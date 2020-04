Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank erwartet kräftigen BIP-Rückgang für 1Q und 2Q

Die Bundesbank erwartet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen im ersten Quartal kräftig gesunken ist. Für das zweite Quartal prognostiziert sie einen noch deutlicheren BIP-Rückgang, dessen Stärke allerdings von der Dauer des "Lockdown" abhängt und daher nicht absehbar ist. "Die Coronavirus-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen stürzten die deutsche Wirtschaft in eine schwere Rezession", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht.

Merkel wettert gegen "Öffnungsdiskussionsorgien" - Kreise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Diskussionen über die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise scharf kritisiert. Die vergangene Woche beschlossenen ersten Lockerungen hätten zu "Öffnungsdiskussionsorgien" in den Bundesländern geführt, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen während der Telefonkonferenz des CDU-Präsidiums. Diese Diskussionen erhöhten das Risiko eines Rückfalls. Sie mache sich große Sorgen, sagte Merkel.

Merkel spricht um 15.30 Uhr über weitere Corona-Beschlüsse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute um 15.30 Uhr über die Ergebnisse des Corona-Kabinetts informieren. Das teilte das Bundespresseamt mit. Merkel hatte während einer Telefonkonferenz des CDU-Präsidiums Kritik an der Diskussion über die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen geübt.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 141.672 angegeben - ein Plus von 1.775 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 145.742 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 4.404 Todesfälle, die JHU 4.642 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 91.500.

Söder: Bayern führt ab nächster Woche Maskenpflicht ein

In Bayern gilt ab kommender Woche laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Maskenpflicht, weil dann auch dort Geschäfte bis 800 Quadratmetern Größe öffnen. "Deswegen werden wir ab nächster Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung anstellen", sagte Söder bei einer Regierungserklärung in München. "Man nennt es im allgemeinen auch eine Maskenpflicht." Sie gelte für den Öffentlichen Personennahverkehr und alle Geschäfte. An "Hotspots" könne schon diese Woche eine Maskenpflicht erlassen werden, wenn dies kommunal gewünscht sei.

IHK Berlin fordert Öffnung größerer Geschäfte

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hat angesichts aus ihrer Sicht günstiger Voraussetzungen eine Wiederöffnung auch größerer Läden in der Hauptstadt verlangt. IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder forderte den Berliner Senat im RBB auf, auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Größe zu öffnen. "Die Sorge der Regierung ist ja die vor Menschenmengen auf dem Weg zum Handel. Da haben wir in Berlin viel bessere Voraussetzungen", sagte Eder nach Angaben des Senders.

SPD und CDU-Sozialflügel für höheres Kurzarbeitergeld

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erhält für seine Forderung nach einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes in der Corona-Krise Unterstützung vom CDU-Arbeitnehmerflügel. "Arbeitnehmern, die nicht durch Tarifvertrag abgesichert sind, droht bei Kurzarbeit null der soziale Absturz", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, dem Handelsblatt. "Die Folge wäre eine wirtschaftliche Abwärtsspirale."

CDU-Wirtschaftsrat lehnt Erhöhung von Kurzarbeitergeld ab

Der Wirtschaftsrat der CDU hat die von Gewerkschaften und der SPD ins Spiel gebrachte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zurückgewiesen. "Wer arbeitet, hätte dann nach dem SPD-Vorschlag kaum mehr als jemand, der nicht arbeitet", kritisierte der Generalsekretär des Unternehmerverbandes, Wolfgang Steiger. "Das wäre eine klare Verletzung des Lohnabstandsgebots." In vielen Fällen würde der Mehrverdienst gegenüber Kurzarbeit dann nach seinen Angaben kaum ausreichen, um die beruflichen Werbungskosten abzudecken.

Immobilienwirtschaft will halbe Mehrwertsteuer für Einzelhandel

Die deutsche Immobilienwirtschaft plädiert in der aktuellen Corona-Krise für steuerliche Hilfen und Sonntagsöffnungszeiten für den gebeutelten stationären Einzelhandel. Zu den steuerlichen Hilfen zählt der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss eine temporäre Halbierung des Mehrwertsteuersatzes sowie eine Reduzierung der Gewerbesteuerbelastung. Zudem beklagt die Immobilienwirtschaft das unterschiedliche Vorgehen der einzelnen Bundesländer mit der Corona-Pandemie, wie beispielsweise die Öffnung von Shopping Centern in eigen Ländern, während die Türen in anderen Regionen weiter verschlossen blieben.

