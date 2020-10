Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schnabel: NPL-Anstieg könnte geldpolit Transmission beeinträchtigen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel genau darauf achten, ob die zu erwartende Zunahme der notleidenden Kredite in den Bilanzen der Euroraum-Banken die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik beeinträchtigt. In einer Online-Konferenz der Bankenabwicklungsbehörde SRB (Single Resolution Board) wies Schnabel darauf hin, dass die Gewinne der Euroraum-Banken bereits am Ende des zweiten Quartals aufgrund von Wertminderungen und Rückstellungen praktisch bei null gelegen hätten.

OECD-Frühindikator deutet im September auf Wachstumsabschwächung

Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhobene Konjunkturfrühindikator ist im September zum fünften Mal in Folge gestiegen, wobei sich die Dynamik erneut abschwächte. Wie die OECD mitteilte, erhöhte er sich um 0,3 Prozent auf 98,80 Punkte, nachdem er im August bei 98,53, im Juli bei 98,09 und im Juni bei 97,04 Punkten gelegen hatte. Im April hatte der Index im Zuge der Corona-Pandemie ein Tief von 93,18 Zählern verzeichnet.

Karliczek erwartet bis Mitte 2021 Covid-Impfung großer Teile der Bevölkerung

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet für Mitte kommenden Jahres einen weithin einsetzbaren Impfstoff gegen das Coronavirus. Sie gehe davon aus, dass dann "breite Teile der Bevölkerung geimpft werden können", sagte Karliczek am Donnerstag in Berlin. Nicht ausschließen wollte sie, dass dies bereits vor Mitte 2021 möglich sein werde: "Sollte es schneller gehen, wäre es natürlich toll", sagte sie.

EU-Parlament lehnt neues Angebot im Haushaltsstreit mit Mitgliedstaaten ab

Das Europaparlament hat ein neues Angebot der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Streit um den nächsten Gemeinschaftshaushalt harsch zurückgewiesen. "Ich bin enttäuscht", heißt es in einem Antwortschreiben des parlamentarischen Verhandlungsführers, Jan Van Overtveldt, an den deutschen EU-Botschafter Michael Clauß, das der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. Der Vorschlag enthalte "nichts Neues".

EU-Kommission reserviert eine halbe Million weiterer Dosen Remdesivir

Die EU-Kommission hat 500.000 weitere Dosen des Corona-Mittels Remdesivir bei dem US-Pharmahersteller Gilead reserviert. Die 27 EU-Länder sowie Großbritannien, Norwegen, Island, Liechtenstein und sechs Balkanländer könnten die Mittel nun in Brüssel beantragen, erklärte die Behörde am Mittwoch. Das Medikament unter dem Markennamen Veklury soll zur beschleunigten Genesung bei schweren Corona-Verläufen eingesetzt werden.

RKI und Spahn beunruhigt über Anstieg der Corona-Infektionen

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben sich am Donnerstag besorgt über den jüngsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen gezeigt. Es gelte nun zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Zuvor war die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am Donnerstag sprunghaft auf 4.058 gestiegen nach 2.828 am Tag zuvor.

Bayerns Ministerpräsident Söder trifft am Freitag Österreichs Bundeskanzler Kurz

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft am Freitag Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Beide wollten ein kurzes persönliches Arbeitsgespräch in Bad Reichenhall führen, teilte die bayerische Staatskanzlei am Donnerstag in München mit. Der Gesprächsort ist nahe dem Autobahngrenzübergang Walserberg.

Sachsen-Anhalt untersagt wegen Coronakrise bis Februar Klassenfahrten ins Ausland

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen sind in Sachsen-Anhalt bis zum Ende des Schulhalbjahres im Februar keine Klassenfahrten ins Ausland erlaubt. Die Schulleitungen sollen alle bereits geschlossenen Verträge für Auslandsfahrten umgehend stornieren, wie das Landesbildungsministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Spanisches Gericht billigt Teil-Lockdown für Großraum Madrid nicht

Ein spanisches Gericht hat dem von der Zentralregierung angeordneten Teil-Lockdown für den Großraum Madrid nicht zugestimmt. Zur Begründung erklärte Madrids höchstes Regionalgericht am Donnerstag, die Beschränkungen beeinträchtigten die "Rechte und fundamentalen Freiheiten" der betroffenen 4,5 Millionen Einwohner.

