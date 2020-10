Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: Bewegen uns in Richtung einer EU-Fiskalunion

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat richtungsweisende Wirkungen für ein tiefere fiskalpolitische Integration der Europäischen Union (EU) durch die Entscheidungen für einen EU-Wiederaufbauplan betont. "Um die Tilgung sicherzustellen, werden wir für die EU neue eigene Einnahmen schaffen", sagte Scholz. Dies sei "eine kleine politische Revolution", hob der Finanzminister hervor. "Wir bewegen uns in Richtung Fiskalunion und erreichen damit einen großen Fortschritt für die Handlungsfähigkeit und Souveränität der EU."

Ifo: Vergleich der Corona-Zahlen mit Frühjahr "irreführend"

Die steigende Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts auf mehr Ansteckungen sowie zusätzliche Tests zurückzuführen. Es sei "in der Tat irreführend, die Zahlen zu in Deutschland erfassten Neuinfektionen aus dem Frühjahr direkt mit den aktuellen Neuinfektionszahlen zu vergleichen", heißt es in einer im Ifo-Schnelldienst veröffentlichten Analyse. Unter anderem habe es im März und April eine deutlich höhere Dunkelziffer an nicht identifizierten Infektionen gegeben als heute.

München und Duisburg durchbrechen kritischen Wert 50 bei Corona-Infektionen

Die bayerische Landeshauptstadt München hat am Montag wieder den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag auf 50,6. Von den vier deutschen Millionenstädten Berlin, München, Köln und Hamburg liegt damit aktuell nur noch Hamburg unter der 50er-Grenze, dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 28,9. In Nordrhein-Westfalen ist nun auch Duisburg Corona-Hotspot, womit dort inzwischen zehn Kreise und Städte bei einem Wert von über 50 liegen.

Niedersachsen verteidigt Beherbergungsverbot als milderes Mittel

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat das Beherbergungsverbot in ihrem Land gegen Kritik verteidigt. Dieses sei "nach wie vor das mildere Mittel" gegenüber etwa Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, sagte Reimann im Deutschlandfunk. Die Infektionszahlen der vergangenen Tagen seien "ein Weckruf, das Virus ernst zu nehmen".

Schnabel: Keine neue "Partnerschaft" von Geld- und Fiskalpolitik

EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht im Nebeneinander von Staatsanleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der vermehrten Emission von Staatsanleihen im Euroraum keine "Partnerschaft" von Geld- und Fiskalpolitik. "Partnerschaft impliziert ein Maß an Koordinierung, das nicht zu einer unabhängigen Zentralbank passen würde", sagte sie laut veröffentlichtem Redetext bei der einer Konferenz zu "Stabilität, wirtschaftlicher Koordinierung und Aufsicht in der EU".

Commerzbank: EZB stockt PEPP erst 2021 auf

Die Analysten der Commerzbank fühlen sich nach einem Interview von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane mit dem Wall Street Journal in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik nicht mehr in diesem Jahr lockern wird. Lane habe angedeutet, dass einige der Faktoren, die für den Fortgang der Geldpolitik entscheidend sein würden, positiv sein könnten, schreibt Volkswirt Michael Schubert in einem Kommentar. So habe Lane auf die in nächster Zeit anstehenden Budgetbeschlüsse einiger Regierungen verwiesen.

Bank of England befragt Institute zu negativen Zinsen

Die Bank von England (BoE) hat die britischen Kreditinstitute gebeten, ihre Bereitschaft für Zinssätze unter Null zu bewerten, das jüngste Zeichen dafür, dass die Währungshüter die Vorzüge einer solchen Geldpolitik als eine Möglichkeit zur Unterstützung der Wirtschaft während der Coronavirus-Pandemie abwägen. In einem Brief an die Bankenchefs erklärte der stellvertretende Gouverneur für aufsichtsrechtliche Regulierung, Sam Woods, die Anfrage sei keine Garantie dafür, dass in Großbritannien negative Zinssätze eingeführt würden, und es sei auch keine Aufforderung an die Banken, sich auf einen solchen Politikwechsel vorzubereiten.

EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Lukaschenko verhängen - AFP

Wegen der anhaltenden Gewalt gegen Demonstranten in Belarus haben die EU-Außenminister Sanktionen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko auf den Weg gebracht. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen in Brüssel erfuhr, einigten sich die Minister bei ihrem Treffen in Luxemburg grundsätzlich auf eine Ausweitung der Sanktionsliste wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 9. August und die Aufnahme Lukaschenkos in diese Liste.

Ungarns Regierungspartei verteidigt Zweidrittelmehrheit im Parlament

Ungarns Regierungspartei Fidesz hat bei einer Nachwahl im Osten des Landes ihre Zweidrittelmehrheit im nationalen Parlament verteidigt. Der Fidesz-Kandidat Zsofia Koncz kam laut vorläufigen Ergebnissen am Sonntag auf 51 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Laszlo Biro auf 46 Prozent. Ein Oppositionssieg hätte die Zweidrittelmehrheit von Fidesz beendet und die Opposition mit Blick auf die Parlamentswahl 2022 gestärkt.

Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Forscher Paul Milgrom und Robert Wilson

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an die US-Forscher Paul Milgrom und Robert Wilson. Die beiden Ökonomen werden für ihre Arbeiten zur Auktionstheorie ausgezeichnet, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgab. Der 72-jährige Milgrom und der 83-jährige Wilson hätten die Auktionstheorie "verbessert" und "neue Formate" für Versteigerungen entwickelt, hieß es zur Begründung.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Aug +3,3% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Aug -9,0% (PROG: -10,7%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)