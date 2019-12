Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Altmaier sieht Gefahr einer Rezession gebannt

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Entwarnung für die Konjunktur gegeben. "Die Gefahr einer Rezession ist gebannt, nicht zuletzt auch dank der gewachsenen Klarheit beim Brexit", sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, wie auch das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte. Auch wenn der Aufschwung ein "zartes Pflänzchen" bleibe, helle sich die Stimmung in der Wirtschaft zusehends auf.

DIW: BIP sinkt im vierten Quartal wohl um 0,1 Prozent

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet mit einem voraussichtlichen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) im vierten Quartal um 0,1 Prozent. "Stand jetzt können wir allenfalls auf eine rote Null hoffen", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. "Die Industrie bleibt nämlich auch im Schlussquartal stärker als noch im November erwartet im Rückwärtsgang."

Britische Wirtschaft nimmt im dritten Quartal etwas Fahrt auf

Die britische Wirtschaft hat im dritten Quartal 2019 etwas an Schwung gewonnen, getrieben durch den dominierenden Dienstleistungssektor des Landes und eine Belebung der Exporte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Vorläufig war ein Zuwachs von 0,3 Prozent berichtet worden. Im zweiten Quartal war das BIP um 0,2 Prozent geschrumpft.

Britische Regierung beruft Andrew Bailey zum BoE-Gouverneur

Die britische Regierung hat Andrew Bailey zum neuen Gouverneur der Bank of England (BoE) ernannt. Der bisherige Chef der Financial Conduct Authority tritt damit die Nachfolge von Mark Carney an. Er übernimmt sein neues Amt am 16. März 2020, wie Schatzkanzler Sajid Javid mitteilte. Bisher war vorgesehen, dass Carney am 31. Januar 2020 sein Amt abgibt. Javid erklärte nun aber, er sei Carney "extrem dankbar" dafür, dass dieser bis zum 15. März 2020 auf seinem Posten bleibt.

EZB: Geldmarktzinsen kaum von Tiering beeinflusst

Die Freistellung eines Teils der Überschussreserven der Banken (Tiering) bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vom negativen Einlagenzins hat nach Aussagen der EZB positive Auswirkungen für den Geldmarkt gehabt. Wie die EZB in einem Aufsatz ihres aktuellen Wirtschaftsberichts mitteilte, stiegen die besicherten Geldmarktsätze in den größten Ländern des Euroraums vorübergehend um bis zu 6 Basispunkte, gingen später aber wieder zurück. "Die Umsätze auf den Geldmärkten nahmen zu und die Zinsen blieben weitgehend unbeeinflusst", fasste die EZB ihr Urteil zusammen.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Oktober

Der Überschuss in der Leistungsbilanz des Euroraums hat im Oktober zugenommen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg er auf 32 (September: 28) Milliarden Euro. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 30 (27) Milliarden Euro auf, wobei sich die Exporte auf 206 (202) Milliarden Euro erhöhten und die Importe bei 176 Milliarden Euro verharrten. Für die Dienstleistungsbilanz meldete die EZB einen Überschuss von 10 (10) Milliarden Euro und für die Primäreinkommen ein Plus von 6 (4) Milliarden.

Bundesrat billigt Vermittlungsergebnis zum Klimapaket

Der Bundesrat hat den vom Vermittlungsausschuss vereinbarten Kompromiss zum Klimapaket gebilligt, dem zufolge der CO2-Einstiegspreis ab 2021 bei 25 Euro liegen soll. Am Vortag hatte bereits der Bundestag zugestimmt. Das Gesetzespaket ist damit beschlossen. Das macht den Weg für die geplante Mehrwertsteuersenkung bei der Deutschen Bahn ab 2020 frei. Der Kompromiss sieht auch vor, dass die Fernpendlerpauschale ab 2024 bis Ende 2015 auf 38 Cent von 35 Cent pro Kilometer angehoben wird und die Zusatzeinnahmen in eine Senkung der EEG-Umlage fließen.

Bundesrat billigt Bundeshaushalt 2020 mit Schwarzer Null

Der Bundesrat hat den Bundeshaushalt für 2020 gebilligt, den der Bundestag zuvor bereits beschlossen hatte. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Sitzung in Berlin darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Trotz der schwächeren Konjunktur und des jüngst beschlossenen Klimapakets will der Bund im Haushalt auch 2020 die Schwarze Null erreichen - zum siebten Mal in Folge. Vorgesehen sind Ausgaben und Einnahmen von 362,0 Milliarden Euro und damit 1,6 Prozent oder 5,6 Milliarden mehr gegenüber dem Soll für 2019.

FDP: Scheuer bei Eintreten von Maut-Schadensersatz schwer zu halten

Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic hat die Schadenersatzforderungen der Mautbetreiber von über einer halben Milliarde Euro als "K.o.-Schlag" für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bezeichnet. "Sollte am Ende des Tages ein so hoher Betrag gezahlt werden müssen, dann ist er sicher schwer im Amt zu halten", sagte Luksic im ZDF-"Morgenmagazin". Die FDP wolle den Untersuchungsausschuss zu der Affäre abwarten. "Aber die Faktenlage ist schon sehr klar gegen Herrn Scheuer, weil er vorschnell diese Verträge unterzeichnet hat, der Schadensersatzanspruch im Raum steht", sagte er.

Schwesig kritisiert USA wegen Sanktionen gegen Nord Stream 2 hart

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat wie zuvor schon Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die USA wegen ihrer Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 kritisiert und Gespräche mit den Amerikanern verlangt. "Ich finde es gut, dass Frau Merkel eine klare Haltung zur Pipeline hat, aber wir müssen jetzt auch klarmachen mit den USA, dass sie uns nicht reinreden können, wie wir unsere Energieversorgung gestalten", sagte Schwesig im ZDF-Morgenmagazin.

Landtag in Sachsen wählt Kretschmer zum Ministerpräsidenten

Der sächsische Landtag hat den CDU-Politiker Michael Kretschmer mit einem Dämpfer als Ministerpräsident wiedergewählt. Kretschmer bekam im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit und erhielt 61 von 118 abgegebenen Stimmen. Allerdings verweigerten ihm fünf Abgeordnete seiner neuen Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD die Stimme. Von den 67 zur Koalition gehörenden Abgeordneten waren 66 anwesend, eine CDU-Politikerin fehlte entschuldigt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Nov +5,6 Mrd GBP (Vj: +5,3 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Nov PROGNOSE: +5,0 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Nov +8,9 Mrd GBP (Vj: +2,0 Mrd GBP)

GB/Leistungsbilanz 3Q Defizit 15,9 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE Defizit 15,5 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 2Q revidiert auf Defizit 24,2 Mrd GBP von Defizit 25,2 Mrd GBP

Schweden Nov Erzeugerpreise +0,3% gg Vormonat

Schweden Nov Erzeugerpreise +1,2% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)