Trump erklärt Wahlsieg und will Auszählung stoppen lassen

Noch vor der Bekanntgabe der Ergebnisse in mehreren hart umkämpften Schlüsselstaaten hat sich Amtsinhaber Donald Trump zum Sieger der US-Präsidentenwahl erklärt. Zugleich kündigte er am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) an, eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen zu wollen. Genau auf diese weitere Auszählung, die besonders Briefwahlstimmen betrifft, hoffte Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden. Er konnte laut US-Medien unter anderem den wichtigen Bundesstaat Arizona erobern.

Scholz: Wahlen sind erst nach Auszählung aller Stimmen beendet

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der vorzeitigen Ausrufung Donald Trumps zum US-Wahlsieger auf der Auszählung aller Stimmen bestanden. "Die USA haben gewählt, aber das Wahlsystem ist so komplex, dass wir immer noch nicht genau wissen, wer nun tatsächlich diese Wahl gewonnen haben wird", sagte Scholz in einem Videostatement vor einer Konferenz der EU-Finanzminister.

Biden-Team: Trump-Aussagen zu Auszählungen "skandalös"

Das Team des demokratischen Herausforderers Joe Biden hat die Aussagen von Amtsinhaber Donald Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmauszählungen bei der US-Präsidentenwahl als "skandalös" und "beispiellos" zurückgewiesen. Die Rechtsexperten Bidens seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte das Wahlkampfteam. Trump hatte zuvor angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen.

Sloweniens Ministerpräsident gratuliert Trump vorzeitig

Der Ministerpräsident von Slowenien, Janez Jansa, hat US-Präsident Donald Trump noch vor der vollständigen Auszählung der Stimmen zum vermeintlichen Wahlsieg gratuliert. Es sei "ziemlich klar, dass das amerikanische Volk" Trump und Vizepräsident Mike Pence für vier weitere Jahre gewählt habe, schrieb Jansa bei Twitter.

Markit: Deutscher Servicesektor schrumpft im Oktober wieder

Die zweite Corona-Welle und die erneuten Einschränkungen haben dafür gesorgt, dass der deutsche Dienstleistungssektor im Oktober wieder geschrumpft ist. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 49,5 Punkte von 50,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 48,9 Punkte berichtet worden.

Markit: Wirtschaft der Eurozone stagniert im Oktober

Die Wirtschaft der Eurozone ist im Oktober auf der Stelle getreten, nachdem es zuvor drei Monate lang ein Wachstum gegeben hatte. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 50,0 Zähler von 50,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

VDMA: Maschinenbau erholt sich schrittweise von Corona-Krise

Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland erholt sich schrittweise von den Folgen der Corona-Krise. Nach dem saisonalen Rückschlag im August zeigte der Auftragseingang im September wieder ein positives Bild. "Das Vorjahresniveau wurde zwar noch um real 10 Prozent unterschritten. Die Inlandsorders verzeichneten jedoch erstmals seit Januar dieses Jahres wieder einen Zuwachs", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Das Orderplus von 4 Prozent im Inland hängt allerdings auch mit einem schwachen Vergleichsmonat im Vorjahr zusammen.

EZB könnte PEPP und APP aufstocken - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte bei ihrer Ratssitzung am 10. Dezember laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters sowohl ihr Pandemiekaufprogramm PEPP als auch ihr klassischen QE-Programm APP aufstocken. Wie Reuters unter Berufung auf mehrere mit den aktuellen Diskussionen vertraute Personen berichtet, gibt es Widerstand gegen eine alleinige PEPP-Aufstockung, weil dieses Programm den Anreiz für südeuropäische Staaten mindert, EU-Kredite für den digitalen und "grünen" Wandel der Volkswirtschaft aufzunehmen.

RKI: Mehr als 17.000 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. Wie das RKI am Mittwoch unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 17.214 neue Ansteckungsfälle erfasst. Zunächst hatte das Institut knapp 16.500 neue Fälle gemeldet. Tags zuvor waren es 15.352 Fälle gewesen.

Italien verhängt nächtliche Ausgangssperre wegen Coronavirus

Wegen der Corona-Pandemie hat Italien eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Regierungschef Giuseppe Conte unterzeichnete laut Medienberichten in der Nacht zum Mittwoch einen entsprechenden Erlass. Ab Donnerstag müssen die Italiener ab 22.00 Uhr zu Hause bleiben. Zudem treten weitere Corona-Auflagen in Kraft. Einkaufszentren müssen beispielsweise künftig am Wochenende geschlossen bleiben. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 3. Dezember.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt 46,5 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 46,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 47,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt 46,7

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 47,7

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep bei 48,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt 51,4

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROG: 52,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 56,1

