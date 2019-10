Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklimaindex stagniert im Oktober

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober im Zuge weniger pessimistischer Geschäftserwartungen leicht besser als erwartet entwickelt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stagnierte auf dem Vormonatsniveau von 94,6 Punkten. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 94,5 Punkte prognostiziert. "Die deutsche Konjunktur stabilisiert sich", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis.

Ökonomen senken Inflations- und BIP-Prognosen für Euroraum

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation und das Wirtschaftswachstum im Euroraum gesenkt und die für die Arbeitslosenquote etwas angehoben. Nach Mitteilung der EZB erwarten die Experten für 2019 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 1,2 (zuvor: 1,3) Prozent. Die Prognosen für 2020 und 2021 wurden mit 1,2 (1,4) und 1,4 (1,5) Prozent angegeben. Langfristig erwarten die Experten unverändert 1,7 Prozent Inflation.

Bund hält an Schwarzer Null im Haushalt fest

Die Bundesregierung hat sich kurz vor der neuen Steuerschätzung erneut zu einem ausgeglichenen Haushalt bekannt. "Die Bundesregierung hält an der Schwarzen Null fest", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage, ob die schwächere Wirtschaftslage und die künftige Entwicklung der Steuereinnahmen den Haushaltsausgleich gefährdeten.

Russlands Zentralbank senkt Leitzins

Russlands Zentralbank hat ihre Geldpolitik erneut gelockert. Nach Mitteilung der Bank of Russia sinkt der geldpolitische Schlüsselsatz um 50 Basispunkte auf 6,50 Prozent und damit stärker als erwartet. Zuletzt hatte sie ihren Leitzins stets um 25 Basispunkte gesenkt. Die deutlichere Lockerung erklärt sich offenbar mit der Befürchtung, dass die Abschwächung der Weltkonjunktur auf Russland übergreifen könnte.

EZB und PBoC verlängern Swap-Vereinbarung

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die People's Bank of China (PBoC) haben ihre 2013 abgeschlossene Swap-Vereinbarung um drei Jahre bis zum 8. Oktober 2022 verlängert. Das Abkommen hat laut EZB ein Maximalvolumen von 45 Milliarden Euro bzw. 350 Milliarden Renminbi.

EU-Staaten vertagen Entscheidung zur Brexit-Verschiebung

Die EU-Staaten haben noch keine Entscheidung über eine erneute Verschiebung des Brexit getroffen. Die Gespräche würden "in den kommenden Tagen fortgesetzt", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag. Nach bisherigem Stand tritt Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union aus, das britische Unterhaus hat bisher aber noch nicht das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifiziert.

Britische Regierung vertagt Präsentation des Haushalts

In der Hoffnung auf vorgezogene Neuwahlen hat die britische Regierung die für Anfang November geplante Präsentation ihres Haushalts vertagt. Das Budget werde nicht weiter vorangetrieben, "weil wir am 6. November das Parlament auflösen wollen", sagte Finanzminister Sajid Javid. Er habe diese Entscheidung mit Premierminister Boris Johnson getroffen. "Ein Haushalt ist wichtig, aber noch wichtiger ist es, das Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen und ein neu gewähltes Parlament zu haben", sagte der Schatzkanzler.

Finanzminister Scholz erwartet für 2019 offenbar Steuermehreinnahmen

Die spürbare Abkühlung der Konjunktur schlägt bislang offenbar nicht auf den Bundeshaushalt durch. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet auch für dieses Jahr mit zusätzlichen Steuereinnahmen, wie der Spiegel unter Berufung auf den Prognosevorschlag des Bundesfinanzministeriums für die Steuerschätzung berichtete. Allein der Bund könne 2019 verglichen mit der Steuerschätzung vom Frühjahr mit einem Plus von rund vier Milliarden Euro kalkulieren.

Schulze und Scholz verteidigen Klimaschutzpaket gegen Kritik

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. "Es ist das größte Paket im Klimaschutz, was Deutschland je gesehen haben... Es markiert einen echten Neuanfang", sagte Schulz im Bundestag bei der ersten Lesung des Gesetzes. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden Einfluss nehmen auf die Entscheidung von Unternehmen und der Menschen vor Ort. "Es ist ein gesetzlicher Fahrplan Richtung Treibhausgasneutralität und zwar weltweit der allererste, den es so gibt." Für den Klimaschutz gebe es nun klare Regeln, die für alle verbindlich seien.

