Ifo-Geschäftsklima im Juli stärker erholt als erwartet

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli stärker erholt als erwartet. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 4,2 auf 90,5 Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur eine Steigerung auf 89,0 Punkte erwartet.

Commerzbank: Vorsicht vor übersteigerten Hoffnungen

Das Ifo-Geschäftsklima ist im Juli stärker als erwartet gestiegen, was nach Ansicht von Commerzbank-Ökonom Marco Wagner für eine weitere Erholung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten spricht. Die Gangart dürfte jedoch langsam sein und die Erwartungen an die Erholung der deutschen Wirtschaft sollten nicht zu hoch gesetzt werden.

LBBW: Ifo-Erwartungsschub schwer einschätzbar

LBBW-Chefökonom Uwe Burkert erkennt ein inzwischen vertrautes Bild beim Ifo-Geschäftsklima: "Die Frühindikatoren steigen kräftig, sogar stärker als die Konsensprognose. Kleiner Wermutstropfen: Der Anstieg kam vor allem von den Erwartungen. Die Lage hat sich vergleichsweise wenig verbessert. Diese Krise ist aber ohne Vorgängerin, deshalb wissen wir nicht so genau, was wir auf diesen Erwartungsschub geben sollen."

KfW: Trotz Ifo-Trendwende enormes Risiko

Trotz der Trendwende beim Ifo-Geschäftsklima sieht die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, ein enormes Risiko für die Exportnation Deutschland: "Eine dreimalige Geschäftsklimaveränderung in die gleiche Richtung signalisiert die Trendwende - nach dieser altbekannten Daumenregel ist Deutschland nun endgültig auf Erholungskurs." Trotz der zuletzt ermutigenden Signale sei es aber für jedwede Entwarnung zu früh.

VP Bank: Trotz Anstieg des Ifo bleibt es schwierig

Die deutschen Unternehmen blicken erneut optimistischer in die Zukunft, befindet Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, nach dem Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im Juli. "Das ist nun der dritte Anstieg in Folge, was für eine wirtschaftliche Trendwende spricht. Im zweiten Halbjahr werden wieder positive Wachstumsraten zu vermelden sein. Der wirtschaftliche Tiefschlag ist vorerst beendet", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Trotz der wirtschaftlichen Aufhellung sollte man aber Demut walten lassen.

Bundesbank erwartet starken BIP-Einbruch im zweiten Quartal

Die Bundesbank erwartet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung infolge der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal noch "erheblich stärker" einbricht als im ersten Quartal. "Damit zeichnet sich der stärkste Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts seit Beginn der vom Statistischen Bundesamt für den Zeitraum ab dem Jahr 1970 veröffentlichten vierteljährlichen Zeitreihe ab", schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. In den ersten drei Monaten dieses Jahres war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen.

Wirtschaftsweisen-Chef warnt vor Rückschlägen für die Konjunktur

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, bleibt mit Blick auf die Konjunktur vorsichtig. "Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland ist beträchtlich", sagte Feld dem Handelsblatt angesichts guter Frühindikatoren. Allerdings warnt er vor zu viel Euphorie: Nach dem extrem tiefen Absturz der Wirtschaftsleistung im April und Mai sei der Weg aus der Rezession lang. "Wie die Erholung weitergehen wird, hängt maßgeblich vom Infektionsgeschehen ab", betont Feld. Wenn die Zahlen der Neuinfektionen stark steigen würden, könnten erneute Lockdowns die Erholung bremsen.

EZB: Unternehmenskredite wachsen im Juni schwächer als zuvor

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im Juni etwas abgeschwächt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 7,1 (Mai: 7,3) Prozent.

EZB-Direktor Panetta mahnt zur Vorsicht

EZB-Direktor Fabio Panetta hat zur Vorsicht bei der Interpretation der jüngsten Wirtschaftsdaten gemahnt. "Es ist noch zu früh, den Sieg zu erklären", sagte Panetta in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica.

Hongkong erlässt allgemeine Maskenpflicht

Angesichts einer neuen Welle von Corona-Infektionen hat Hongkong seine Schutzmaßnahmen deutlich verschärft. Ab Mittwoch gelte an allen öffentlichen Orten Maskenpflicht, kündigte der stellvertretende Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, Matthew Cheung, an. Öffentliche Zusammenkünfte von mehr als zwei Menschen sind demnach künftig untersagt. Cheung bezeichnete die Lage in der ehemaligen britischen Kronkolonie als "außerordentlich ernst".

July 27, 2020