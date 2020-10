Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches BIP steigt im dritten Quartal um 8,2 Prozent

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2020 deutlich stärker als erwartet gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 8,2 Prozent und lag um 4,3 (zweites Quartal: 11,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf Quartalssicht um nur 6,8 Prozent prognostiziert und eine Jahresrate von minus 5,7 Prozent.

Bundesregierung rechnet 2020 mit BIP-Rückgang von 5,5 Prozent

Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem etwas weniger starken Wirtschaftseinbruch als zunächst erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) geht laut der Herbstprojektion 2020 um preisbereinigt 5,5 Prozent zurück, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Dabei seien die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz von Mittwochabend berücksichtigt. Anfang September hatte die Regierung noch ein Minus von 5,8 Prozent vorhergesagt. Unverändert wird für 2021 ein Plus von 4,4 Prozent erwartet.

KfW: Partieller Lockdown entscheidend für Winterhalbjahr

Der Erfolg des gerade von der Bundesregierung verhängten partiellen Lockdowns wird aus Sicht der KfW entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im Winterhalbjahr sein. "Wir werden nur glimpflich durch Herbst und Winter kommen, wenn wir die anschwellende zweite Welle noch rechtzeitig brechen", schreibt Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in einem Kommentar zu den unerwartet guten BIP-Zahlen für das dritte Quartal.

BGA sieht konjunkturelle Erholung auf der Kippe

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat gewarnt, dass die konjunkturelle Erholung in Deutschland trotz des kräftigen Wachstums im dritten Quartal "auf der Kippe" stehe. "Das Aufholtempo wird nun angesichts des neuerlichen Teil-Lockdowns deutlich an Fahrt verlieren", erklärte BGA-Präsident Anton Börner. "Die sektoralen Schließungen sind eine erhebliche Belastung für die wirtschaftliche Erholung, selbst wenn sie aus Gründen des Schutzes der Gesundheit vertretbar und angezeigt sein mögen."

Lampe: Deutsche Wirtschaft im 1Q mit erhöhter Dynamik

Das Bankhaus Lampe erwartet, dass die deutsche Wirtschaft unter den ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden, sich aber Anfang 2021 wieder stärker erholen wird. "Wir werden unsere Prognose für das vierte Quartal so ändern, dass wir nur noch einen kleinen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwarten, vielleicht sogar einen kleinen Rückgang", sagt Chefvolkswirt Alexander Krüger.

Commerzbank senkt deutsche BIP-Prognose für 2020

Die Commerzbank hat ihre Prognose für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im laufenden Jahr gesenkt. "Auch wenn das Plus im dritten Quartal von 8,2 Prozent über den Erwartungen des Durchschnitts der Volkswirte lag, hatten wir mit etwas mehr gerechnet" (9,0 Prozent), schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer. Außerdem sei das ursprünglich für das vierte Quartal erwartete Plus von 1 Prozent wegen der zweiten Corona-Welle und des Lockdowns nicht mehr haltbar. "Wir revidieren deshalb unsere Konjunkturprognose für dieses Jahr von minus 4,5 auf minus 5,0 Prozent", schreibt Krämer.

Wachstum in der Eurozone übertrifft Prognose im dritten Quartal

Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist im dritten Quartal mit einer Rekordrate gewachsen, nachdem sie im zweiten Quartal aufgrund der Pandemie stark geschrumpft war. Zudem übertraf das Wachstum deutlich die Prognose von Ökonomen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Juli und September um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete.

Frankreichs Regierung senkt BIP-Prognose für 2020

Die französische Regierung hat ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 nach unten revidiert, um den Auswirkungen der jüngsten Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus Rechnung zu tragen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone werde in diesem Jahr voraussichtlich um 11 Prozent schrumpfen, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in einem Interview mit dem Radiosender France Inter. Die vorherige Prognose der französischen Regierung ging von einer Schrumpfung um 10 Prozent aus.

