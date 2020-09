Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung: Rezession weniger stark als befürchtet

Die Bundesregierung hat ihre Wirtschaftsprognose für dieses Jahr nach oben korrigiert. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 5,8 Prozent schrumpfen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich der Vorstellung der Interimsprognose in Berlin. Bislang war die Bundesregierung von einem Minus von 6,3 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2021 rechnet die Regierung mit einem Wachstum von 4,4 Prozent statt 5,2 Prozent. Im Jahr 2022 könne das Vorkrisenniveau beim BIP wieder erreicht werden.

Arbeitsmarkt in Deutschland stabilisiert sich langsam

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im August in saisonbereinigter Rechnung günstiger entwickelt als erwartet und zeigt damit zunehmende Anzeichen einer Trendwende. Die aktuellen Zahlen machten deutlich, "dass sich der Arbeitsmarkt in Deutschland langsam stabilisiert", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, sank die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber Juli um 9.000 Personen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen eine Zunahme um 20.000 Personen erwartet.

Coba: Deutscher Arbeitsmarkt hat Tief vorerst überwunden

Die Commerzbank geht davon aus, dass der deutsche Arbeitsmarkt seinen Tiefpunkt "vorerst überwunden" hat. "So ist die Zahl der Arbeitslosen im August den zweiten Monat in Folge gefallen, und die Zahl der Erwerbstätigen hat im Juli wieder zugelegt", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar. Allerdings gehe die Zahl der Kurzarbeiter nur langsam zurück, und im kommenden Jahr drohe ein neuerlicher Anstieg der offiziellen Arbeitslosenzahl, wenn die zur Bekämpfung der Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen sollten.

KfW: Keine Entwarnung für deutschen Arbeitsmarkt

Die KfW sieht trotz des abermaligen unerwarteten Rückgangs der Arbeitslosenzahl keinen Anlass dazu, Entwarnung für den deutschen Arbeitsmarkt zu geben. "Es gibt immer noch knapp drei Millionen Arbeitslose und über fünf Millionen Kurzarbeiter, und die Unternehmen stellen weiterhin zögerlich ein", schreibt Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in einem Kommentar. Das größte Risiko für den Aufschwung bleibe der weitere Pandemieverlauf, weshalb die steigenden Infektionszahlen ernst zu nehmen seien.

HWWI sieht deutsche Wirtschaft zurück auf Erholungskurs

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland für 2021 angehoben. Erwartet werde nun ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 5,0 Prozent nach einem Rückgang des BIP um ebenfalls 5,0 Prozent in diesem Jahr, teilten die Ökonomen aus Hamburg mit. Bisher hatten sie mit einem Wachstum von 4,5 Prozent im kommenden nach einer Schrumpfung um 5,0 Prozent in diesem Jahr gerechnet.

Deutsche Industrie bleibt im August auf Wachstumskurs

Die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im August verstärkt, allerdings nicht so stark wie zunächst angenommen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 52,2 Punkte von 51,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 53,0 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Eurozone -Industrie verzeichnet moderates Wachstum im August

Nach der schweren Corona-Rezession ist die Eurozone-Industrie im August auf Erholungskurs geblieben. Dank kräftiger Zuwächse bei Produktion und Auftragseingang hielt sich der Einkaufsmanagerindex (PMI) mit 51,7 Punkten nach 51,8 im Juli den zweiten Monat hintereinander über der Marke von 50 Punkten, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichungmitteilte. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,7 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Euroraum-Inflation erstmals seit 2016 negativ

Der Euroraum verzeichnet in der Corona-Krise erstmals seit 2016 wieder eine negative Inflationsrate. Nach Mitteilung von Eurostat sanken die Verbraucherpreise im August gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Juli hatten sie noch um 0,4 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation der Preise auf Monatssicht und eine Jahresrate von 0,2 Prozent prognostiziert.

VP Bank: Negative Inflation für EZB ein Trauerspiel

Der Rückgang der Euroraum-Inflationsrate in den negativen Bereich ist aus Sicht der liechtensteinischen VP Bank ein Trauerspiel für die Europäische Zentralbank (EZB). "Milliardenschwere Wertpapierkaufprogramme und Negativzinsen zeigten bislang keine nachhaltigen Inflationseffekte, nur mit Blick auf die Entwicklung von Vermögenswerten kann von Inflation gesprochen werden", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Italiens Arbeitslosenquote steigt den dritten Monat in Folge

Die italienische Arbeitslosenquote ist im Juli den dritten Monat in Folge gestiegen, da mehr Arbeitnehmer nach dem Ende des Shutdown wieder eine Arbeitsstelle suchten. Die Arbeitslosenquote, die nur aktive Arbeitssuchende einschließt, lag im Juli bei 9,7 Prozent, ein Anstieg um 0,4 Prozentpunkte gegenüber einem nach oben revidierten Wert von 9,3 Prozent im Juni.

Maas besorgt über in Hongkong verhängtes Sicherheitsgesetz

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich beim Besuch seines chinesischen Kollegen Wang Yi in Berlin besorgt über das in Hongkong verhängte sogenannte Sicherheitsgesetz geäußert. "Sie wissen, dass unsere Sorgen über die Auswirkungen des Sicherheitsgesetzes nicht ausgeräumt sind", sagte Maas bei einem Treffen mit Wang in Berlin. "Wir wollen, dass das Prinzip 'Ein Land - zwei Systeme' im vollen Umfang angewandt werden kann."

Widerstand gegen Mercosur-Abkommen seitens der EU-Agrarminister

Seitens der Agrarminister der EU-Länder regt sich Widerstand gegen das fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. "Da sind wir Agrarminister sehr, sehr skeptisch", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor einer Sitzung mit ihren EU-Kollegen in Koblenz. "Ich sehe das Mercosur-Abkommen noch nicht ratifiziert."

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug 53,1

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug PROG: 52,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli bei 51,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug 49,8 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug PROG: 49,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli war 52,4

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)