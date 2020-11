Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Söder erwartet von Auto-Milliarden Schub für die Wirtschaft

CSU-Chef Markus Söder hat die Beschlüsse des Autogipfels als "ein tolles Signal" begrüßt. Bayern habe sich sehr für die Verlängerung der Kaufprämie für Elektroautos bis 2025 eingesetzt, sagte der Ministerpräsident des Landes im Anschluss an eine Sitzung des Kabinetts in München. "Das wird auch der Wirtschaft sehr nutzen, denn wir spüren, dass die Auftragsbücher gerade bei der Elektromobilität voll sind", sagte Söder. "Deswegen wird das einen echten Schub für Bayern bringen."

Laschet: Staat kann sich Wiederauflage der Novemberhilfe nicht leisten

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht keinen finanziellen Spielraum für eine Neuauflage der im November von der Bundesregierung gewährten Corona-Hilfen für die Gastronomie und für Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Die Corona-Infektionen stiegen seit einigen Tagen nicht mehr exponentiell, sondern fielen leicht, so Laschet. Dies zeige, dass die für den November von Bund und Ländern beschlossenen Beschränkungen wirkten, sagte der CDU-Politiker und Bewerber um den CDU-Vorsitz bei dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung.

Enria: Einlagensicherung kommt nicht in nächsten drei Jahren

Die von der EU-Kommission vorgesehene gemeinsame Sicherung von Bankeinlagen im Euroraum (European Deposit Insurance Scheme - Edis) wird nach Einschätzung des Chefs der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, vorerst nicht kommen. "Wir wissen, dass ein voll entwickeltes Edis das Ziel sein sollte, aber wir wissen auch, dass das für die nächsten Monate oder Jahre nicht zu erwarten ist", sagte Enria bei der virtuell stattfindenden Euro Finance Week. Er fügte hinzu: "Mein Mandat endet in etwas mehr als drei Jahren, und ich bezweifle, dass es bis dahin ein voll funktionierendes Edis geben wird."

FSB: Großbanken halten überplanmäßig Kapital für Abwicklung vor

Die systemisch wichtigen und global tätigen Banken (G-SIBs) erfüllen nach Aussage des Financial Stability Boards (FSB) bereits jetzt die erst ab 2022 geltenden Anforderungen für Kapital für den Abwicklungsfall. "Die G-SIBs erfüllen die ab 2022 geltenden Mindestanforderungen für die externe Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)", heißt es in einer FSB-Veröffentlichung.

Eurozone-Inflation bleibt im Oktober negativ

Die Preise in der Eurozone befinden sich im Oktober weiter im Sinkflug. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent niedriger, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Sie bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 30. Oktober. Auch im September waren die Preise um 0,3 Prozent gesunken.

EU-Staaten billigen "Hummer"-Handelsdeal mit den USA

Die EU-Staaten haben grünes Licht für den sogenannten Hummer-Deal mit den USA gegeben. "In einem Schritt zur Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen wird die EU die Zölle auf Hummerimporte abschaffen", erklärte der Rat der Mitgliedstaaten. Im Gegenzug sinken demnach US-Aufschläge auf EU-Produkte wie Fertiggerichte, Kristallglas und Feuerzeuge. Das Abkommen, das der Rat selbst als "Mini-Zollpaket" betitelt, sei "die erste Zollsenkung zwischen der EU und den USA seit zwei Jahrzehnten".

Ungarn wirft EU "Erpressung" im Streit um Rechtsstaatlichkeit vor

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat der EU im Streit um den geplanten Rechtsstaatsmechanismus eine "Erpressung" in der Einwanderungspolitik vorgeworfen. Die Auszahlung von EU-Geldern solle eingesetzt werden, "um Länder, die sich gegen Einwanderung wehren, zu erpressen", erklärte Orban im Onlinedienst Twitter. In Brüssel würden "nur Länder, die Migranten aufnehmen, als Rechtsstaaten betrachtet", kritisierte Orban.

Slowenien springt Ungarn und Polen im Streit um Rechtsstaatsmechanismus bei

Slowenien schlägt sich im Streit um die mögliche Streichung von EU-Geldern bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien auf die Seite Polens und Ungarns. "Nur eine unabhängige juristische Instanz kann bestimmen, was Rechtsstaatlichkeit ist, nicht eine politische Mehrheit", schrieb der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa in einem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel.

Iran will Atomabkommen nach Aufhebung von US-Sanktionen wieder einhalten

Der Iran will seinen Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen "automatisch" wieder nachkommen, wenn die künftige US-Regierung unter Joe Biden die wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land aufhebt. Seine Regierung werde einen solchen Schritt "automatisch" vollziehen, falls Washington einlenke, sagte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif der Regierungszeitung Iran. Es bestehe keine Notwendigkeit, zu verhandeln oder Bedingungen festzulegen, fügte er hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 13. Nov -0,3% auf 831,5 (Vorwoche: 833,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 13. Nov +3,5% auf 303,9 (Vorwoche: 293,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 13. Nov -1,8% auf 3.901,6 (Vorwoche: 3.973,1)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)