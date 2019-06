Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England hält Leitzins stabil bei 0,75 Prozent

Die Bank of England (BoE) hat angesichts des vertrackten Brexit-Problems ihren Leitzins nicht angetastet. Der Schlüsselzins verharrte nach einer Ratssitzung bei 0,75 Prozent, wie die Notenbank mitteilte. Der Beschluss der Währungshüter fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer waren einhellig davon ausgegangen, dass die BoE wegen der unsicheren Entwicklung des Brexits untätig bleiben würde. Unterdessen hat sich der Zinszyklus weltweit gedreht, was den Handlungsspielraum der BoE weiter einschränkt.

BoJ-Chef Kuroda: Monetäre Lockerung "ohne Zögern", falls nötig

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat erklärt, dass die Zentralbank bereit ist, die Geldpolitik wenn nötig zu lockern. Er fügte aber hinzu, dass eine Lockerung durch andere große Zentralbanken allein nicht zu einer solchen Entscheidung führen werde. "Wir werden, ohne zu zögern, zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreifen, wenn wir eine Abschwächung an der Dynamik in Richtung 2 Prozent Inflation sehen", sagte Kuroda bei der Pressekonferenz nach der Ratssitzung der BoJ.

Norwegen erhöht Leitzins und signalisiert weitere Straffung

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins erhöht und eine weitere Zinserhöhung signalisiert, die voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen wird. Die jüngste Straffung um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent durch die Norges Bank steht im starken Kontrast zur Politik anderer Zentralbanken in der Welt, die sich alle auf einem Lockerungskurs befinden.

Entwurf: EU-Gipfel will sich auf Ziel für Klimaneutralität 2050 festlegen

Im Kampf gegen den Klimawandel will sich der EU-Gipfel auf das Ziel festlegen, bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Im letzten Entwurf für das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag ist der Termin erstmals genannt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die EU-Institutionen werden demnach aufgefordert, eine Entscheidung dazu vorzubereiten, "wie ein Übergang zu einer klimaneutralen EU bis 2050 gewährleistet werden kann".

Wirtschaft mahnt vor EU-Gipfel zu Reformen

Deutsche Wirtschaftsverbände haben vor Beginn des EU-Gipfels grundlegende Reformen der Institutionen und der Industriepolitik der Europäischen Union eingefordert. "Für die deutschen Unternehmen ist es wichtig, dass die EU gerade jetzt handlungsfähig bleibt", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Der bevorstehende Gipfel stelle durch die Verabschiedung der strategischen Agenda für die nächsten fünf Jahre zentrale Weichen.

Deutsche Maschinenbauer fordern Investitionsabkommen mit China

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben anlässlich der China-Reise von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ihren Ruf nach fairen Wettbewerbsbedingungen bekräftigt. Wichtig sei der rasche Abschluss des seit 2013 verhandelten Investitionsabkommens der EU mit China, erklärte Ulrich Ackermann, Leiter des Bereichs Außenwirtschaft beim VDMA in Frankfurt.

EY-Studie: Autoindustrie rutscht tiefer in die Krise

Die 16 größten Autokonzerne der Welt sind einer Studie zufolge schwach ins neue Jahr gestartet. Nach einer Analyse der Finanzkennzahlen der Fahrzeughersteller durch die Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY), sank deren Gewinn im ersten Quartal um 28 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2011. Nur die koreanischen Hersteller Kia und Hyundai konnten demnach ihren Gewinn erhöhen - alle anderen Konzerne erwirtschafteten einen niedrigeren operativen Gewinn als ein Jahr zuvor.

EuGH-Generalanwalt: Polnische Justizreform verstößt gegen Unionsrecht

Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtsof (EuGH) in Luxemburg, Evgeni Tanchev, hält die Justizreform der polnischen Regierung für unvereinbar mit Unionsrecht. Die neue Ruhestandsregel verstoße gegen das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und die Grundsätze der Unabsetzbarkeit von Richtern und der richterlichen Unabhängigkeit, erklärte Tanchev in seinen Schlussanträgen zu dem Verfahren. Der EuGH ist daran nicht gebunden, folgt den Gutachten aber meist.

Studie: Himalaja-Gletscher schmelzen doppelt so schnell wie im 20. Jahrhundert

Die Gletscher im Himalaja-Gebirge schmelzen laut einer Studie doppelt so schnell wie vor der Jahrhundertwende. Die Folgen des Klimawandels auf das Gebirge könnten verheerende Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Südasien haben, heißt es in der US-Studie, die im Fachblatt Science Advances veröffentlicht wurde. Für ihre Analyse hatten die Forscher erst kürzlich von den US-Behörden freigegebe Satellitenbilder aus der Zeit des Kalten Krieges ausgewertet.

Neuer Pentagon-Chef reist zu Nato-Treffen Ende Juni

Der designierte Pentagon-Chef Mark Esper wird kurz nach seiner Amtseinführung an seinem ersten Treffen mit den übrigen Nato-Verteidigungsministern in Brüssel teilnehmen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Demnach wird Esper am Montag den Posten des kommissarischen Verteidigungsministers offiziell übernehmen, bevor er zum Treffen nach Belgien am kommenden Mittwoch und Donnerstag fliegt.

Iranische Revolutionsgarden nennen Grenzen "unsere rote Linie"

Der Anführer der mächtigen Revolutionsgarden im Iran hat nach dem angeblichen Abschuss einer US-Drohne die Grenzen des Landes als "rote Linie" bezeichnet. Teherans Antwort auf die Grenzverletzung sei "eine klare Botschaft" von den "Verteidigern der Grenzen" des Irans gewesen, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim General Hossein Salami. Die Reaktion auf "ausländische Aggressionen" werde auch in Zukunft "bestimmt und unumschränkt" sein, fügte er hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Mai -0,5% gg Vm; +2,3% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Mai PROG: -0,5% gg Vm; +2,6% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Mai -0,3% gg Vm; +2,2% gg Vj

Philippinen/Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Philippinen/Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 5,0%

Philippinen/Zentralbank lässt Einlagensatz bei 4,5%

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 6,0%

Taiwans Zentralbank lässt Diskontsatz bei 1,375%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)