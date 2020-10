Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erholung der Wirtschaftsstimmung im Euroraum zu Ende

Die im Mai begonnene Erholung der Wirtschaftsstimmung im Euroraum ist im Oktober zu einem Ende gekommen. Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen stagnierte der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung bei 90,9 Punkten. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 89,6 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator verharrte bei 90,0 Zählern.

Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober deutlich

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland im Oktober in saisonbereinigter Rechnung deutlich günstiger entwickelt als erwartet. Die Arbeitslosenzahl sank bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber September um 35.000 Personen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Oktober einen Rückgang um lediglich 5.000 Personen erwartet. Im September hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt um 10.000 verringert.

Bundesländer melden schwache Inflation im Oktober

In einer Reihe von Bundesländern ist die Inflation im Oktober sehr schwach geblieben. Die Verbraucherpreise in den sechs Ländern Sachsen, Bayern, Hessen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg veränderten sich gegenüber dem Vormonat kaum, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Im Jahresvergleich gab es in Bayern, Hessen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sogar negative Inflationsraten.

IMK: Teil-Lockdown wird BIP im vierten Quartal drücken

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung erwartet wegen des neuen Teil-Lockdowns nicht länger ein robustes Wachstum im vierten Quartal. Insgesamt sei der von der Bundesregierung gesetzte Fokus, soziale Kontakte einzuschränken und das produzierende Gewerbe, Schule, Kitas und Grenzen offen zu halten, richtig, sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK Sebastian Dullien. Trotzdem werde die Maßnahmen die Wirtschaftsaktivität im November, und damit im vierten Quartal, spürbar treffen.

Merkel: Corona-Maßnahmen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Teil-Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Bundestag als verhältnismäßig verteidigt. "Wir befinden uns zu Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage", erklärte Merkel. "Die Maßnahmen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig." Am Mittwoch hat Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer neue Beschränkungen beschlossen.

Merkel sieht Deutschland "in einer dramatischen Lage"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat anlässlich ihrer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag an die Menschen appelliert, die neuerlichen Corona-Maßnahmen einzuhalten. "Wir befinden uns in einer dramatischen Lage", sagte Merkel. "Sie betrifft uns alle, ausnahmslos."

Ifo fordert stärkere Verrechnung der Verluste für Firmen

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat eine bessere Verrechnung von Gewinnen aus der Vergangenheit mit Verlusten aus dem Corona-Jahr gefordert. "Die derzeit geltende Beschränkung der Verlustverrechnung verstärkt die Krise, denn sie belastet gerade Unternehmen, die vor der Krise positive Erträge erwirtschaftet haben und nun krisenbedingt Verluste erleiden", sagte Fuest in München.

Eilantrag zu teilweiser Aussetzung von Berliner Mietendeckel abgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag eines Berliner Vermieters abgelehnt, die zweite Stufe des sogenannten Mietendeckels in der Hauptstadt auszusetzen. Vermietern drohten durch das Inkrafttreten keine schweren Nachteile, erklärte das Gericht in Karlsruhe. Die zweite Stufe soll am 23. November in Kraft treten und sieht die Absenkung vieler Mieten auf gesetzlich festgelegte Sätze vor.

HVPI-Inflationsrate in Spanien sinkt im Oktober noch tiefer

Die Verbraucherpreise in Spanien sind im Oktober mit der Corona-Pandemie noch stärker gesunken. Nach Angaben der Statistikbehörde INE fiel der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,0 Prozent. Im September hatte das Minus nur 0,6 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Oktober mit einer negativen Rate von 0,8 Prozent gerechnet.

Bank of Japan erwägt längere Hilfe für Unternehmensfinanzen

Die Bank of Japan (BoJ) will nach den Worten von Gouverneur Haruhiko Kuroda die Auswirkungen der Pandemie auf die Unternehmen sorgfältig beobachten und darüber diskutieren, ob die Frist für ihre Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmensfinanzierung verlängert werden soll. "Wir werden verschiedene Daten über Unternehmensaktivitäten genau prüfen - nicht nur die Finanzierungsbedingungen, sondern auch die Gewinne", sagte Kuroda bei einer Pressekonferenz

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Okt Verbraucherpreise +0,74% (Sep: +0,9%) gg Vorjahr

