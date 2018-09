Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konjunktursorgen dämpfen Wirtschaftsstimmung im Euroraum

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im September abgeschwächt, da sich in der Industrie und bei den Verbrauchern Sorgen um die Konjunktur einstellen. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 110,9 Punkte von 111,6 im Vormonat. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 111,2 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima im September stabil

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im September im Vergleich zum Vormonat stabil entwickelt. Wie die Europäische Kommission berichtete, verharrte der entsprechende Index bei 1,21 Punkten. Für den August wurde der Wert auf plus 1,21 (vorläufig: plus 1,22) Punkte revidiert. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,20 Zähler erwartet.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen steigt im August

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im August erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,2 (Vormonat: 4,0) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,1 (3,0) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,2 (3,4) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 7,2 (7,3) Prozent.

Bundesländer melden höhere Inflationsraten

Die höheren Preise für Heizöl, Kraftstoffe und Lebensmittel schieben die Inflation in einer Reihe ausgewählter Bundesländern spürbar an. Im September lag die jährliche Inflationsrate in Sachsen, Bayern und Brandenburg zum Teil deutlich über der Marke von 2 Prozent. In Hessen zog sie auf knapp unter 2 Prozent an. Im Monatsvergleich kletterten die Verbraucherpreise mit Raten von 0,3 bis 0,5 Prozent.

Inflationsrate in Sachsen steigt auf 2,3 Prozent

Die höheren Preise für Heizöl und Kraftstoffe haben die Inflation in Sachsen spürbar angeschoben. Im September stieg die jährliche Inflationsrate von 2,0 auf 2,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Ohne diese beiden Komponenten hätte sich nur eine Jahresteuerung von 1,6 Prozent ergeben. Binnen Monatsfrist kletterten die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent, nachdem sie im Vormonat stagniert hatten. Auffallend sind die durch den Saisonwechsel begründeten höheren Preise für Bekleidungsartikel (plus 7,3 Prozent) und Schuhe (plus 4,2 Prozent).

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf sehr hohem Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im September um 5 Punkte auf 257 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Seit Dezember des letzten Jahres bewegt sich der BA-X kontinuierlich über der 250-Punkte-Marke und dokumentiert damit den höchsten Arbeitskräftebedarf seit Einführung des Index im Jahr 2005", erklärte die BA.

Ifo-Beschäftigungsbarometer geht im September leicht zurück

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im September leicht auf 104,8 Punkte gesunken, nach 105,1 Punkten im August. Trotz dieser Abschwächung betonte das Ifo-Institut, dass "die deutschen Unternehmen beständig ihren Personalstamm vergrößern".

Institute: Aufschwung verliert an Fahrt und Risiken nehmen zu

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute sehen die Wirtschaft trotz eines schwierigeren internationalen Umfeldes dieses und nächstes Jahr weiter auf Wachstumskurs - aber mit geringerer Dynamik als bisher. In ihrem neuen Herbstgutachten schreiben die Ökonomen der Regierung dabei deutliche Kritik an ihrer Wohnungspolitik ins Stammbuch. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute senkten ihre Prognose für den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2018 auf 1,7 Prozent und für 2019 auf 1,9 Prozent. Für 2020 erwarteten sie ein BIP-Plus von 1,8 Prozent. Im Frühjahr hatten sie noch mit Wachstumsraten von 2,2 Prozent für dieses und 2,0 Prozent für nächstes Jahr gerechnet.

Institute erwarten EZB-Zinsschritt im 2. Halbjahr 2019

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen nach eigenen Angaben damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres mit Anhebungen ihres Leitzinses beginnt. "Wir erwarten für den Euroraum einen ersten Zinsschritt in der zweiten Jahreshälfte 2019 und dann weitere Schritte im weiteren Prognoseverlauf", sagte Torsten Schmidt vom RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung bei der Vorstellung des Herbstgutachtens der Ökonomen.

Ministerium lotst weiter Flüchtlinge in die Wirtschaft

Nach einem offenbar erfolgreichen Auftakt verlängert das Bundeswirtschaftsministerium sein Programm "Willkommenslotsen" zur Integration von Geflüchteten in die deutsche Wirtschaft. Die Fortführung des Programms sei für das Kalenderjahr 2019 gesichert, erklärte das Ministerium am Donnerstag in Berlin. Bereits 16.500 Flüchtlinge seien in Ausbildung, Arbeit, Praktikum, Hospitation oder Einstiegsqualifizierung vermittelt worden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte, Unternehmen seien gut beraten, auch bisher wenig genutzte Potentiale, zum Beispiel von Geflüchteten, zur Fachkräftesicherung in Betracht zu ziehen.

EU kürzt Beitrittshilfen für Türkei bis 2020 um fast 40 Prozent

Die EU hat ihre Hilfen an die Türkei zur Vorbereitung eines möglichen Beitritts des Landes um fast 40 Prozent gekürzt. Ankara soll im Zeitraum von 2018 bis 2020 insgesamt 759 Millionen Euro weniger erhalten als ursprünglich geplant, sagte ein Kommissionssprecher der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit einen Bericht der Funke-Mediengruppe. Damit stehen für das Land in den drei Jahren noch 1,18 Milliarden Euro zur Verfügung.

Philippinische Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die philippinische Zentralbank hat wie erwartet die Zinsen erhöht und dabei auf die steigende Inflation verwiesen. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik ist durch die Anzeichen eines anhaltenden und zunehmenden Preisdrucks gerechtfertigt", erklärte die Bangko Sentral ng Pilipinas. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte auf 5,00 Prozent. Alle elf vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit dieser Erhöhung gerechnet.

