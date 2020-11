Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Biden überholt Trump im US-Bundesstaat Georgia

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump in den frühen Morgenstunden des Freitags (Ortszeit) bei der Auszählung der Stimmen in Georgia überholt. Um Mitternacht, als etwa 16.000 Stimmen ausstanden, hatte Trump noch einen Vorsprung von 1.800 Stimmen. Doch eine Reihe frisch ausgezählter Stimmen aus Clayton County, einem Vorort von Atlanta, verschaffte Biden einen geringen Vorsprung von 917 Stimmen.

Deutsche Industrie wird im vierten Quartal zur Stütze

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im September etwas weniger stark als ursprünglich erwartet gestiegen, die Industrie avanciert aber angesichts neuer Lockdown-Einschränkungen für den Dienstleistungssektor zur Stütze der Gesamtwirtschaft. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent und lag um 7,3 (August: 8,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 2,5 Prozent prognostiziert.

Spahn verteidigt Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Bundestag die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes gegen Kritik verteidigt. "Diese Pandemie ist eine Mammutaufgabe, und der Höhepunkt dieser Pandemie ist wohl noch nicht erreicht", sagte Spahn. "Wir sind dem Virus nicht machtlos ausgeliefert", betonte der Gesundheitsminister. Angesichts der Pandemieentwicklung müsse man aber "eine bittere Medizin" schlucken. "Die Lage ist ernst", betonte Spahn.

Ministerpräsident Haselhoff: Müssen Corona-Infektionszahlen deckeln

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat angesichts Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen dazu aufgerufen, die jüngst beschlossenen Corona-Maßnahmen für November durchzuhalten, um die Neuinfektionen zu decklen. "Wir wissen, dass Maßnahmen eine Zeitlang laufen müssen, damit sie überhaupt greifen", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.

Verband: Handwerksbetriebe bei November-Hilfen angemessen berücksichtigen

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat Nachbesserungen an den Hilfszahlungen für Unternehmen wegen des Corona-Lockdowns gefordert, um Handwerksbetriebe besser zu berücksichtigen. "Die November-Hilfen müssen aus Sicht des Handwerks die tatsächlichen Betroffenheiten unserer Betriebe in der Praxis in den Blick nehmen", forderte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. "Dies gelingt noch nicht."

Expertenrat: Berlin muss Wasserstoff-Konsens in Europa schmieden

Der Nationale Wasserstoffrat hat die Bundesregierung aufgefordert, die Bemühungen um den gasförmigen Energieträger deutlich stärker voranzutreiben. Mit den deutschen und europäischen Strategien habe Wasserstoff bereits eine Schlüsselrolle für die Klimawende erhalten, heißt es in einem Positionspapier zur deutschen EU-Präsidentschaft. "Eines der grundlegenden Ziele der deutschen EU-Präsidentschaft in Bezug auf Wasserstoff sollte es sein, möglichst viele Mitgliedsstaaten hinter dieser Sichtweise zu vereinen und diesen breiten Konsens für eine konsequente Umsetzung auf europäischer Ebene zu nutzen."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Okt 871,486 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Sep 873,530 Mrd CHF

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Okt +3,92% (Sep: +3,14%)

Brasilien Verbraucherpreise Okt +0,86% (Sep: +0,64%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)