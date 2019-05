Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Debatte um Amtsenthebung Trumps nach Mueller-Äußerungen neu entfacht

US-Sonderermittler Robert Mueller hat mit seinen Äußerungen zu möglichen Justizbehinderungen durch Donald Trump die Diskussionen über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten befeuert. Mueller bekräftigte, dass Trump nicht vom Verdacht strafbarer Handlungen in dieser Frage entlastet ist. Der Präsident selbst erklärte den Fall zwar für beendet. Mehrere Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur forderten jedoch den Kongress auf, ein sogenanntes Impeachment gegen den Präsidenten einzuleiten.

China: Bei Handelsdeal werden Kerninteressen/Prinzipien nicht geopfert

China will offenbar kein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten um jeden Preis. China werde seine Kerninteressen und Prinzipien nicht opfern, um ein Abkommen zu erzielen, sagte der Sprecher des Handelsministeriums Gao Feng. Er fügte an, dass falls erforderlich mehr Gegenmaßnahmen ergriffen würden. "China wird definitiv keinen Deal akzeptieren, der Souveränität und Würde verletzt", erklärte Feng Reportern. Die restriktiven US-Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen seien ein "schikanöses Handelsverhalten" und dies könnte eine weltweite Rezession auslösen.

Moody's sieht in Spanien weiter steigende Häuserpreise

Die Ratingagentur Moody's rechnet zwar auch in den kommenden Jahren mit einem Anstieg bei den spanischen Häuserpreisen, allerdings in einem langsameren Tempo und im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum. Die Hauspreise in Spanien werden weiter klettern, was sich positiv auf die Pfandbriefe und die Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) auswirke, heißt es von Moody's.

Karlspreisträger Guterres betont Notwendigkeit eines starken Europa

Der am Donnerstag mit dem Karlspreis ausgezeichnete UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat mehr Einsatz Europas für die Weltgemeinschaft gefordert. "Als Generalsekretär habe ich die Notwendigkeit eines geeinten und starken Europas nie so klar und deutlich gespürt wie jetzt", sagte Guterres in seiner Dankesrede nach der Verleihung des Karlspreises im Krönungssaal des Aachener Rathauses.

Afrikanische Freihandelszone formal in Kraft getreten

Für zunächst 24 afrikanische Staaten ist am Donnerstag eine interkontinentale Freihandelszone in Kraft getreten. Der Wirtschaftskommissar der Afrikanischen Union (AU), Albert Muchanga, bezeichnete die formale Umsetzung der Vereinbarung vom vergangenen Jahr im Kurzbotschaftendienst Twitter als "historischen Schritt". Ziel der CFTA Freihandelszone sei die "wirtschaftliche Integration" des Kontinents.