Heil pocht auf pünktlichen Start der Grundrente

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Grundrente gegen die jüngste Kritik aus der Union verteidigt und einen pünktlichen Start des Projekts angemahnt. "Wir haben in der Bundesregierung als Koalition gemeinsame Beschlüsse gefasst", sagte Heil im ZDF-Morgenmagazin. Dies habe das Bundeskabinett auch beschlossen. "Ich will, dass die Grundrente kommt, gerade für die Menschen, die jetzt sehr gefordert sind und niedrige Löhne haben."

Sozialverband: Rückwirkende Auszahlung der Grundrente akzeptabel

Der Sozialverband VdK hat keine Bedenken gegen eine mögliche rückwirkende Auszahlung der Grundrente, wie sie von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Wochenende ins Spiel gebracht wurde. "Die Zeitverzögerung bei der tatsächlichen Auszahlung der Grundrente halten wir aufgrund der aktuellen Herausforderungen durch Corona für akzeptabel", erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele.

VDMA: Corona-Pandemie trifft Maschinenbau immer stärker

Die Lage im Maschinenbau hat sich aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie nochmals verschärft. Ende März berichteten bereits 84 Prozent der vom Branchenverband VDMA befragten Mitgliedsunternehmen von Beeinträchtigungen, inzwischen hat sich dieser Wert bis Mitte April auf 89 Prozent erhöht. Zudem gebe es vermehrte Auftragseinbußen oder Stornierungen.

Forscher vermuten Zusammenhang zwischen hoher Luftverschmutzung und Corona-Todeszahlen

Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen hohen Stickstoffdioxidwerten in der Luft und hohen Todeszahlen durch das Coronavirus. Eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lieferte dafür nun erstmals konkrete Zahlen. Regionen mit einer dauerhaft hohen Schadstoffbelastung haben danach deutlich mehr Covid-19-Todesfälle als andere Regionen, was auf einen möglichen Zusammenhang hindeutet.

Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Spanien sinkt weiter

In Spanien ist die Zahl der neuen Corona-Todesfälle erneut gesunken. Es seien innerhalb von 24 Stunden 399 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Dies war der niedrigste Wert seit vier Wochen. Am Sonntag hatte die Zahl bei 410 gelegen, zu den Hochzeiten der Infektionswelle Anfang April waren an einem Tag 950 Todesfälle registriert worden.

EU-Währungskommissar Gentiloni will zusätzliche Corona-Billion

Vor dem digitalen Corona-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in dieser Woche hat Währungskommissar Paolo Gentiloni eine zusätzliche Billion Euro gefordert. "Hilfen in Höhe von 1,5 Billionen Euro könnten nötig sein, um diese Krise zu bewältigen", sagte Gentiloni dem Spiegel. Die Eurogruppe habe bereits Vorschläge in Höhe von mehr als 500 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. "Damit bleibt mindestens eine Billion Euro. Damit ist die Größenordnung, um die es jetzt gehen muss, in etwa umrissen."

BDI: In Brexit-Gesprächen harten Bruch mit London verhindern

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der Wiederaufnahme der Brexit-Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und London gefordert, alles zu tun, um ein Folgeabkommen zu erreichen. "Es ist ein lang erwartetes Signal, dass die EU und das Vereinigte Königreich die Gespräche zu ihrem zukünftigen Verhältnis fortsetzen", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Die Zeit sei aber mehr als knapp. "Den Verhandlern sollte klar sein, dass kaum mehr Möglichkeiten zur Abfederung der Brexit-Folgen bestehen", hob er hervor.

Barley glaubt nicht an schnelle Einigung zwischen EU und Großbritannien

Die Vize-Präsidentin des Europa-Parlaments, Katarina Barley, erwartet bei den neuen Gesprächen zwischen der EU und Großbritannien ab Montag keine schnelle Einigung. "Wenn man vernünftige Partner auf beiden Seiten hätte, dann könnte man sagen, jetzt ist der Druck höher, jetzt wird man sich einigen", sagte Barley im SWR2-Tagesgespräch, nachdem die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen wochenlang ausgesetzt waren. Die Signale aus dem Vereinigten Königreich seien aber andere.

Fast zehn Millionen Franzosen in Kurzarbeit