Verfassungsschutz beobachtet russische Desinformation über Corona in Deutschland

Die deutsche Spionageabwehr stellt im Zuge der Corona-Pandemie zunehmend feindselige Aktivitäten fest. So habe das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beobachtet, "dass russische Medien auf ihren deutschsprachigen Kanälen Desinformationen und Propaganda über die Corona-Situation in Deutschland verbreitet haben", sagt BfV-Präsident Thomas Haldenwang im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Ausländische Geheimdienste hätten zudem technische "Vorbereitungshandlungen" für Cyberangriffe auf den Pharmasektor unternommen.

Scholz pocht auf Umsetzung von Risikoreduzierungsgesetz

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat darauf bestanden, trotz der gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie gesetzliche Maßnahmen umzusetzen, mit denen große Banken zu größeren Kapitalpuffern verpflichtet werden sollen.

Walter-Borjans lehnt Steuersenkungen ab

Der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans hat Forderungen aus der Union, die Unternehmensbesteuerung zu senken, eine Absage erteilt. "Die Wirtschaft muss aus sich heraus wieder auf die Beine kommen, der Staat kann die Wirtschaft nicht ersetzen", sagte er der Bild-Zeitung.

EU-Parlament legt sich auf deutliche Verschärfung der Klimaziele fest

Das EU-Parlament hat sich endgültig auf eine deutliche Verschärfung des Klimaziels für 2030 festgelegt. 392 Abgeordnete stimmten am Mittwochabend für ein EU-Klimagesetz, das eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 um 60 Prozent vorsieht, wie das Parlament am Donnerstag mitteilte. Demnach votierten 161 Parlamentarier gegen den Gesetzesvorschlag und 142 enthielten sich.

Wirtschaft fordert umfassenden Schutz vor Carbon Leakage

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat vor Wohlstandsverlusten gewarnt, sollten die Maßnahmen zum Klimaschutz nicht abgefedert und von deutlichen Investitionshilfen begleitet werden. Dann drohe Carbon Leakage, heißt es in einem Impulspapier des Verbands mit zehn konkreten Empfehlungen.

EU-Innenminister beraten über neue Pläne für umstrittene Asylreform

Trotz massiver Kritik aus Osteuropa setzt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weiter auf eine Grundsatzeinigung zur umstrittenen EU-Asylreform in diesem Jahr. Er sei sich bewusst, dass dies eine "sehr große" und "schwierige Aufgabe" sei, sagte Seehofer vor ersten Beratungen der EU-Innenminister am Donnerstag über einen neuen Reformvorschlag. Allen Mitgliedstaaten müsse aber klar sein, dass eine Einigung "für die weitere Handlungsfähigkeit Europas ganz entscheidend" sei.

Erneut zahlreiche nächtliche Raketenangriffe auf Hauptstadt von Berg-Karabach

Die Hauptstadt der selbsternannten Republik Berg-Karabach ist in der Nacht zum Donnerstag erneut Ziel zahlreicher Raketenangriffe gewesen. Die ganze Nacht über ertönten in Stepanakert in regelmäßigen Abständen Alarmsirenen, gefolgt von jeweils drei bis vier Explosionen, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Literaturnobelpreis geht an US-Lyrikerin Louise Glück

Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an die US-Lyrikerin Louise Glück. Die Schwedische Akademie zeichnete die 77-Jährige am Donnerstag für ihre "unverwechselbare poetische Stimme" aus; diese mache die individuelle Existenz zu einer universellen Erfahrung.

