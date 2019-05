Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator deutet weiter auf Konjunkturabschwächung

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet weiter auf eine Wachstumsabschwächung in den meisten großen Mitgliedsstaaten. Solche Hinweise gebe es für die USA, Japan, Kanada, Großbritannien und die Eurozone als Ganzes, einschließlich Deutschland und Italien, erklärt die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Für März sinkt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum um 0,1 auf 99,0 Punkte im Vormonat.

Neuer IW-Index zeigt stabilisiertes Verbrauchervertrauen

Deutschlands Konsum hat sich laut einem neuen Index des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) "dank guter Beschäftigungsperspektiven wieder stabilisiert". Das zeige der Verbrauchervertrauensindex, den das IW und die Denkfabrik The Conference Board künftig quartalsweise veröffentlichen, teilte das Kölner Institut mit. Das Verbrauchervertrauen erreichte in Deutschland demnach im ersten Quartal 2019 einen Wert von 104 Punkten. Das entspreche dem Niveau des Vorquartals, liege aber spürbar unter dem Höchstwert vom ersten Quartal 2018.

Autoabsatz in China sinkt im April wieder deutlicher

Die Autonachfrage in China hat sich im April erneut verschlechtert. Der Absatz auf weltgrößten Automarkt ging laut dem staatlich kontrollierten Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) um 14,6 Prozent auf 1,98 Millionen Einheiten zurück. Es handelt sich damit um den zehnten Monat in Folge mit sinkenden Verkaufszahlen. Gegenüber März hat sich der Abschwung wieder beschleunigt. Im Vormonat waren die Verkäufe um 5,3 Prozent gesunken.

KfW erweitert ihr Green-Bond-Emissionsprogramm

Die Förderbank KfW erweitert wegen einer unerwartet hohen Nachfrage ihr Emissionprogramm für Green Bonds. Nach Angaben der KfW überstieg das Neuemissionsvolumen im ersten Quartal 2019 das des entsprechenden Vorjahresquartals um rund zwei Drittel. "Gleichwohl beobachten wir, dass die Nachfrage nach Green Bonds das Angebot mittlerweile stark übersteigt", sagte KfW-Treasurer Frank Czichowski in Frankfurt. Die KfW will ihr Green-Bond-Angebot nun auf das Gebiet der energieeffizienten Neubauten ausweiten.

Niedersachsens Finanzminister für Abschaffung der Grundsteuer

Im Streit um die Reform der Grundsteuer hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) die Abschaffung der Steuer und stattdessen einen Zuschlag auf die Einkommensteuer ins Spiel gebracht. "Persönlich bedaure ich, dass nicht auch ein Ersatz der Grundsteuer durch ein kommunales Zuschlagsrecht auf die Lohn- und Einkommensteuer erwogen wurde", sagte er der Rheinischen Post. Das wäre sozial gerechter. "Zudem sollte den Ländern durch eine Öffnungsklausel der Weg zu eigenverantwortlichen Regelungen freigemacht werden."

Unions-Fraktionsvize Jung pocht auf vollständige Soli-Abschaffung

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Andreas Jung (CDU) hat auch nach der jüngsten Steuerschätzung an der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags festgehalten. Das sei "eine Frage der Glaubwürdigkeit". Man habe den Soli eingeführt "mit der Ansage, wir machen das jetzt für ein bestimmtes Projekt, die Kosten der deutschen Einheit". Zudem habe es immer geheißen, dass die Abgabe nur befristet sei.

Schulze für Macrons Klimaschutzinitiative und deutsche CO2-Steuer

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat Unterstützung für die europäische Klimaschutzinitiative des französischen Präsidenten signalisiert und sich erneut für eine CO2-Steuer in Deutschland ausgesprochen. Damit stellt sich die SPD-Ministerin gegen den Koalitionspartner. Präsident Emmanuel Macron hatte vergangene Woche auf einem Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union vorgeschlagen, dass sich die EU auf Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 festlegen solle.

Kabinett plant Mindestlohn für Auszubildende

Das Regierungskabinett will bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch einen Mindestlohn für Auszubildende auf den Weg bringen. Das kündigte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) an. "Wir wollen die Aus- und Weiterbildung stärken und deswegen wollen wir jetzt einen ersten Schritt mit der Mindestausbildungsvergütung gehen", kündigte Karliczek in einem Video über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Dazu habe man "eine enge Abstimmung mit den Sozialpartnern gewährleistet". Es gelte auch, im Sinne der Betriebe "Maß und Mitte" zu halten.

Schwedische Justiz nimmt Ermittlungen gegen Assange wieder auf

Die schwedische Justiz nimmt ihre Ermittlungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen Vergewaltigungsvorwürfen wieder auf. "Es gibt immer noch Grund zur Annahme, dass sich Assange der Vergewaltigung schuldig gemacht hat", sagte die stellvertretende Direktorin der Staatsanwaltschaft, Eva-Marie Persson, in Stockholm. Nach Assanges Festnahme in London sei es nun möglich, per europäischem Haftbefehl seine Auslieferung nach Schweden zu beantragen.

Minister: Zwei saudische Öltanker im Persischen Golf attackiert

Zwei saudi-arabische Öltanker sind in der Nähe der Straße von Hormuz angegriffen und erheblich beschädigt worden. Der Angriff auf die Tanker sei am Sonntagmorgen um 6.00 Uhr vor der Ostküste der Vereinigten Arabischen Emirate erfolgt, als sie sich darauf vorbereiteten, in den Persischen Golf zu gelangen, teilte der saudische Ölminister Khalid al-Falih mit. Der Angriff habe keine Ölpest verursacht, aber zu "erheblichen Schäden an den Strukturen der beiden Schiffe" geführt. Er bezeichnete den Vorfall als Sabotage.

London warnt vor Eskalation im Persischen Golf "aus Versehen"

Angesichts der Spannungen mit dem Iran und Berichten über Sabotageakte an Handelsschiffen hat Großbritannien vor einem unbeabsichtigt ausgelösten Konflikt im Persischen Golf gewarnt. "Wir sind sehr besorgt über die Gefahr, dass ein Konflikt aus Versehen ausgelöst werden könnte", sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Er forderte "eine Zeit der Ruhe, damit jeder versteht, was die andere Seite denkt".

