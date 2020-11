Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission senkt BIP-Prognosen für 2021

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung des Euroraums im kommenden Jahr gesenkt. Wie sie im Rahmen ihrer Herbstprognose mitteilte, rechnet sie zwar für 2020 nur noch mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 7,8 (Sommerprognose: 8,7) Prozent, dafür wurde aber die Prognose für das BIP-Wachstum 2021 auf nur noch 4,2 (6,1) Prozent zurückgenommen.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz September etwas schwächer als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum ist im September etwas schwächer als erwartet gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat sank er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 2,0 Prozent und lag um 2,2 (August: 4,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Umsatzrückgang um 1,5 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für August gemeldeten Anstieg von 4,4 Prozent revidierten die Statistiker auf 4,2 Prozent.

IWH: Insolvenzzahlen steigen, aber keine Insolvenzwelle

Die Zahl der Insolvenzen war im Oktober erneut sehr niedrig, lag jedoch leicht über den Zahlen von August und September. Das geht aus dem IWH-Insolvenztrend hervor, den das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) bekanntgab. Für die kommenden beiden Monate rechnet das IWH demnach mit weiter steigenden Zahlen, ohne dass es jedoch zu einer Insolvenzwelle kommt.

Einigung im Streit um Rechtsstaatsmechanismus im EU-Haushalt

Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf die Einführung eines Rechtsstaatsmechanismus im nächsten Gemeinschaftshaushalt verständigt. Das erklärten der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß sowie Vertreter des EU-Parlaments im Kurzbotschaftendienst Twitter. Demnach soll die Vergabe von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien in den Mitgliedstaaten geknüpft werden.

Bundestag stimmt Beschleunigung von Investitionsvorhaben zu

Der Bundestag hat dem Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen in Verkehr und digitale Infrastruktur zugestimmt. Mit dem Gesetz soll der weithin beklagte Investitionstau bei Brücken, Schienen und beim Bau von Windenergieanlagen an Land behoben werden.

Wissenschaftler warnen vor höherem Sterberisiko durch OP-Verschiebungen bei Krebs

Die Corona-Pandemie könnte laut einer Studie indirekt zu einem erhöhten Sterberisiko bei Krebspatienten führen. Verzögerungen bei Therapien wie Operationen, Bestrahlung oder Chemotherapie hätten deutliche Auswirkungen auf die Sterblichkeit von Krebspatienten, legten Forscher aus Großbritannien und Kanada im Fachblatt "BMJ" dar.

Wieder Hamsterkäufe - Absatzplus aber geringer als im Frühjahr

Deutschlands Verbraucher haben ihre Vorräte auch vor dem Teil-Lockdown im November wieder kräftig aufgestockt. Der Absatz von Klopapier und Desinfektionsmitteln sowie von Mehl, Hefe und Zucker stieg in den beiden Kalenderwochen vor den erneuten Beschränkungen stark an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Mengenzuwächse waren demnach aber nicht mehr so stark wie im Frühjahr.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil gegen Schuldenbremse

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat Zweifel an der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse geäußert. "Ich stand noch nie in der Fankurve der Schuldenbremse", so der SPD-Politiker zur Tageszeitung Die Welt.

Unionspolitiker fordern mehr Souveränität von Deutschland, Europa

Führende Unionspolitiker sehen für Deutschland und Europa die Notwendigkeit, sich unabhängiger von den USA zu machen. Wegen des engen Rennens bei den US-Präsidentschaftswahlen werde Amerika auf Dauer leider mit sich selbst beschäftigen, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), im ZDF-Morgenmagazin. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen sieht es an der Zeit, das transatlantische Verhältnis neu zu begründen.

Frankreich fordert "neues transatlantisches Verhältnis" der EU

Ungeachtet des Ausgangs der Präsidentschaftswahl in den USA fordert Frankreich ein "neues transatlantisches Verhältnis" für die EU. Außenminister Jean-Yves Le Drian sprach im Radiosender Europe 1 von der Notwendigkeit einer "neuen Partnerschaft" mit Washington. Dabei müsse Europa noch mehr Eigenständigkeit beweisen.

Irans geistliches Oberhaupt spottet über US-Präsidentschaftswahl

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat sich spöttisch über die US-Präsidentschaftswahl geäußert. "Was für ein Spektakel!", schrieb Chamenei im Onlinedienst Twitter. Der amtierende Präsident Donald Trump spreche von der "betrügerischsten Wahl in der Geschichte der USA" und sein Herausforderer Joe Biden erkläre, Trump wolle die Wahl manipulieren. "So sehen Wahlen und die Demokratie in den USA aus", spottete Chamenei.

Ton zwischen Paris und Ankara verschärft sich weiter

Die diplomatischen Spannungen zwischen Frankreich und der Türkei haben sich weiter verschärft: Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Radiosender Europe 1 verbale "Gewalt und sogar Hass" vor. Zugleich wiederholte er die Drohung mit möglichen EU-Sanktionen gegen Ankara.

Kosovos Präsident tritt nach Anklage wegen Kriegsverbrechen zurück

Nach der Anklage wegen Kriegsverbrechen durch ein Sondertribunal in Den Haag ist der kosovarische Präsident Hashim Thaci zurückgetreten. "Ich werde unter keinen Umständen als Präsident der Republik Kosovo vor Gericht erscheinen", sagte Thaci vor Journalisten in Pristina, wobei er seinen Rücktritt erklärte und seine Zusammenarbeit mit der Justiz zusicherte.

Ex-Sprecher der Rebellen und kurzzeitiger Präsident des Kosovo festgenommen

Ein ehemaliger Sprecher der Kosovo-Rebellen und kurzzeitiger Präsident des Landes ist festgenommen und an das Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen im Kosovo-Krieg überführt worden. Jakup Krasniqi müsse sich wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten, teilte das Gericht mit. Der 69-Jährige wurde von einer schwerbewaffneten EU-Einheit in Kosovos Hauptstadt Pristina festgenommen, die anschließend stundenlang sein Haus durchsuchte.

+++ Konjunkturdaten +++

NORWEGEN

Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 0,0%