Bericht: Regierung uneins über Offenlegung von Steuerdaten multinationaler Konzerne

Die Bundesregierung ist nach Informationen der Rheinischen Post weiterhin uneins über eine mögliche Offenlegung sensibler Steuerdaten multinationaler Konzerne. Wie die Zeitung unter Berufung auf Informationen aus dem Finanz- und aus dem Wirtschaftsministerium berichtete, wird sich Deutschland deshalb in der EU-Rats-Arbeitsgruppe am Freitag in Brüssel dazu enthalten, womit die nötige Mehrheit fraglich ist.

Kühnert: Einigung bei Grundrente wichtig für Fortbestand der Koalition

Für den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert ist die Einigung auf eine Grundrente für Geringverdiener ein entscheidendes Kriterium für den Fortbestand der großen Koalition. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der SPD-Politiker, es komme weniger darauf an, wer bei der Wahl zum neuen Parteivorsitz das Rennen mache als auf die Bewertung der Arbeit der großen Koalition.

CSU: Gesetz zur Solarenergie kommt noch dieses Jahr

Die CSU im Bundestag hat eine zeitnahe Reform der Solar-Förderung angekündigt. Auf die Frage der energiepolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion Julia Verlinden, wann der Deckel für die Photovoltaik aufgehoben werde, sagte die umwelt- und klimapolitische Sprecherin der CSU-Fraktion, Anja Weisgerber, während der Bundestags-Plenardebatte: "Dieses Gesetz wird in diesem Jahr noch vorgelegt."

Ökostromanteil klettert auf 42,9 Prozent - Neuer Rekordwert

Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland hat einen neuen Rekordwert erreicht. Ökostrom deckte in den ersten drei Quartalen insgesamt 42,9 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland und hängte damit die Kohleerzeugung ab, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin mitteilten. Das sei ein Plus von fast 5 Prozentpunkten zum Vorjahreszeitraum.

IEA: Offshore-Windenergie könnte bis 2040 Kapazität um das 15-Fache erhöhen

Offshore-Windenergie könnte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) bis zum Jahr 2040 ihre Kapazitäten um das 15-Fache erhöhen und damit entscheidend zur Abkehr von fossiler Energie beitragen. Ein am Freitag vorgelegter Bericht der IEA betont das "quasi unbegrenzte Potenzial" dieser Energiequelle. Die Produktionskosten würden immer weiter sinken und der technische Fortschritt mache Windkraftanlagen im Meer immer effizienter, argumentierte die IEA.

Russland schickt 300 Militärpolizisten nach Nordsyrien

Russland hat knapp 300 Militärpolizisten nach Nordsyrien verlegt, um eine mit Ankara vereinbarte "Sicherheitszone" entlang der türkischen Grenze durchzusetzen. Die Einheiten aus Tschetschenien würden "Spezialoperationen" in der Region ausführen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Auch 20 gepanzerte Fahrzeuge seien nach Syrien verlegt worden. Sie sollen in einer 30 Kilometer tiefen Zone entlang der Grenze eingesetzt werden.

Polizei stuft Münchner Amoklauf von 2016 als politische motiviert Tat ein

Etwas mehr als drei Jahre nach dem Amoklauf von München hat die Polizei abschließend entschieden, die Tat offiziell als einen Fall politisch motivierter Gewaltkriminalität in ihrer Statistik zu führen. Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte, erfolgte diese vor dem Hintergrund eines "Motivbündels", in dem außer Rache für das Mobbing und einer psychischen Erkrankung auch eine rassistische und rechtsextremistische Gesinnung bedeutsam gewesen sei.

Amnesty: Mindestens 16 Tote bei gewaltsamen Protesten in Äthiopien

Bei gewaltsamen Ausschreitungen in Äthiopien, die mit Protesten gegen den Ministerpräsidenten und diesjährigen Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed begannen, sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Nach neuen, noch unbestätigten Berichten werde die Zahl vermutlich noch steigen, sagte Fisseha Tekle von Amnesty International am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Addis Abeba.

+++ Konjunkturdaten +++

SCHWEDEN

Sep Einzelhandelsumsatz +2,6% gg Vorjahr

Sep Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,6% gg Vorjahr

Sep Einzelhandelsumsatz +0,3% gg Vormonat

Sep Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Sep Erzeugerpreise unverändert gg Vormonat

Sep Erzeugerpreise +0,3% gg Vorjahr

Okt Verbrauchervertrauen 92,7 (Sep: 90,1)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)