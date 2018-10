Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie-PMI Euroraum leicht niedriger als erwartet

Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes des Euroraums hat sich im September marginal deutlicher als erwartet abgeschwächt. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 53,2 (August: 54,6) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 53,3 Punkte prognostiziert. Indexstände von über 50 Punkten deuten eine Expansion des Sektors an.

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im August unerwartet

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im August unerwartet gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat ging die Quote auf 8,1 (Juli: 8,2) Prozent zurück. Das war die niedrigste Quote seit November 2008. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine unveränderte Quote prognostiziert. Laut Eurostat waren im August 13,220 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 102.000 weniger als im Juli und 1,419 Millionen weniger als im August 2017. Eine niedrige Arbeitslosigkeit gilt als Voraussetzung nachhaltig höherer Inflationsraten.

Deutscher Industrie-PMI sinkt im September wie erwartet

Das Aktivitätswachstum im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im September wie erwartet abgeschwächt. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 53,7 (August: 55,9) Punkte. Das entsprach dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten. Indexstände von mehr als 50 Punkten deuten auf eine Expansion des Sektors.

CSU lehnt bei Diesel Belastung für Autofahrer ab

Vor den entscheidenden Beratungen im Koalitionsausschuss über den Diesel hat die CSU eine finanzielle Belastung für Besitzer älterer Pkw abgelehnt. "Ich möchte vorweg schon sagen, dass ich großen Wert darauf lege, dass die Fahrzeughalter finanziell nicht belastet werden", sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München vor Journalisten.

Bayerische Verkehrsministerin: Diesel-Nachrüstungen für Autofahrer freiwillig

Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses beim Thema Diesel werden laut der bayerischen Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) für Autofahrer nicht bindend sein. Der Bild-Zeitung sagte sie am Montag, Autofahrer müssen Angebote zum Umtausch oder der Nachrüstung ihrer Dieselautos nicht annehmen. "Das sind ja immer freiwillige Angebote." Zudem betonte die Parteikollegin von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Lösungen "auf dem Rücken der Autobesitzer" seien ausgeschlossen. Schließlich seien "ja auch Menschen betroffen, die nicht den großen Geldbeutel" hätten. sagte Aigner der Bild.

Türkei fordert von Deutschland Auslieferung von 136 Menschen

Nach seinem Deutschland-Besuch fordert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von den deutschen Behörden nunmehr die Auslieferung von 136 Menschen. Seine Regierung habe Deutschland eine Liste mit den Namen von 136 Gesuchten übermittelt, sagte Erdogan am Samstag auf dem Heimflug von seinem Deutschland-Besuch vor türkischen Journalisten, wie die Zeitung Hürriyet Daily News am Montag berichtete. Er kenne nicht alle Namen, doch enthalte die Liste 136 Personen.

Indonesien bittet nach Tsunami-Katastrophe um internationale Hilfe

Nach der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe hat Indonesien um internationale Hilfe gebeten. Präsident Joko Widodo habe der Regierung erlaubt, internationale Katastrophenhilfe anzunehmen, sagte Regierungsvertreter Tom Lembong am Montag. Vier Tage nach der Katastrophe sind einige Gebiete immer noch von der Außenwelt abgeschnitten, die Behörden rechnen mit zahlreichen weiteren Opfern. Am Montag wurden erste Massengräber ausgehoben.

Bevölkerung im Osten profitiert seit 1989 stark von besserer Gesundheitsversorgung

Die Bevölkerung in den neuen Bundesländern hat einer Studie zufolge seit der Wiedervereinigung stark von einer besseren medizinischen Versorgung profitiert. Die Lebenserwartung ostdeutscher Männer habe sich 1989 durch Mängel im Gesundheitssystem noch um 4,4 Lebensjahre verringert, 2015 waren es nach Angaben des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) nur noch 2,5 Jahre. Westdeutsche Männer büßten deshalb aktuell 2,1 Jahre ein, anstatt 3,5 Jahre wie im Jahr 1989.

Schwesig: "Menschen in Ostdeutschland haben sehr viel erreicht"

Zum Tag der Deutschen Einheit hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Leistungen der Menschen im Osten Deutschlands gewürdigt. "Die Menschen in Ostdeutschland haben die Herausforderungen angenommen und sehr viel erreicht", erklärte Schwesig am Montag in Schwerin. Es sei "vor allem ihr Verdienst, dass wir in den vergangenen 28 Jahren so gut vorangekommen sind". Der 3. Oktober sei für sie daher "ein Grund zur Freude".

