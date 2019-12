Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst 2020 um 1,2% und 2021 um 1,4%

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für das kommende Jahr mit einem verlangsamten Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,2 Prozent und für das Jahr 2021 mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent. Das gaben die Berliner Ökonomen in ihrer neuen Konjunkturprognose bekannt. Im September hatten sie noch für beide Jahre eine Wachstumsrate von 1,4 Prozent vorhergesagt. Für das laufende Jahr hielt das DIW an seiner Prognose von 0,5 Prozent aus dem Herbst fest.

EZB teilt bei Dollar-Tender 72 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 72 Millionen US-Dollar an vier Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 66,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,06 (zuvor: 2,06) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Scholz will in der großen Koalition Finanzminister bleiben

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass er im Amt bleiben werde. "Ich glaube, viele finden ganz gut, was ich mache", sagte er der Wochenzeitung Die Zeit auf die Frage, ob es einen Punkt gebe, an dem er sagen würde, er stehe nicht mehr zur Verfügung. "Und dass ich der bin, der ich bin."

DIHK nennt USMCA-Abkommen einen "Lichtblick"

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Einigung der nordamerikanischen Länder auf ein neues Freihandelsabkommen begrüßt. Der Durchbruch bei den Nachverhandlungen für USMCA (US-Mexico-Canada Agreement) sei auch für die deutschen Unternehmen "ein Lichtblick in Zeiten zunehmenden Protektionismus", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer in Berlin. "Deutsche Unternehmen haben in den USA, Mexiko und Kanada in Milliardenhöhe investiert und über Jahre umfassende Lieferketten aufgebaut."

BDA-Präsident warnt vor Lieferkettengesetz

Die Pläne von Teilen der Regierung für ein Lieferkettengesetz zur besseren Einhaltung der Menschenrechte stoßen auf scharfe Kritik in der Wirtschaft. "Mit so einem Gesetz für alle Unternehmen stehe ich ja schon mit beiden Beinen im Gefängnis", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in der Rheinischen Post anlässlich eines Pressetermins mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Dieser Unfug ist so groß, dass er so nicht kommen wird."

Union will auf jeden Fall an höherer Pendlerpauschale festhalten

Die CDU/CSU will auf keinen Fall auf die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale verzichten. "Das lassen wir uns nicht wegverhandeln", sagte Fraktionsvize Andreas Jung der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Das Gesetzesvorhaben ist als Teil steuerlicher Maßnahmen zum Klimapaket derzeit Gegenstand eines Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat.

Wohlfahrtsverband warnt beim Thema Altersarmut vor Verengung auf Grundrente

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat davor gewarnt, das Problem der Altersarmut auf die von der Großen Koalition geplante Grundrente zu verengen. "Das ist schön, das kann helfen. Aber das Problem ist viel größer", sagte dessen Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am Mittwoch in der Frühstart-Sendung von RTL und n-tv.

Boom der Lithium-Ionen-Akkus hält an

Der Wachstumstrend bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren hält weiter an. Zwischen Januar und September wurden rund 190 Millionen Akkus nach Deutschland importiert und 87 Millionen exportiert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Zahlen weisen auch fürs Gesamtjahr auf eine Steigerung hin.

Bund übernimmt Schäden von Thomas-Cook-Urlaubern

Die Bundesregierung will bei den Entschädigungen für Thomas-Cook-Reisende einspringen. Schäden, die nicht von anderer Seite ausgeglichen würden, werde der Bund ersetzen, teilte das Bundespresseamt mit. Darauf hatte sich das Kabinett in seiner Sitzung am Mittwochmorgen geeinigt. Der Bund will auch mögliche Rechtsansprüche von geschädigten Urlaubern gegenüber Dritten übernehmen. Konkret soll den Kunden des Reiseveranstalters die Differenz zwischen ihrer Zahlung und dem, was sie von der Versicherung Zurich oder von anderer Seite zurückerhalten haben, ausgeglichen werden.

Grüne: Europäischer Green Deal "meilenweit" besser als deutsche Klimapläne

Die Grünen halten den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplanten New Green Deal für deutlich ambitionierter als die deutschen Klimapläne. "Das ist auf jeden Fall meilenweit besser als das Klimapaket der Bundesregierung", sagte der deutsche Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Die EU-Kommission will ihre Vorschläge für ein europäisches Klimaschutzgesetz am frühen Nachmittag vorstellen.

