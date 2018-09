Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Inflation sinkt im August auf 2,0 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im August leicht nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 2,0 von 2,1 im Vormonat. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 31. August. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, sank im August ebenfalls. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) ging zurück auf 1,0 von 1,1 Prozent.

Coeure: Prognosen zu Zinspfad zu gegebener Zeit möglich

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte seine Aussagen zum künftigen Zinskurs nach Aussage von EZB-Direktor Benoit Coeure präzisieren. Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte Coeure laut schriftlich vorliegendem Redetext: "Sollten die ökonomischen Rahmenbedingungen das rechtfertigen, könnte der EZB-Rat über den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung hinausgehen und erklären, welches Tempo er für die Reduzierung der geldpolitischen Akkommodation erwartet."

Bundesbank rechnet mit Wachstumsbelebung in Deutschland

Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder verstärken wird, wenn die Probleme in der Kfz-Industrie mit der Einführung eines neuen Abgastestverfahren beseitigt sind. Den schwachen Start der Industrieproduktion ins dritte Quartal führt die Bundesbank vor allem darauf zurück, dass die Autohersteller ihre Produktion im Juli wegen Problemen bei der Umstellung auf ein EU-einheitliches Emissionstestverfahren deutlich zurückfuhren.

Bundesbank: Banken erheben auf 45 Prozent der Firmeneinlagen Zinsen

Die deutschen Banken gehen nach Aussage der Bundesbank zunehmend dazu über, auf größere Firmenkundeneinlagen Zinsen zu verlangen. Im aktuellen Monatsbericht für September schreibt die Bundesbank: "Immer mehr Banken nutzen die Option, die Finanzierungskosten zu senken, indem sie vor allem auf großvolumige Einlagen im Firmenkundengeschäft negative Zinsen vereinnahmen." Bis Juli 2018 hätten die im Rahmen der MFI-Zinsstatistik meldepflichtigen Institute bereits auf knapp 45 Prozent aller Sichteinlagen nicht-finanzieller Kapitalgesellschaften Zinsen erhoben.

IWF warnt vor ungeregeltem Brexit

Ein chaotischer und abrupter Austritt aus der Europäischen Union wird der britischen Wirtschaft nach Ansicht des Internationale Währungsfonds (IWF) wahrscheinlich schweren Schaden zufügen. In seinen regelmäßigen Gutachten zur britischen Wirtschaft erwartet der IWF, dass die Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr um 1,5 Prozent wachsen wird, vorausgesetzt, London und Brüssel können sich auf die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union einigen.

Ifo Institut empfiehlt Flächenmodell für Grundsteuer

Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Berechnung der Grundsteuer nach Flächen vorgeschlagen. "Das hätte gegenüber wertbasierten Modellen erhebliche Vorteile", sagte Institutspräsident Clemens Fuest in Berlin. "Wir würden hohe Bewertungskosten vermeiden", hob er hervor. Nach einer Studie des Instituts im Auftrag der Verbände Haus und Grund und Zentraler Immobilien Ausschuss sei eine Kombination aus Grundstücks-, Wohn- und Nutzfläche geeignet. "Dafür reicht eine einmalige Bestimmung", betonte der Ifo-Präsident.

Merkel will Maaßen entlassen - Zeitung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen einem Zeitungsbericht zufolge entlassen. Wie die Zeitung Die Welt am Montag unter Berufung auf Koalitionskreise weiter berichtete, sei Merkel der Auffassung, Maaßen sei nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe. Merkel beziehe sich dabei auf Äußerungen von Maaßen in der Bild-Zeitung. Der Behördenleiter hatte darin angezweifelt, dass es in Chemnitz tatsächlich zu Hetzjagden gegen Flüchtlinge und ausländisch aussehende Mitbürger gekommen sei.

IG Bau erwartet "deutlich zu schwaches Wohnungsbaujahr 2018"

In Deutschland werden nach Schätzungen der IG Bau in diesem Jahr deutlich zu wenig neue Wohnungen gebaut. Es werde nicht einmal die Marke von 300.000 Neubauwohnungen erreicht, warnte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit Blick auf den Wohngipfel im Kanzleramt am Freitag. Die bisherigen Zahlen deuteten auf ein "deutlich zu schwaches Wohnungsbaujahr" hin. Die Gewerkschaft forderte einen Kurswechsel in der Wohnungsbaupolitik.

EU-Kommissionsvize Sefcovic will Spitzenkandidat der Sozialdemokraten werden

Der slowakische EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic bewirbt sich bei den europäischen Sozialdemokraten für das Amt des Spitzenkandidaten bei der Europawahl im kommenden Jahr. Er wolle Bemühungen einen Schub geben, "konkrete, überzeugende und inspirierende Lösungen" für Herausforderungen wie Digitalisierung und Migration zu finden, sagte Sefcovic in Brüssel. Zudem wolle er die Kluft in Europa zwischen Ost und West, Nord und Süd überwinden.

