EuGH-Generalanwalt: Staatsanleihekäufe gehen nicht über EZB-Mandat hinaus

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) mit ihrem Beschluss, die Zentralbanken des Eurosystems Staatsanleihen ankaufen zu lassen, nicht über ihr Mandat hinausgegangen und hat auch nicht gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstoßen. Generalanwalt Melchior Wathelet schlug dem deutschen Bundesverfassungsgericht am Donnerstag vor, zu entscheiden, dass der Beschluss der EZB über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten gültig ist.

VDMA: Auftragseingang Maschinenbau im August 7% über Vorjahr

Der Auftragseingang des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus ist im August gestiegen. Nach Mitteilung des Branchenverbands VDMA lagen die Auftragseingänge um 7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem im Juli ein Zuwachs von 3 Prozent verzeichnet worden war. Die Inlandsaufträge stiegen um 8 (Juli: 9) Prozent und die Auslandsaufträge um 6 (1) Prozent. Während die Bestellungen aus dem Euroraum auf dem Niveau von August 2017 stagnierten (Juli: plus 9 Prozent), nahmen die von außerhalb des Euroraums um 8 (minus 3) Prozent zu.

Bankenverband erwartet weniger Wachstum

Die privaten Banken in Deutschland haben ihre Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem und im kommenden Jahr angesichts zunehmenden internationaler Unsicherheiten gesenkt. Für 2018 rechnet der Bundesverband deutscher Banken nun mit einer Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,9 Prozent und für 2019 mit einem Wachstum von 1,8 Prozent. Im Februar hatten die Banken-Volkswirte für die beiden Jahre noch mit BIP-Zuwächsen von 2,4 und 1,9 Prozent gerechnet.

London wirft russischem Militärgeheimdienst großangelegte Hackerangriffe vor

Großbritannien hat dem russischen Militärgeheimdienst GRU vorgeworfen, großangelegte Cyberattacken in aller Welt auszuführen. Der Geheimdienst sei verantwortlich für Hackerangriffe auf politische Institutionen, Unternehmen, Medien und Sportinstitutionen weltweit, erklärte Außenminister Jeremy Hunt am Donnerstag. Der GRU missachte dabei internationales Recht. Verteidigungsminister Gavin Williamson kritisierte, Russland verhalte sich wie ein "Pariastaat". Er kündigte bei einem Nato-Treffen ein gemeinsames Vorgehen mit Großbritanniens Alliierten an.

Merkel zeigt in Israel Verständnis für harte Haltung gegenüber dem Iran

Bei ihrem Besuch in Jerusalem hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Verständnis für die harte Haltung Israels gegenüber dem Iran gezeigt. Sie sei mit der israelischen Regierung einer Meinung, dass alles getan werden müsse, "um die nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern", sagte Merkel am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung mit Studierenden in Jerusalem. "Ich bin sehr sehr überzeugt, dass das eine wirklich reale Gefahr auch für Israel ist."

Merkel: Jüdisches Leben ist Teil der Identität Deutschlands

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Israel jüdisches Leben als Teil der deutschen Identität bezeichnet. "Wir haben heute, das ist auch ein Wunder, blühendes jüdisches Leben in Deutschland", sagte sie am Donnerstag in Jerusalem. Dieses Leben sei "jetzt Teil der Identität Deutschlands", fügte Merkel hinzu.

Thüringer Verfassungsschutzchef sieht Anzeichen für neuen Rechtsterrorismus

Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Stephan Kramer, sieht Tendenzen hin zu einem neuen Rechtsterrorismus. "Meine Arbeitshypothese lautet: Alle Zutaten und Voraussetzungen für Rechtsterrorismus sind erkennbar", sagte Kramer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Strukturen seien bisher zwar nur in Ansätzen zu sehen. Die jüngsten Ermittlungen des Generalbundesanwalts zeigten aber, "dass wir mit unserer Arbeitshypothese nicht falsch liegen".

Haseloff warnt seine Partei scharf vor Annäherung an AfD

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hält eine Annäherung seiner Partei an die AfD für falsch. "Die AfD ist keine konservative, demokratische Partei", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die sind im Tross mit den Nazis auf der Straße." Wer "aus machtpolitischen Aspekten" seine Grundsätze verlasse, begehe "politischen Selbstmord", warnte Haseloff.

Umfrage: Grünen-Politiker Al-Wazir ist beliebtester Politiker in Hessen

Der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir ist einer neuen Umfrage zufolge der beliebteste Politiker Hessens. Wenige Wochen vor der Landtagswahl rangiert der Wirtschaftsminister auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf bei plus 1,4, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Radiosenders FFH und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hervorgeht.

DIHK warnt vor Schäden durch ausfallende Flüge und fehlende Kapazitäten

Vor dem Luftfahrtgipfel in Hamburg hat die deutsche Wirtschaft vor Schäden durch ausfallende Flüge und fehlende Flughafenkapazitäten gewarnt. "Deutschland darf bei der Entwicklung des Luftverkehrs nicht den Anschluss verlieren", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Achim Dercks, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Leider gebe es jedoch "immer mehr Flugausfälle und Verspätungen".

