Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China weist US-Vorwurf der Währungsmanipulation "entschieden" zurück

Chinas Zentralbank hat im Handelsstreit mit den USA den Vorwurf der Währungsmanipulation entschieden zurückgewiesen. Die US-Seite ignoriere die Fakten und hefte der Volksrepublik in "unangemessener Weise" das Etikett eines Währungsmanipulators an, erklärte die Zentralbank am Dienstag. "Die chinesische Seite ist entschieden dagegen."

Daly: Handelsspannungen entscheidend für Fed-politik

Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, konzentriert sich bei ihren Überlegungen zur Geldpolitik auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. "Wenn ich darüber nachdenke, was weiter zu tun ist, dann sind es diese Schwierigkeiten, auf die ich mich konzentriere", sagte Daly in einem Interview. Der Gegenwind vom Handelsstreit wehe mal stärker und mal weniger stark, aber zuletzt habe er sich verstärkt.

Banken fragen 0,217 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 3,384 Milliarden Euro nach 3,601 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 30) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,217 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Auftragseingang deutscher Kfz-Hersteller sinkt weiter

Die Probleme der deutschen Autohersteller halten offenbar an. Der Auftragseingang für "Kraftwagen und Kraftwagenteile" sank nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Juni gegenüber dem Vormonat um weitere 1,9 Prozent, nachdem sich bereits für Mai ein Rückgang von 3,5 Prozent ergeben hatte. Im Durchschnitt des ersten Halbjahrs lagen die Auftragseingänge in diesem Sektor nochmal um 2 Prozent unter dem schon schwachen zweiten Halbjahr 2018 und um 5 Prozent unter dem ersten Halbjahr 2018.

US-Verteidigungsminister warnt Türkei vor Angriff auf Kurden-Miliz in Nordsyrien

Im Streit um die Einrichtung einer Sicherheitszone an der syrisch-türkischen Grenze hat der neue US-Verteidigungsminister Mark Esper die Türkei vor einem Angriff auf die kurdische YPG-Miliz im Norden Syriens gewarnt. "Ein einseitiges Vorgehen (der türkischen Armee) wäre inakzeptabel", sagte Esper am Dienstag während einer Asienreise. Derweil trafen sich die Unterhändler Washingtons und Ankaras zu einem letzten Gesprächsversuch über die seit langem von der Türkei geforderte Pufferzone.

Ruhani unterstreicht Bereitschaft zu Gesprächen mit Washington

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die Bereitschaft seines Landes zum Dialog mit den USA unterstrichen. Als Voraussetzung nannte Ruhani am Dienstag in einer Ansprache im iranischen Fernsehen allerdings die Aufhebung sämtlicher US-Sanktionen gegen den Iran. "Die Islamische Republik Iran befürwortet Gespräche und Verhandlungen", sagte Ruhani. Wenn die USA wirklich mit dem Iran sprechen wollten, sollten sie aber "vor allem Anderen alle Sanktionen" aufheben.

Peking richtet scharfe Warnung an Hongkong-Demonstranten

Nach den erneuten gewalttätigen Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong hat die chinesische Regierung eine scharfe Warnung an die Protestbewegung gerichtet. "Wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um", sagte Yang Guang, Sprecher des für die chinesische Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau zuständigen Büros des Staatsrats. Die Demonstranten sollten die "enorme Stärke der Zentralregierung" nicht unterschätzen.

Ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit extremer Wasserknappheit

Fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit einem extremen Trockenheitsrisiko. In 17 Staaten sei die Wasserknappheit bereits fast auf dem Niveau der "Stunde Null" angelangt - der Zeitpunkt, zu dem fließendes Wasser nicht mehr verfügbar sein wird, erklärte das US-Forschungszentrum World Resources Institute (WRI) bei der Vorstellung seines neuen Wasserverfügbarkeitsberichts am Dienstag.

USA verschärfen Einreiseregeln für Nordkorea-Touristen

Die USA haben die Einreiseregeln für Nordkorea-Touristen verschärft. Wer in den vergangenen acht Jahren Nordkorea besucht hat, kann nicht länger visumfrei in die USA einreisen, wie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) am Montag mitteilte. Den aufkeimenden Tourismussektor in Nordkorea könnte die Reform empfindlich treffen.