Spaniens Wirtschaft übertrifft BIP-Prognose im dritten Quartal

Spaniens Wirtschaft hat im dritten Quartal einen historischen Aufschwung erlebt, nachdem im zweiten Quartal ein Rekordrückgang zu verzeichnen war, als die Pandemie und die zur Eindämmung ihrer Ausbreitung verhängten Sperrmaßnahmen die Wirtschaft trafen. Die viertgrößte Wirtschaft der Eurozone wuchs im dritten Quartal um 16,7 Prozent nach einem Rückgang von 17,8 Prozent im zweiten Quartal, wie das Statistikamt INE in einer ersten Schätzung berichtete. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten ein Wachstum von 13,5 Prozent prognostiziert.

Italiens Wirtschaft übertrifft BIP-Prognose im dritten Quartal

Italiens Wirtschaft hat im dritten Quartal einen kräftigen Aufschwung verzeichnet, nachdem sie im zweiten Quartal aufgrund der Coronavirus-Pandemie stark geschrumpft war. Die drittgrößte Wirtschaft der Eurozone wuchs im Vergleich zum Vorquartal um 16,1 Prozent, teilte das italienische Statistikamt Istat in einer ersten Schätzung mit. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten ein Wachstum von 10,6 Prozent prognostiziert.

Eurozone-Inflation bleibt im Oktober negativ

Die Preise in der Eurozone befinden sich im Oktober weiter im Sinkflug. Im jährlichen Vergleich gingen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent zurück, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein solches Minus vorhergesagt. Auch im September waren die Preise um 0,3 Prozent gesunken.

EZB: Ökonomen senken Inflationsprognosen für Euroraum weiter

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Ökonomen haben ihre Inflationsprognosen für den Euroraum erneut leicht gesenkt. Wie aus dem aktuellen Survey of Professional Forecasters der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, wurde außerdem die Wachstumsprognose für das laufende Jahr leicht angehoben und die für das nächste Jahr leicht gesenkt. Laut EZB prognostizieren die Ökonomen jetzt für 2020 einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,3 (bisher: 0,4) Prozent.

Eurozone-Arbeitslosenquote verharrt im September bei 8,3 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im September stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem revidierten Vormonatsniveau von 8,3 Prozent. Vorläufig war für August ein Wert von 8,1 Prozent gemeldet worden. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für September eine Quote von 8,2 Prozent prognostiziert.

Wirtschaftsressort erwartet 2021 keinen "Tsunami" an Insolvenzen

Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet mit dem Wiederinkrafttreten der regulären Insolvenzantragspflicht zum Jahresbeginn nicht mit einer enormen Pleitewelle in der Wirtschaft. Die Fachebene glaube "nicht, dass es zu einem Tsunami der Insolenzen kommen wird", sagte der Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik im Ministerium, Philipp Steinberg, anlässlich der Vorstellung der Herbstprojektion in Berlin. Wenn man die Zahl von rund 18.000 Insolvenzen im vergangenen Jahr zugrunde lege, "dann dürfte der Anstieg nicht so sein, dass sich das mehr als verdoppeln dürfte".

Facebook-Chef Zuckerberg warnt vor möglichen Unruhen nach US-Wahl

Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl hat der Chef des Online-Netzwerkes Facebook, Mark Zuckerberg, vor möglichen Unruhen nach der Abstimmung gewarnt. "Ich bin besorgt, dass bei einer so gespaltenen Nation die Gefahr von gesellschaftlichen Unruhen besteht", sagte Zuckerberg. Er warnte vor dem Hintergrund, dass sich die Stimmauszählung möglicherweise Wochen hinziehen könnte. Die Wahl sei auch "ein Test" für Facebook.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Okt vorl. +0,2% gg Vm, -0,3% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Okt PROG: +0,1% gg Vm, -0,4% gg Vj

Taiwan BIP 3Q +4,42% gg 2Q

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)