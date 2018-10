Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwächstes Wachstum der deutschen Wirtschaft seit Mai 2015

Die deutsche Wirtschaft hat im Oktober das schwächste Wachstum seit knapp dreieinhalb Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,7 Zähler von 55,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. "Die Oktober-Zahlen sind eine echte Enttäuschung", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Sämtliche Indizes signalisieren eine Abkühlung auf breiter Front, sowohl bei Produktion als auch bei Auftragseingang und Beschäftigung."

Exportschwäche bremst Wachstum im Euroraum

Da die Exportschwäche der Industrie nun auch den Servicesektor erfasst hat, ist die Eurozone im Oktober mit der niedrigsten Rate seit über zwei Jahren gewachsen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,7 Zähler von 54,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 53,9 Punkte vorhergesagt.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen zieht im September an

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im September beschleunigt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,3 (Vormonat: revidiert 4,1, vorläufig 4,2) Prozent.

EZB teilt bei Dollar-Tender 79,7 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 79,7 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 88 Millionen Dollar nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,70 (zuvor: 2,69) Prozent.

Schwedens Notenbank bestätigt Zinserhöhungspläne

Die schwedische Zentralbank hat ihre Absicht bestätigt, die Zinsen entweder im Dezember dieses Jahres oder im Februar 2019 zu erhöhen. Sie signalisierte aber zugleich, dass sie es nicht eilig haben wird, den Leitzins in den positiven Bereich zu heben. "Wenn sich die Wirtschaft in einer Weise entwickelt, die weiterhin die Inflationsaussichten unterstützt, wird es bald angemessen sein, die Repo-Rate langsam anzuheben", erklärte die Riksbank. Bei der Sitzung beschloss sie, den Leitzins bei minus 0,50 Prozent zu halten.

Wirtschaft warnt vor steigenden Strompreisen bei schnellem Braunkohle-Ausstieg

Vor der Sitzung der Kohlekommission am Mittwoch im rheinischen Braunkohlerevier hat die deutsche Wirtschaft vor steigenden Strompreisen im Falle eines schnellen Ausstiegs aus der Braunkohle gewarnt. "Die strukturellen Nachteile hoher Stromkosten für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie verschärfen sich", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Achim Dercks, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Conte hebt bei Besuch in Moskau "Stabilität" der italienischen Wirtschaft hervor

Nach der Ablehnung der italienischen Haushaltspläne durch die EU-Kommission hat Ministerpräsident Giuseppe Conte bei einem Besuch in Russland die "Stabilität" der italienischen Wirtschaft gepriesen. Die italienische Wirtschaft sei "stabil" und stehe auf "starken" Grundlagen, sagte Conte in Moskau vor italienischen und russischen Wirtschaftsvertretern. Italien müsse "nur" seinen Weg fortsetzen, dazu werde die Regierung ihren Teil beitragen.

Nato erwartet in INF-Streit keine Stationierung neuer Atomwaffen in Europa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht nicht davon aus, dass Mitglieder der Militärallianz wegen des Streits mit Russland um den INF-Abrüstungsvertrag zusätzliche Atomwaffen in Europa stationieren. "Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, wir wollen kein neues Wettrüsten", sagte Stoltenberg in Brüssel. "Und ich erwarte nicht, dass Verbündete mehr Nuklearwaffen in Europa stationieren werden".

Nato warnt Russland vor Provokationen während Großmanövers in Norwegen

Vor Beginn ihres Großmanövers "Trident Juncture 18" hat die Nato das russische Militär vor Provokationen gewarnt. Er erwarte, dass Russland die größte Übung der Nato seit dem Kalten Krieg überwachen werde, sagte Stoltenberg in Brüssel. Er sehe dabei keine Probleme, solange sich die russische Seite "professionell" verhalte und "gefährliches Verhalten" vermeide. Stoltenberg begrüßte, dass Moskau die Nato-Einladung angenommen habe, Beobachter zu der Übung in Norwegen zu entsenden.

Türkei informiert CIA-Chefin über Khashoggi-Ermittlungen - Zeitung

Die Türkei hat die CIA-Chefin Gina Haspel laut einer türkischen Zeitung über die Ermittlungen zur Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi informiert. Die regierungsnahe Zeitung Sabah berichtete, der türkische Geheimdienst MIT habe Haspel bei einem Besuch in Ankara "Video- und Audioaufnahmen" gezeigt und mit ihr die bei der Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats und der Residenz des Konsuls gesammelten Beweise geteilt.