Schulze für deutsche Mithilfe beim Klimaschutz in Osteuropa

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält eine deutsche Beteiligung am Klimaschutz in Osteuropa für nötig. "Es gibt nur ein Klima auf dieser Welt", sagte sie im RBB-Inforadio auf die Frage, wie sie deutschen Steuerzahlern erklären wolle, dass diese nun auch den Kohleausstieg in den Nachbarländern mitfinanzieren müssten. "Wenn wir das jetzt gemeinsam nicht schaffen, die Erhitzung der Erde zu stoppen, dann wird uns das alle treffen."

Parlament in Israel stimmt in erster Lesung für Neuwahlen

Das Parlament in Israel hat am Mittwoch in erster Lesung für Neuwahlen gestimmt. Einstimmig votierten die Abgeordneten dafür, Anfang März einen neuen Wahltermin anzusetzen - es wäre die dritte Parlamentswahl in Israel binnen eines Jahres. Die Entscheidung für Neuwahlen muss noch in zwei weiteren Abstimmungen vom Parlament abgesegnet werden. Die beiden Abstimmungen sollen noch im Tagesverlauf stattfinden. Der Urnengang ist demnach für den 2. März vorgesehen.

UNO kann Schuld Irans an Angriff auf Saudi-Arabien nicht bestätigen

Die Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, die Verwicklung des Iran in die Drohnen- und Raketenangriffe auf zwei saudiarabische Ölanlagen im September zu bestätigen. UN-Generalsekretär António Guterres schrieb in einem Bericht zum iranischen Atomprogramm, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte, UN-Ermittler hätten war Zugang zu den Überresten der bei den Angriffen verwendeten Waffen erhalten. Die UNO könne aber "nicht unabhängig bestätigen, dass die bei diesen Angriffen benutzten Marschflugkörper und unbemannten Flugzeuge iranischer Herkunft waren".

Türkei will "nicht autorisierte" Aktivitäten vor ihrer Küste verhindern

Nach dem Abschluss eines umstrittenen Seeabkommens mit Libyen hat die Türkei gewarnt, dass sie alle "nicht autorisierten" Aktivitäten vor ihrer Küste verhindern werde. "Niemand kann solche Aktivitäten im Gebiet unseres Kontinentalschelfs ohne unsere Genehmigung ausführen. Wir werden sie selbstverständlich daran hindern", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch dem Nachrichtensender A Haber.

Iranische Justiz lehnt Freilassung von französischen Wissenschaftlern ab

Die iranische Justiz hat einen Antrag auf Freilassung der beiden seit Juni inhaftierten französischen Wissenschaftler Fariba Adelkhah und Roland Marchal abgelehnt. Ein Richter habe zwar dem Antrag auf Freilassung gegen Kaution zugestimmt, doch habe die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, sagte der Anwalt der Forscher, Said Dehghan, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Isna. Nun müsse das Teheraner Revolutionsgericht in dem Fall entscheiden.

Ehemaliger Sicherheitsminister Mexikos in den USA festgenommen

Der ehemalige mexikanische Minister für öffentliche Sicherheit, Genaro García Luna, ist in den USA festgenommen worden. Ihm werde Verwicklung in den Drogenhandel und die Annahme von Bestechungsgeldern zum Schutz des lange von Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán geführten Sinaloa-Kartells vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in Brooklyn am Dienstag mit. García Luna, der am Montag im US-Bundesstaat Texas festgenommen wurde, wies die Vorwürfe im Onlinedienst Twitter als "falsch" zurück.

+++ Konjunkturdaten +++

BRASILIEN

Einzelhandelsumsatz Okt +0,1% gg Vm; +4,2% gg Vj

SCHWEDEN

Nov Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: unverändert gg Vormonat

Nov Verbraucherpreise +1,8% gg Vorjahr

Nov Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,7% gg Vorjahr

USA

MBA Market Index Woche per 6. Dez +3,8% auf 532,1 (Vorwoche: 512,4)

MBA Purchase Index Woche per 6. Dez -0,4% auf 268,3 (Vorwoche: 269,4)

MBA Refinance Index Woche per 6. Dez +8,7% auf 2.094,1 (Vorwoche: 1.925,7)

