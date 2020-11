Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: Corona-Restriktionen bremsen deutsche Wirtschaft

Die für November verfügten Corona-Beschränkungen haben unter den Einkaufsmanagern in Deutschland für eine deutliche Stimmungseintrübung gesorgt. Dank der boomenden Industrie blieb die deutsche Wirtschaft insgesamt gesehen jedoch auf Wachstumskurs. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 52,0 Zähler von 55,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte.

Markit: Eurozone -Wirtschaft schrumpft wegen Corona-Maßnahmen

Die Wirtschaft im Euroraum befindet sich im November aufgrund der verschärften Corona-Restriktionen auf einem Schrumpfungskurs. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 45,1 Zähler von 50,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit Mai. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 47,1 Punkte vorhergesagt.

EZB-Chefökonom: Covid-Impfungen spielen erst ab Ende 2021 eine Rolle

Impfungen gegen Covid-19 werden aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) erst ab Ende nächsten Jahren einen ernsthaften Beitrag zur Senkung der Unsicherheit leisten können. "Wir mussten seit Beginn der Pandemie schon zwei Phasen mit Einschränkungen über uns ergehen lassen, und das werden sicherlich nicht die letzten sein", sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane im Interview mit der Zeitung Les Echo. Er fügte hinzu: "Der Impfstoff gibt uns eher eine Vorstellung davon, wie es Ende nächsten Jahres oder 2022 aussehen kann, aber nicht für die nächsten sechs Monate."

EZB sieht "Fallen Angels" nicht als akutes Problem

Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet den Verlust von Investmentgrade-Ratings durch Unternehmen offenbar nicht als ein akutes Problem für die Finanzstabilität. In einem Aufsatz ihres aktuellen Finanzstabilitätsberichts weist sie darauf hin, dass sich die Finanzierungsbedingungen für solche "Fallen Angels" nicht schlagartig verschlechtern.

Merkel plant am Donnerstag erneut Corona-Erklärung im Bundestag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Donnerstag im Anschluss an die Corona-Beschlüsse mit den 16 Ministerpräsidenten erneut eine Regierungserklärung im Bundestag abhalten. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die derzeitigen Abstimmungen zwischen Bund und Ländern liefen "in einer guten und konstruktiven Atmosphäre", erklärte Seibert. Genaueres zu den geplanten Beschlüssen gab er noch nicht bekannt.

Schwesig: Corona-Regeln an Infektionslage der Regionen anpassen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich vor dem Bund-Länder-Treffen angesichts der hohen Infektionszahlen für eine Verlängerung der aktuellen Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Allerdings müssten die Regeln an das Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen angepasst werden, forderte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. In besonders betroffenen Gegenden sollte es Verschärfungen geben, so Schwesig vor den am Mittwoch anstehenden Beratungen.

Union-Wirtschaftsflügel gegen geplante Frauenquote in Vorständen

Die geplante Einführung einer Frauenquote in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen stößt beim Wirtschaftsflügel der Unionsfraktion auf scharfe Kritik. "Wir brauchen ein Stoppschild, um die freiheitlich soziale Marktwirtschaft nicht durch noch mehr Überregulierung in Frage zu stellen. Deshalb werden wir alles dafür tun, um diese Vorstandsquote zu verhindern", sagte der Vizechef des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Hans Michelbach (CSU), der Saarbrücker Zeitung.

Netanjahu führte geheime Gespräche in Saudi-Arabien - Berichte

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach israelischen Medienberichten geheime Gespräche in Saudi-Arabien geführt. Der Sender Kan berichtete, Netanjahu habe sich in der Stadt Neom mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen. An den Gesprächen teilgenommen habe auch US-Außenminister Mike Pompeo. Es wäre die erste Reise eines israelischen Regierungschefs in den Golfstaat.

