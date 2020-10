Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie im September auf Höhenflug

Die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im September stark verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie kletterte auf 56,4 Punkte von 52,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 56,6 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie im Euroraum gewinnt im September weiteren Schwung

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat sich im September zum dritten Mal in Serie verstärkt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 53,7 Punkte von 51,7 im Vormonat zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit mehr als zwei Jahren.

Eurozone-Arbeitslosenquote steigt im September auf 8,1 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im August erhöht. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Arbeitslosenquote auf 8,1 Prozent, nachdem sie im Juli bei revidiert 8,0 Prozent (vorläufig: 7,9 Prozent) gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 8,1 Prozent prognostiziert.

Commerzbank: EZB legt sich nicht auf Fed-Strategie fest

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer nicht dem Beispiel der US-Notenbank folgen und formell eine Strategie der durchschnittlichen Inflationssteuerung beschließen. Krämer ist der Ansicht, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde dies am Mittwoch bei der Konferenz "The ECB and it's Watchers" auch nicht signalisiert hat.

Dekabank findet Preisniveausteuerung nicht überzeugend

Der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, findet das von der US-Notenbank verfolgte und der Europäischen Zentralbank (EZB) diskutierte Konzept der Preisniveausteuerung, bei der unter einem Zielwert liegende Inflationsraten später von darüber liegenden Raten ausgeglichen werden sollen, nicht überzeugend. "Das Versprechen, später etwas aufzuholen, hat nur einen Zweck, nämlich jetzt gleich die Inflationserwartungen zu erhöhen", sagte Kater. Es sei aber nicht klar, was die Notenbank wirklich tue, wenn die Inflation dann tatsächlich höher sei.

Ifo: Ertragslage der Industrie immer noch schlecht

Nur langsam verbessert sich laut dem Münchner Ifo Institut die Ertragssituation in der deutschen Industrie in der aktuellen Corona-Pandemie. Die neueste Konjunkturumfrage ergab, dass der Indikator im September bei minus 32 Punkte lag und sich nach minus 43 im Mai nur leicht verbessert hat. "Die Corona-Krise schlägt immer noch direkt durch auf die Erträge der Industriefirmen", sagt Ifo-Experte Simon Litsche.

Seehofer verspricht Öffentlichem Dienst "vernünftiges" Lohnangebot

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Angestellten im Öffentlichen Dienst ein "vernünftiges" Lohnangebot versprochen, das dem Einsatz des Sektors in der aktuellen Corona-Pandemie Rechnung trägt. Dieses Angebot werde in "wenigen Tagen" unterbreitet werden. Die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern ein Lohnplus von 4,8 Prozent oder monatlich mindestens 150 Euro mehr.

Corona-Krise beschert Kommunen im ersten Halbjahr Milliardendefizit

Die deutschen Kommunen haben im ersten Halbjahr 2020 ein Defizit von 9,7 Milliarden Euro verbucht. "Starke Einnahmeausfälle der Kommunen in Folge der Corona-Pandemie" seien ausschlaggebend für die Entwicklung gewesen, erklärte das Statistische Bundesamt (Destatis) zur Veröffentlichung der Daten. Im ersten Halbjahr 2019 hatte sich das Finanzierungsdefizit von Städten und Gemeinden demnach nur auf rund 300 Millionen Euro belaufen.

Städte: Hilfe von Bund und Ländern auch für 2021 und 2022 nötig

Die deutschen Städte haben nach der Veröffentlichung jüngster Statistikdaten zu den kommunalen Finanzen auch für kommendes und übernächstes Jahr Bundeshilfen angemahnt. "Bund und Länder müssen auch für die Jahre 2021 und 2022 Hilfen bereitstellen", forderte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. "Es geht darum, die Investitionskraft der Kommunen zu stärken, damit die Konjunktur wieder besser in Gang kommt."

Seehofer: Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen wird erreicht

Die Bundesregierung will ihr Versprechen halten und bis zum Herbst 2021 insgesamt 1,5 Millionen bezahlbare Wohnungen ermöglichen. "Der Wohnungsbau, die Bauwirtschaft ist der Motor zurzeit für unsere Volkswirtschaft", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Deutschen Bundestag.

Erste bundesweite Vergabestatistik startet

Die Vergabe öffentlicher Aufträge soll künftig in einer eigenen Statistik erfasst werden. Dazu startet am heutigen Donnerstag eine neue bundesweite Statistik, für die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre vergegebenen Aufträge melden müssen. Erfasst werden Beschaffungsvorgänge mit Auftragswerten oberhalb der EU-Schwellenwerte. Bei Werten von mehr als 25.000 Euro müssen Daten zumindest in eingeschränktem Umfang gemeldet werden. Bisher liegen dem Statistischen Bundesamt gut 5.000 Anmeldungen vor.

EU startet Verfahren gegen britische Änderungen am Brexit-Abkommen

Wegen der geplanten Änderungen am Brexit-Vertrag hat die EU ein rechtliches Verfahren gegen Großbritannien gestartet. Ihre Behörde habe an die Regierung in London ein Schreiben geschickt, das der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren sei, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Verfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen, der Geldbußen gegen Großbritannien verhängen könnte.

Kreml-Kritiker Nawalny macht Putin für seine Vergiftung verantwortlich

In seinem ersten großen Interview nach dem Giftanschlag auf ihn hat der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny den russischen Staatschef Wladimir Putin für die Tat verantwortlich gemacht. "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht", sagte Nawalny in einem Interview mit dem Spiegel. "Andere Versionen des Tathergangs" sehe er nicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep 51,2 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep PROG: 50,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug war 49,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep 53,2

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep PROG: 53,6

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug bei 53,1

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep 54,1

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep PROG: 54,3

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug war 55,2

Eurozone/Erzeugerpreise Aug +0,1% gg Vm, -2,5% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Aug PROG: +0,1% gg Vm, -2,7% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Aug unverändert gg Vm, -0,4% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)