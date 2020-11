Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie im Oktober auf starkem Erholungskurs

Die deutsche Industrie hat im Oktober ihren starken Wachstumskurs fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 58,2 Punkte von 56,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 58,0 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Eurozone-Industrie gewinnt im Oktober an Stärke

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat sich im Oktober weiter verstärkt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 54,8 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 54,4 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im September hatte der Index bei 53,7 Punkten gelegen.

DIW: Deutsche Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal um 1 Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird im vierten Quartal wegen der zweiten Corona-Infektionswelle wohl schrumpfen. Allerdings dürfte der Einbruch nicht so stark werden wie im Frühjahr, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Forscher erwarten, dass sich das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 1 Prozent gegenüber dem Vorquartal verringert. Im dritten Quartal war die Wirtschaft noch preis- und saisonbereinigt um 8,2 Prozent gegenüber den drei Vormonaten gewachsen.

Scholz: Sinken Corona-Zahlen nicht, gibt es immer Beschränkungen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat klargemacht, dass es längere Beschränkungen geben könnte, sollte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht abnehmen. "Solange die Zahlen nicht sinken, wird es immer Beschränkungen geben, und wenn die Zahlen so explodieren wie jetzt, müssen wir auch besondere Maßnahmen ergreifen", sagte Scholz in der Sendung "Frühstart" des Senders RTL/ntv.

IMK: Müssen uns gegen steigende Risiken auf Finanzmärkten wappnen

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ist wegen steigender Risiken an den Finanzmärkten alarmiert und fordert die Finanzaufsichtsbehörden zur Vorbereitung von Gegenmaßnahmen auf. Besonders auf dem Immobilienmarkt nehmen die Risiken laut dem bei der Hans-Böckler-Stiftung angesiedelten Instituts zu. Eine lockere Geldpolitik gepaart mit großzügiger Kreditvergabe stütze zwar die Realwirtschaft, an den Finanzmärkten könnte sie die Preise aber so weit treiben, dass es zu gefährlichen Überbewertungen kommt.

Bundesbank: Brexit-Banken stocken Assets und Personal stark auf

Die Bundesbank rechnet damit, dass in London tätige Banken im Zuge des britischen EU-Austritts Vermögenswerte und Mitarbeiter in erheblichem Umfang nach Frankfurt transferieren werden. Nach ihren Angaben wurden bisher 40 von 64 Anträgen auf Erteilung einer Lizenz genehmigt. Bei den Akteuren handelt es sich nicht nur um Kreditinstitute, sondern auch um Wertpapierfirmen und Finanzdienstleister.

Ifo-Institut: Biden als Präsident könnte Handelsspannungen abbauen

Ein US-Präsident Joe Biden bietet nach der Analyse des Ifo-Instituts die Chance, die weltweiten Spannungen und Unsicherheiten beim Handel abzubauen und die Zukunft der Welthandelsorganisation zu sichern. "Biden ist kein Freihändler. Auch die Demokraten haben in ihrem Wahlprogramm sehr viel Protektionismus", schrieb Ifo-Außenwirtschaftsexpertin Lisandra Flach laut dem Institut in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Jedoch sei Biden von der Zusammenarbeit im Rahmen von internationalen Institutionen überzeugt. "Darin unterscheidet er sich deutlich vom gegenwärtigen US-Präsidenten Donald Trump."

Sparkassen-Ökonomen sehen keinen Kurswechsel in der US-Handelspolitik

Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe erwarten unabhängig vom Wahlausgang in den USA keinen Kurswechsel in der US-Handelspolitik. Denn während der Ausgang der US-Wahlen schwer zu prognostizieren sei und mit ihm auch die wirtschaftspolitische Ausrichtung der USA in der nächsten Legislaturperiode, gebe es nach Überzeugung der Ökonomen "Bereiche, in denen sich der Kurs der Kandidaten im Ergebnis nur wenig unterscheiden könnte", teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit.

HDE-Konsumbarometer sinkt erstmals seit einem halben Jahr

Das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt für den November eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung an. Im November fiel der Indikator auf 98,09 Punkte von 98,66 Zählern im Vormonat und lag damit wieder unter dem Stand vom August. Nach dem Erholungsprozess in der Folge des ersten Corona-Lockdowns sinke der Index damit zum ersten Mal nach einem halben Jahr, teilte der Verband in Berlin mit. "Die Verbraucher sind aufgrund der steigenden Infektionszahlen und wachsender Unwägbarkeiten auf dem Arbeitsmarkt verunsichert", erklärte der HDE.

Union und FDP schließen Steuererhöhungen wegen Corona aus

Union und FDP schließen Steuererhöhungen zur Finanzierung der Corona-Lasten aus. FDP-Chef Christian Lindner sagte am Sonntagabend im Bild-Politik-Talk: "Ich gebe für meine Partei eine politische Garantie ab: Mit der FDP in der Bundesregierung wird es keine Erhöhung der Einkommensteuer oder Lohnsteuer für die Pflegerin in der Altenpflege, für den Facharbeiter, für die Ingenieurin, für den Mittelstand und für die Industrie geben."

Merz will Gesetzesänderung für digitalen Parteitag

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat eine Änderung des Parteiengesetzes in den Blick genommen, um den für Mitte Januar geplanten Parteitag samt Vorstandswahlen rechtssicher digital abhalten zu können. Zwar stritten darüber noch die Juristen, aber grundsätzlich könne dies geklärt werden, sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz im Deutschlandfunk. Er sei "zuversichtlich, dass wir einen Weg finden, eine digitale Abstimmung auch zu machen".

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt 51,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt PROG: 51,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep war 51,2

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt 53,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt PROG: 53,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep bei 53,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt 53,7

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt PROG: 53,3

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep war 54,1

