagte der CDU-Politiker im Interview mit dem Fernsehsender n-tv.

Merkel betont enge Beziehungen bei Besuch in Litauen

Bei ihrem Besuch in Litauen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die engen Beziehungen zu dem baltischen Land betont. Symbol dafür sei auch die Stationierung deutscher Soldaten in Litauen, hob ihr Sprecher Steffen Seibert im Kurzbotschaftendienst Twitter hervor. Damit werde die Präsenz der Nato in Litauen deutlich gemacht.

Europäer wollen Handel mit Iran über Tauschgeschäfte abwickeln - Zeitung

Die Europäer arbeiten einem Pressebericht zufolge an einem Modell, um die neuen US-Sanktionen gegen den Iran zu umgehen. Nach Informationen des Handelsblatts sieht der Plan vor, dass der Handel mit Iran in Zukunft weitgehend als Tauschgeschäft ohne direkte Finanzströme ablaufen soll. Denn internationale Banken, die in den USA aktiv sind, werden aus Angst vor Strafen bald keine Transaktionen mit Teheran vornehmen. Die Sanktionen sollen im November in Kraft treten.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Juli Überschuss 17,6 Mrd EUR (Vj Überschuss 21,6 Mrd EUR)

Schweden Aug Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweden Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vormonat

Schweden Aug Verbraucherpreise +2,0% gg Vorjahr

Schweden Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,1% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)