Deutsche Wirtschaft erleidet Rekordeinbußen wegen Pandemie

Die deutsche Wirtschaft hat im April ihre Talfahrt nochmals enorm beschleunigt, da weite Teile der Wirtschaft wegen der Pandemie lahmgelegt sind. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 17,1 Zähler von 35,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der mit Abstand tiefste Wert in der 22-jährigen Umfragegeschichte.

Wirtschaft der Eurozone befällt im April Schockstarre

Die Eurozone hat im April einen beispiellosen Kollaps in der Wirtschaftstätigkeit erlebt. Wegen der Pandemie stehen weite Teile der Wirtschaft still. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stürzte auf 13,5 Zähler von 29,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 26,0 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: Einkäuferindizes sagen nichts über Rezessionsstärke

Die Commerzbank warnt davor, aus dem unerwartet deutlichen Rückgang der Einkaufsmanagerindizes im April voreilige Rückschlüsse auf die Stärke der Rezession im Euroraum zu ziehen. "In solchen Extremsituationen wie der aktuellen kann nicht verlässlich von den Stimmungsindikatoren auf die harten Daten geschlossen werden", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar. Einen ersten Hinweis auf den tatsächlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts werde erst die nächste Woche anstehende Schnellschätzung von Eurostat für das erste Vierteljahr geben.

Berenberg: Euroraum-Konjunktur im April auf Tiefpunkt

Die Berenberg Bank erwartet, dass der unerwartet deutliche Rückgang der Euroraum-Einkaufsmanagerindizes (PMI) im April den konjunkturellen Tiefpunkt markiert. "Im März und April dürfte die Aktivität gegenüber Februar um 20 bis 30 Prozent gefallen sein", schreibt Volkswirt Florian Hense in einem Kommentar. Für Mai erwartet Berenberg wegen der langsamen Wiedereröffnung von Geschäften einen moderaten Anstieg der Aktivität, dem - klappe die Eindämmung des Virus - eine weitere Belebung im Juni folgen könnte.

Nordea: Euroraum-BIP sinkt 2020 um 7 Prozent

Nordea erwartet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der Euroraum-Einkaufsmanagerindizes im April, dass es im zweiten Quartal zu einem "dramatischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP)" kommen wird. "Nach dem tiefen Fall der Aktivität im April dürfte es ab Mitte Mai zu einem leichten Anstieg kommen, wobei eine Verlängerung der Eindämmungsmaßnahmen ein Abwärtsrisiko darstellt", schreiben die Analysten der Bank in einem Kommentar. Für das volle Jahr 2020 erwarten sie gegenwärtig einen BIP-Rückgang um 7 Prozent.

Wifo: Österreichs Wirtschaft dürfte 2020 um 5,2 Prozent schrumpfen

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) erwartet, dass die Wirtschaft des Landes im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen um 5,2 Prozent schrumpfen wird. Die Arbeitslosigkeit dürfte auf 8,7 Prozent steigen.

Britische Wirtschaft erleidet Rekordeinbußen im April

Die britische Wirtschaft hat im April einen Kollaps erlitten, da wegen der Pandemie weite Teile der Wirtschaft stillstehen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 12,9 Zähler von 36,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der mit Abstand tiefste Wert in der über 20-jährigen Datenreihe.

Staatsschulden im Euroraum sinken im vierten Quartal

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im vierten Quartal 2019 gesunken. Die öffentliche Schuldenquote sank gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 84,1 von 85,9 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen sank der Schuldenberg auf 10,0 von 10,2 Billionen Euro. In der EU-27 ging die Staatsschuldenquote auf 77,8 von 79,3 Prozent zurück, entsprechend 10,8 nach 11,0 Billionen Euro.

