Bundesbank: Konjunktur erholt sich im 4Q vorerst nicht weiter

Die Konjunkturerholung in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank im vierten Quartal vorerst nicht fortsetzen. "Die gesamtwirtschaftliche Leistung könnte zum Jahresende nach dem sehr kräftigen Wachstum im Sommer stagnieren oder sogar zurückgehen", schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Ausschlaggebend dafür seien das jüngste Wiederaufflammen der Pandemie hierzulande und in den europäischen Nachbarländern sowie die inzwischen für den November beschlossenen zusätzlichen Eindämmungsmaßnahmen.

IMK: Teil-Lockdown erhöht Rezessionsgefahr leicht

Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten erneut in eine Rezession gerät, ist durch die stärkere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie und den Teil-Lockdown leicht gestiegen, es bleibt aber insgesamt relativ niedrig. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. In der Dreimonatsprognose für November bis Ende Januar zeige der Indikator eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 17,7 Prozent an - nach 12,6 Prozent im Oktober, teilte das IMK mit.

Bund und Länder sehen zunächst keine schärferen Regeln für Schulen vor - Vorlage

Bund und Länder werden vorerst wohl keine härteren Regeln für die Schulen in der Corona-Pandemie beschließen. Das sieht eine neue Beschlussvorlage für die Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs vor, die am Nachmittag beginnt. Stattdessen sollen die Länder bis zum kommenden Montag Vorschläge zur Verringerung von Risiken in den Schulen machen.

Söder will "Corona-Steuerreform" für Unternehmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Unternehmenssteuerreform, um den Betrieben in der aktuellen Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen. Zwar seien die Corona-Hilfsprogramme der Bundesregierung für die Wirtschaft gut, weil sie Unternehmen in der aktuellen Situation finanziell unterstützten, sagte der CSU-Vorsitzende. "Aber wir können doch nicht ewig sozusagen das Ganze am Tropf halten. Sondern wir müssen wieder einen Start geben, die Unternehmen müssen ja stärker werden, um ihr eigenes Geld verdienen zu können", sagte Söder auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats.

Söder will weitere Corona-Maßnahmen und Vorbereitungszeit

Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält weitere Corona-Maßnahmen für nötig, um die Zahl der Neuinfektionen auf ein verkraftbares Niveau zu bringen. Allerdings sollte noch eine Woche abgewartet und Vorbereitungen betroffen werden, bis man diese beschließt, erklärte der CSU-Politiker im ZDF vor der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagnachmittag. Gerade im Schulbereich müsse man über Alternativen nachdenken. Bei einer Verlängerung des Teil-Shutdowns müsste die betroffene Wirtschaft staatliche Hilfe erhalten.

Altmaier will Sozialabgabenbremse im Grundgesetz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich angesichts der sich verschärfenden Corona-Pandemie für die Verankerung einer Sozialabgabenbremse in der Verfassung ausgesprochen. "Ich möchte eine Regelung, die insgesamt wirkt, und zwar unabhängig davon, ob wir gerade Pandemie haben oder nicht und die aus meiner Sicht deshalb auch wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz gehört", sagte Altmaier in einem Videostatement für den CDU-Wirtschaftstag.

Kukies: Haben noch Verfügungsmasse für weitere Corona-Hilfen

Finanzstaatssekretär Jörg Kukies hat klargestellt, dass die Bundesregierung im weiteren Verlauf der Corona-Krise auch mit weiteren Finanzmitteln reagieren kann. "Die Zahlen, die wir bekanntgegeben haben zu unserer Staatsschuldenquote, deuten ja darauf hin, dass wir, wenn es nötig sein sollte, auch noch absolut Verfügungsmasse und Möglichkeiten zu agieren haben", sagte Kukies bei der Euro Finance Week in einer Videoschalte.

CDU-Wirtschaftsrat: Politik darf nicht in "Ausgabenrausch" verfallen

Der CDU-Wirtschaftrat hat an die Bundesregierung appelliert, sich so bald wie möglich aus der staatlichen Interventionspolitik zurückzuziehen und einem "Ausgabenrausch" zu widerstehen. Das Krisenmanagement der Bundesregierung sei in der akuten Phase der Corona-Pandemie meistens richtig gewesen, sagte Astrid Hamker, Präsidentin des Wirtschaftsrates, während der Eröffnung des CDU-Wirtschaftsrats.

Weil spricht sich gegen grundsätzliche Beschlüsse bei Corona-Spitzentreffen aus

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich für eine längere Beobachtungszeit vor etwaigen neuen Beschlüssen zur Corona-Eindämmung ausgesprochen. Er sei dafür, erst in einer Woche oder zehn Tagen ein Konzept für die Zeit bis zum Jahreswechsel zu beschließen, sagte er im Norddeutschen Rundfunk (NDR). Derzeit habe niemand einen genauen Überblick, wie die Maßnahmen des Anfang November in Kraft getretenen Teil-Lockdowns sich auswirkten.

WHO: Erholung nur bei fairer Verteilung der Corona-Impfstoffe

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an alle Staaten appelliert, die weltweite Verteilung von Impfstoffen gegen das Covidvirus sicher zu stellen. WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats, dass für die Eindämmung der Pandemie die Entwicklung von Impfstoffen alleine nicht ausreiche, sondern auch eine "faire Verteilung" unabdingbar sei. Die WHO werde daher weiter um Mitglieder werben für die Covax-Impfallianz werben. Bislang seien ihr 186 Länder beigetreten.

HDE: Knapp 60 Prozent des Innenstadthandels in Existenzgefahr

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer massiven Gefährdung der Branche durch die Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gewarnt. "Mit Blick auf die aktuelle Pandemielage und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sehen sich nach einer aktuellen HDE-Trendumfrage unter mehr als 500 Unternehmen knapp 60 Prozent der befragten Innenstadthändler in Existenznöten", erklärte der Verband in Berlin. Sinkende Umsätze und geringe Kundenzahlen brächten immer mehr Händler in finanzielle Schieflage.

Corona-Pandemie treibt Digitalsierung bei liquiden Firmen voran

Die Corona-Pandemie hat sich eindeutig als Digitalisierungstreiber für die deutsche Wirtschaft erwiesen. Das ergab eine Umfrage des Branchenverband Bitkom. Allerdings offenbare die Krise auch die finanzielle Machbarkeit vieler Firmen. Für Bitkom besteht die Gefahr, dass die digitale Spaltung in der Wirtschaft weiter zunimmt, da nicht alle Unternehmen gleichermaßen in der Lage sind, ihre Digitalisierungsanstrengungen zu intensivieren.

De Guindos fordert schärfere Regulierung von Investmentfonds

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat eine schärfere Regulierung von Investmentfonds gefordert. Bei der virtuell stattfindenden Euro Finance Week sagte de Guindos, Nicht-Banken wie Investmentfonds oder Geldmarktfonds hätten die Marktturbulenzen in diesem Frühjahr verstärkt und sollten daher einer "umfassenden makroprudenziellen" Regulierung unterworfen werden.

Moldaus Präsident Dodon gesteht Wahlniederlage ein

Moldaus Präsident Igor Dodon hat seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl gegen die pro-europäische Ex-Regierungschefin Maia Sandu eingestanden. "Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass meine Herausforderin diese Wahl gewonnen hat", erklärte der pro-russische Amtsinhaber. "Ich gratuliere ihr."