Ostdeutschland verliert seit Wiedervereinigung rund 2 Millionen Einwohner

Der Osten Deutschlands hat seit der Wiedervereinigung rund 2 Millionen Einwohner verloren. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag zum bevorstehenden Tag der deutschen Einheit mitteilte, sank die Einwohnerzahl in den ostdeutschen Ländern und Berlin von 1990 bis 2017 um etwa ein Zehntel (11 Prozent) auf etwa 16,2 Millionen.

Umfrage: Deutsche Wähler zunehmend populistisch eingestellt

Die deutschen Wähler sind einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge zunehmend populistisch eingestellt. Mit 30,4 Prozent sei knapp jeder dritte Wahlberechtigte entsprechend zu verorten, wie die Stiftung am Montag unter Berufung auf zwei von Infratest dimap erstellte Umfragen für ihr "Populismusbarometer 2018" erklärte. Gegenüber 2017 sei das ein Plus von 1,2 Prozentpunkten.

Terrorermittlungen gegen Mitglieder von Chemnitzer "Bürgerwehr"

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Rechtsextremisten wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung in Chemnitz. In Sachsen und Bayern wurden am Montag sechs Tatverdächtige festgenommen, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte. Sie sollen gemeinsam mit einem weiteren bereits in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten eine führende Rolle in der Chemnitzer Neonazi- und Hooliganszene spielen und gewalttätige Angriffe auf Ausländer sowie politisch Andersdenkende geplant haben.

MDR: Verurteilter NSU-Unterstützer André E. wieder in Neonaziszene aufgetaucht

Der verurteilte NSU-Unterstützer André E. ist nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft offenbar wieder in der Neonaziszene unterwegs. Wie MDR Thüringen am Montag berichtete, besuchte er Anfang August ein rechtes Konzert in Kirchheim bei Erfurt. Bei der Veranstaltung handelte es sich demnach um ein "Abschiedskonzert" für zwei Neonazimusiker, die demnächst wegen eines Angriffs auf eine Kirmesfeier in Thüringen im Jahr 2014 mehrjährige Haftstrafen antreten müssten.

Barley: Von rechtem Terror geht reale und große Gefahr aus

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sieht in dem Schlag gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in Sachsens einen Beleg für die Bedrohung von Rechts. "Von rechtem Terror geht reale und große Gefahr aus, die wir sehr ernst nehmen", schrieb Barley am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Fast 100.000 Anträge auf Rente mit 63 seit Ende April

In den vergangenen vier Monaten sind fast 100.000 neue Anträge auf die abschlagsfreie Rente mit 63 gestellt worden. Seit Beginn der Neuregelung im Mai 2014 bis Ende April des laufenden Jahres gingen insgesamt 1.005.777 Neuanträge ein, wie eine Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung der Neuen Osnabrücker Zeitung mitteilte. Von Ende April bis Ende August 2018 stieg die Zahl auf insgesamt 1.104.474.

US-Regierung verklagt Kalifornien wegen Gesetzes zu Netzneutralität

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump verklagt die Regierung des Bundesstaats Kalifornien wegen ihres Gesetzes zur sogenannten Netzneutralität. Wieder einmal habe Kalifornien ein "extremes und illegales Staatsgesetz erlassen, das versucht, die Bundespolitik zu durchkreuzen", erklärte US-Justizminister Jeff Sessions am Sonntag. Hintergrund der Klage ist der Streit, ob Internetanbieter bestimmte Datenströme bevorzugen oder alle Nutzer gleich behandeln müssen.

Medizinnobelpreis für Krebsforscher aus den USA und Japan

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an den US-Wissenschaftler James P. Allison und den japanischen Forscher Tasuku Honjo. Die Wissenschaftler werden für ihre Forschungen zur Krebstherapie durch Hemmung von negativen Immunreaktionen ausgezeichnet, wie das Nobel-Komitee am Montag in Stockholm erklärte. Im vergangenen Jahr hatten die drei US-Wissenschaftler Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den Preis für ihre Forschungen zur inneren Uhr des Menschen und anderer Lebewesen erhalten.

Spaniens Küstenwache rettet fast 700 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer

Die spanische Küstenwache hat am Wochenende fast 700 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Die Menschen hätten versucht, von Marokko aus die spanische Küste zu erreichen, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Sie stammten demnach zumeist aus den Staaten des Maghreb und aus Ländern südlich der Sahara. Am Sonntag hätten Schiffe der Küstenwache 270 Menschen von sieben seeuntüchtigen Booten geborgen, sagte der Sprecher. Unter ihnen seien sieben Babys und Kleinkinder gewesen. Im Verlauf des Samstags seien sogar 405 Menschen gerettet worden.

Seehofer lehnt weiter "Spurwechsel" für ausreisepflichtige Asylbewerber ab