Barclays: EZB dürfte Italiens Anleihen weiterhin kaufen

Für Barclays ist die Befürchtung, die Europäische Zentralbank (EZB) könnte eines Tages nicht mehr die Staatsanleihen Italiens ankaufen, derzeit kein Thema. "Selbst wenn der gerade beschlossenen Bestandsschutz (im September 2021) vorbei ist, kann die EZB diese Papiere immer noch im Rahmen einer Ausnahmeregelung ("waiver") mit Abschlägen als Repo-Sicherheit akzeptieren, und sie kann sie auch ankaufen", schreibt Analyst Giuseppe Maraffino in einem Kommentar zu den jüngsten Beschlüssen des EZB-Rats zu Repo-Sicherheiten.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 920 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von zehn Tagen 920 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Am Vortag hatten fünf Banken eine Summe von 3,814 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,30 (zuvor: 0,29) Prozent. Wegen des Feiertags am 1. Mai hat der aktuelle Tender eine Laufzeit von zehn Tagen und nicht wie üblich sieben Tage.

Merkel sagt höhere deutsche Beiträge zum EU-Haushalt zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem heutigen EU-Gipfel Gemeinschaftsanleihen erneut abgelehnt, aber höhere deutsche Beiträge zum EU-Haushalt zur Bekämpfung der Corona-Krise in Aussicht gestellt. "Ein europäisches Konjunkturprogramm könnte in den nächsten zwei Jahren den nötigen Aufschwung unterstützen", sagte Merkel bei ihrer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Am Nachmittag werden die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten.

Merkel kritisiert Lockerungen in Ländern als "zu forsch"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in den Ländern als "zu forsch" kritisiert und die Bevölkerung auf einen langen Kampf gegen das Coronavirus eingeschworen. Es gehe darum, beim Einhalten der Kontaktbeschränkungen diszipliniert zu sein und den Wechseln von einem zum anderen Shutdown zu verhindern. Sie trage die Beschlüsse von Bund Länder zu ersten Lockerungen aus voller Überzeugung mit. "Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch - um nicht zu sagen zu forsch", kritisierte Merkel im Bundestag.

Merkel nennt internationale Corona-Hilfe "herausragend wichtig"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der weltweiten Corona-Pandemie internationale Zusammenarbeit als "herausragend wichtig" bezeichnet. Es müsse gerade in dieser Krise die Zusammenarbeit mit Afrika verstärkt werden, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Eine konkrete Zahl nannte sie nicht. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert vier Milliarden Euro, um Entwicklungsländer im Kampf gegen das Virus zu unterstützen.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 148.046 angegeben - ein Plus von 2.352 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 150.648 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 5.094 Todesfälle, die JHU 5.315 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 103.300.

Altmaier: Verrechnung von Verlusten bei der Steuer möglich

Union und SPD haben bei ihrem Koalitionsbeschluss neben der reduzierten Mehrwertsteuer für Gastwirte auch generelle steuerliche Hilfen für Unternehmen beschlossen. Kleine und mittelständische Unternehmen dürfen ihre Steuervorauszahlungen mit ihren aktuellen Verlusten verrechnen, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dies sei "ein sehr guter" Beschluss. "Wir wollen unseren Unternehmen, von denen viele derzeit wegen der Corona-Krise um ihr Überleben kämpfen, keine unnötigen Mühlsteine um den Hals hängen", so der CDU-Politiker.

Scholz zufrieden mit Ergebnissen des Koalitionsausschusses

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zufrieden gezeigt. Die 10 Milliarden Euro unter anderem für eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen seien "eine Menge Geld", sagte der Vizekanzler im ZDF-Morgenmagazin. Das Instrument des Kurzarbeitergeldes werde nun "noch krisenfester gemacht".

Mützenich will geplantes Lieferkettengesetz wegen Corona erweitern

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich drängt die Koalition auf einen neuen Ansatz im geplanten Lieferkettengesetz. Die aktuelle Corona-Pandemie habe die Verletzbarkeit bestehender Wertschöpfungsketten hervorgehoben und man müsse dort neue Ansätze finden, sagte Mützenich. Das Gesetz solle nicht nur regeln, dass deutsche Unternehmen im Ausland die Menschenrechte einhalten. Es sollte auch die Risikoanfälligkeit der Lieferketten bei wichtigen Schutzgütern minimiert werden.

CDU-Präsidium berät am Dienstag erneut wegen Corona

