Kerninflation im Euroraum sinkt im September

Der unterliegende Inflationsdruck im Euroraum hat sich im September verringert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak nur noch mit einer Jahresrate von 0,9 (August: 1,0) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend. Die Statistikbehörde bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 28. September. In der Gesamtbetrachtung erhöhte sich die jährliche Inflationsrate im September auf 2,1 (2,0) Prozent.

IMK sieht "Boomwahrscheinlichkeit" in Deutschland bei knapp 35 Prozent

Die Konjunkturexperten der Hans-Böckler-Stiftung schätzen die Aussichten für die deutsche Wirtschaft nach eigenen Angaben positiver ein als viele andere Prognostiker. Laut ihrem jüngsten Konjunkturindikator sei die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Boomphase eintritt, weitaus höher als das Risiko einer Rezession, erklärten die Forscher des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Die Boomwahrscheinlichkeit liegt demnach bei knapp 35 Prozent und die Rezessionsgefahr bei 6 Prozent.

BGA senkt Wachstumsprognose für deutsche Exporte

Die deutschen Exporteure rechnen wegen des von den USA ausgelösten Handelsstreits und der Krise großer Schwellenländer mit einem schwächeren Wachstum der Ausfuhren. Der Bundesverband Groß- und Außenhandel (BGA) rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem Anstieg um 3,5 Prozent und damit 1,5 Prozentpunkte weniger als bisher. Auch der Brexit legt sich auf das Geschäft der Unternehmen in dem wichtigen Auslandsmarkt Großbritannien.

Britische Inflation flaut im September ab

Die jährliche Inflation in Großbritannien hat sich im September abgekühlt, blieb aber über dem Ziel der Bank of England (BoE) von 2 Prozent und hielt die Aussicht auf sanfte Zinserhöhungen in den nächsten Jahren aufrecht. Die Inflationsrate schwächte sich von 2,7 auf 2,4 Prozent ab, wie die Statistikbehörde berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 2,5 Prozent erwartet.

VÖB-Volkswirte rechnen mit anhaltend steigenden Anleiherenditen

Die Volkswirte der im Verband öffentlicher Banken (VÖB) organisierten Kreditinstiute rechnen für die nächsten zwölf Monate mit weiter steigenden Anleiherenditen. Wie aus der aktuellen VÖB-Kapitalmarktprognose hervorgeht, sehen die Ökonomen die Rendite zehnjähriger US-Treasuries auf Sicht von zwei, sechs und zwölf Monaten zwischen 3,00 und 3,30, 3,20 und 3,40 und 3,25 und 3,50 Prozent. Für die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erwarten sie 0,50 bis 0,80, 0,60 bis 0,90 und 0,80 bis 1,30 Prozent.

EZB teilt bei Dollar-Tender 88,0 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 88,0 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten vier Banken eine Summe von 88,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,69 (zuvor: 2,69) Prozent.

Deutschland bei Innovationen weltweit führend

Trotz einer großen Unzufriedenheit der Unternehmen mit der Regierung und trotz des langsamen Breitbandausbaus ist Deutschland laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums das innovativste Land der Erde. "Dieses Ergebnis ist die Folge von einer starken Leistung bei Patenten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen und herausragenden Forschungseinrichtungen", heißt es im Globalen Wettbewerbsbericht 2018, den das Forum am Mittwoch veröffentlichte. Deutschland liegt darin bei den Innovationen vor den USA.

EU-Verhandlungsführer offen für längere Brexit-Übergangsphase

Angesichts der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen hat der europäische Verhandlungsführer Michel Barnier eine verlängerte Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens ins Gespräch gebracht. Wie mehrere EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP sagten, nannte Barnier am Dienstag beim Treffen der EU-Europaminister die Möglichkeit, die Übergangsphase um ein Jahr bis Ende 2021 zu verlängern. Ob es dazu kommt, ist aber vollkommen offen.

Automobilindustrie warnt eindringlich vor Brexit ohne Abkommen

Vertreter der europäischen Automobilindustrie haben eindringlich vor den Folgen eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen gewarnt. Ein harter Brexit bedrohe das Geschäftsmodell der Branche, warnte der Generalsekretär des europäischen Autoherstellerverbands Acea, Erik Jonnaert, in Brüssel. Allein die Kosten, die womöglich für Zollabgaben fällig würden, würden Jonnaert zufolge voraussichtlich die Gewinnmargen der Hersteller übersteigen.

Barley will SPD bei "Schicksalswahl" für Europa stärken

Bundesjustizministerin Katarina Barley will die SPD als Spitzenkandidatin bei der Europawahl im kommenden Jahr stärken. Die SPD sei in einer schwierigen Phase und Europa auch, sagte Barley bei ihrer Vorstellung durch SPD-Parteichefin Andrea Nahles in Berlin. "Ich übernehme Verantwortung für Europa. Diese nächste Wahl ist eine Schicksalswahl". Es sei wahrscheinlich die wichtigste Wahl im kommenden Jahrzehnt.

Scholz: Brauchen keinen Neuansatz bei Unternehmensteuern

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach einer Reform der Unternehmensbesteuerung eine deutliche Absage erteilt. "Wir haben ein ziemlich modernes Unternehmensteuerrecht, wie uns immer wieder alle bescheinigen", sagte Scholz beim Deutschen Maschinenbau-Gipfel in Berlin. "Deshalb geht es nicht um einen Neuansatz in dieser Frage", hob der Vizekanzler hervor.

Mindestens zehn Tote und dutzende Verletzte durch Explosion auf der Krim

Bei einer Explosion in einer Schule auf der Krim sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Rund 50 weitere Menschen wurden bei der Explosion in der technischen Schule der Hafenstadt Kertsch verletzt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Verweis auf die Anti-Terror-Behörde auf der Schwarzmeer-Halbinsel meldete. Demnach hatte "ein nicht identifizierter Sprengsatz" die Explosion ausgelöst.

Zeitung: Khashoggi in Istanbuler Konsulat gefoltert und enthauptet

Der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi soll laut einem türkischen Medienbericht im Istanbuler Konsulat seines Landes erst gefoltert und dann enthauptet worden sein. Die türkische Zeitung Yeni Safak berichtete unter Berufung auf eine angebliche Audioaufnahme von dem Geschehen, saudi-arabische Agenten hätten dem regierungskritischen Journalisten während eines Verhörs die Finger abgeschnitten und ihn später enthauptet.

Brasiliens Bundespolizei für Anklage gegen Präsident Temer wegen Korruption

Die brasilianische Bundespolizei hat die Generalstaatsanwaltschaft aufgefordert, Staatschef Michel Temer wegen Korruption, Geldwäsche und krimineller Geschäfte anzuklagen. Dasselbe forderte sie auch für Temers Tochter und neun weitere Beschuldigte. Die Polizei ermittelte mehr als ein Jahr lang gegen den seit Mai 2016 amtierenden Präsidenten.

