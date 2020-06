Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank erwartet für 2021 nur schwache Konjunkturerholung

Die Deutsche Bundesbank hat ihre Prognose für die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands im laufenden Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich gesenkt. Wie die Bundesbank im Rahmen ihrer halbjährlichen gesamtwirtschaftlichen Prognose mitteilte, rechnet sie für 2020 wegen der Corona-Pandemie nun mit einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 6,8 Prozent, nachdem sie im Dezember noch einen Anstieg von 1,0 Prozent erwartet hatte. Die Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 wurden auf 3,2 (bisher: 1,4) und 3,7 (1,3) Prozent angehoben.

EZB erhält bei täglichem Dollar-Tender keine Nachfrage

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen keine Nachfrage von Banken erhalten. Auch am Vortag hatte es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,32 (zuvor: 0,31) Prozent.

Opec und Verbündete verlängern Drosselung bis Juli - Delegierte

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten planen, die Drosselung der rekordhohen Ölförderung bis Juli zu verlängern. Das sogenannte Opec-Plus-Bündnis soll die Fördermengenkürzungen bei einem für Samstag anberaumten virtuellen Treffen um einen Monat verlängern, sagten Opec-Delegierte. Die neue Vereinbarung folge auf eine Zusage des Irak, die Förderdisziplin zu verbessern, hieß es. Auch Nigeria wolle die Disziplin steigern.

Scholz leiht sich mehr als 180 Milliarden Euro

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) muss dieses Jahr für den Bund mehr als 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, wird er zusätzlich zum ersten Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro bis Mitte Juni einen zweiten im Umfang von noch einmal rund 30 Milliarden Euro vorlegen. Dies werde notwendig, weil Scholz nicht mehr über genügend Kreditermächtigungen verfüge, um die Maßnahmen des Konjunkturpakets für 2020 zu finanzieren.

Bundesrat stimmt Mehrwertsteuersenkung für Gastromomie zu

Der Bundesrat hat am Freitag der Senkung der Mehrwertsteuer für Restaurants und die Lebensmittelbranche zugestimmt. Damit sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Branche abgemildert werden. Der Steuersatz soll am 1. Juli befristet für ein Jahr auf 7 Prozent von 19 Prozent gesenkt werden. Die bis Ende Juni 2021 befristete Regelung soll für Speisen in Restaurants, nicht aber für Getränke gelten. Speisen zum Mitnehmen unterliegen bereits jetzt dem ermäßigten Satz.

Bundesrat beschließt nachgebessertes Gesetz zu Daten für Atommüll-Endlagersuche

Der Bundesrat hat am Freitag das Geologiedatengesetz verabschiedet, das auch für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll bedeutsam ist. Die Bundesregierung hatte den Vermittlungsausschuss angerufen, nachdem vor allem die von den Grünen mitregierten Länder die Gesetzespläne im Bundesrat zunächst gestoppt hatten. Den erzielten Kompromiss hatte der Bundestag am vergangenen Freitag gebilligt.

IWH-Insolvenztrend: Immer größere Unternehmen gehen pleite

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland sind von Firmenpleiten betroffen. Im Mai wurden 1.019 Personen- und Kapitalgesellschaften als insolvent gemeldet, wie aus dem Insolvenztrend des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hervorgeht. Das waren zwar nur 70 mehr als im April und 53 mehr als im Vorjahresmonat. Erstmals sind aber deutlich mehr große Firmen und somit mehr Arbeitskräfte betroffen.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 183.271 angegeben - ein Plus von 507 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 184.472 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 8.613 Todesfälle und damit 32 mehr als am Vortag, die JHU 8.635 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 168.500.

IG Metall attackiert SPD wegen Verhinderung der Kaufprämie für Verbrenner

Der Chef der IG-Metall hat die SPD wegen der Verhinderung einer Kaufprämie für Diesel und Benziner angegriffen. "Die rigorose Ablehnung einer Unterstützung der hunderttausenden von Beschäftigten, die heute um ihren Arbeitsplatz bangen, mit Aussagen wie 'Kein Cent für Benziner und Diesel', führt zu einem massiven Vertrauensverlust der Beschäftigten der Autoindustrie und angrenzender Branchen gegenüber der Sozialdemokratie", sagte Jörg Hofmann der Augsburger Allgemeinen. "Hier herrscht Enttäuschung, dass nicht industriepolitische Verantwortung, sondern die Demoskopie das Handeln der SPD-Spitze bestimmt hat."

Tschechien öffnet am Freitag seine Grenzen zu Deutschland wieder

Tschechien öffnet seine Grenzen zu Deutschland und Österreich bereits ab Freitag - und damit deutlich früher als zunächst angekündigt. Ab 12.00 Uhr und damit zehn Tage früher als geplant seien die Grenzübergänge wieder offen, teilte die tschechische Regierung mit. Auch Reisen von und nach Ungarn sind dann wieder erlaubt. Seine Grenze zur Slowakei hatte das Land bereits am Donnerstag wieder geöffnet.

Frankreich sieht Coronavirus vorerst unter Kontrolle

Frankreich sieht das neuartige Coronavirus derzeit unter Kontrolle: Die Ausbreitung verlaufe "kontrolliert" ab, erklärte am Freitag der wissenschaftliche Beirat der Regierung. "Das Virus verbreitet sich weiter, besonders in einigen Regionen", betonte der Vorsitzende des Beirats, Jean-François Delfraissy. "Aber es verbreitet sich mit geringer Geschwindigkeit."

Frankfreich befürchtet Scheitern der Brexit-Gespräche

Frankreichs Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten befürchtet, dass die Gespräche der EU mit Großbritannien über einen Handelsvertrag scheitern könnten. Im Falle eines harten Brexit könnten von Januar an Zölle den Handel erschweren, sagte Amélie de Montchalin im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Mai 816,333 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Apr 801,023 Mrd CHF