INSA-Umfrage: SPD mit 11,5 Prozent auf Rekord-Tief

Die SPD hat im INSA-Meinungstrend den niedrigsten Wert jemals gemessenen Wert erreicht. In der wöchentlichen repräsentativen Umfrage für die Bild-Zeitung landeten die Sozialdemokraten bei 11,5 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der vergangenen Woche. CDU/CSU (27,5 Prozent) und AfD (15 Prozent) legten beide einen halben Punkt zu, die Linke gewann einen Punkt auf 9 Prozent. Die Grünen verloren einen Punkt und landeten bei 23,5 Prozent. Die FDP bleibt bei 9 Prozent.

Destatis: Jede zweite Person in Deutschland nutzt Online-Banking

Die Popularität von Online-Banking in Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) nutzten im vergangenen Jahr 51 Prozent der Deutschen dieses Dienstleistungsangebot. 2008 waren es 33 Prozent gewesen.

Kinder in Deutschland verfügen über fast drei Milliarden Euro Kaufkraft

Kinder in Deutschland verfügen dank Taschengeld und Geldgeschenken einer neuen Studie zufolge über fast drei Milliarden Euro an Kaufkraft. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung für sechs Zeitschriftenverlage hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Befragt wurden dabei Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren.

Füchtlinge sollen in Baden-Württemberg zu Lokomotivführern ausgebildet werden

Baden-Württemberg will dem Personalmangel bei Lokomotivführern mit der gezielten Ausbildung von Flüchtlingen begegnen. Ab Herbst sollen zunächst mehr als 20 Flüchtlinge zu Triebwagenführern qualifiziert werden, wie das Landesverkehrsministerium am Dienstag mitteilte. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) startete die Initiative demnach im Frühjahr, es beteiligen sich neben der Deutschen Bahn auch verschiedene regionale Bahnunternehmen. Die Bundesagentur für Arbeit fördert das Projekt.

CDU streitet über Einschulung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen

Die CDU streitet über die Einschulung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kritisierte die Forderung ihres Parteikollegen Carsten Linnemann nach einer späteren Einschulung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen als "populistischen Unfug". Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), widersprach Linnemanns Vorstoß und forderte vielmehr eine frühe Sprachförderung für Kinder in der Schule.

Rabbinerfamilie in München angegriffen

Eine Rabbinerfamilie ist am vergangenen Wochenende in München angegriffen worden. Zwei Menschen bespuckten und beschimpften die Juden, wie das ARD-Magazin Report München berichtete. Die Polizei bestätigte, dass es am Samstagnachmittag einen Angriff auf eine jüdische Familie gegeben habe. Details will sie erst später am Dienstag veröffentlichen.

SID: Schweizer Bundesanwaltschaft klagt Ex-DFB-Funktionäre wegen WM an

Die Schweizer Schweizer Bundesanwaltschaft hat drei Ex-DFB-Funktionäre wegen der Fußball-WM 2006 angeklagt. Die Ankläger werfen den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, dem früheren DFB-Generalsekretär Horst Schmidt sowie dem früheren Fifa-Generalsekretär Urs Linsi vor, "arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in der Höhe von 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben", wie der Sportinformationsdienst (SID) berichtete. Gleichzeitig habe die Anwaltschaft mitgeteilt, dass das Verfahren gegen den damaligen Chef des WM-Organisationskomitees, Franz Beckenbauer, separat weitergeführt werde.

Städtebund: Bei E-Scootern "nicht gleich wieder die Spaßbremse ziehen"

In der Debatte über die Folgen des E-Scooter-Booms in deutschen Großstädten hat sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gegen eine zu strikte Reglementierung der Elektro-Tretroller ausgesprochen. "Diese Fortbewegungsart ist bei jungen Menschen beliebt und auch Touristen nutzen sie gern", sagte Gerd Landsberg der Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung. "Daher sollten wir bei den E-Scootern in Deutschland nicht gleich wieder die Spaßbremse ziehen."

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2019 07:33 ET (11:33 GMT)