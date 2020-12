Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Strikte Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg ab Samstag

In Baden-Württemberg gelten ab Samstag strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart sagte, ist das Verlassen des Hauses ab dem Wochenende nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen auch Einkäufe und Zusammenkünfte von höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten. Nach 20.00 Uhr sind sind die Ausnahmen weiter eingeschränkt. Besuche von Freunden und Verwandten nach 20.00 Uhr sind nur zwischen dem 23. und dem 26. Dezember erlaubt. Die Maßnahmen gelten zunächst für vier Wochen.

Schleswig-Holstein fordert Corona-Krisengipfel "am besten" noch am Freitag

Im Kampf gegen die sich beschleunigende Ausbreitung des Coronavirus dringt Schleswig-Holstein auf einen sofortigen Krisengipfel von Bund und Ländern über einen schnellen bundesweiten Lockdown. Die Abstimmung sollte "am besten schon heute", aber "spätestens morgen" erfolgen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag im Kieler Landtag. In der jetzigen Situation könne "kein Tag Zeitverzögerung" mehr verantwortet werden, fügte er an. Deutschland befinde sich in einer schweren "Prüfung".

Laschet fordert "schnellstmöglich" bundesweiten Lockdown

Angesichts der verschärften Coronalage fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) "schnellstmöglich" einen bundesweiten Lockdown. "Wir können nicht mehr warten", sagte Laschet in Düsseldorf. Der geplante Krisengipfel zwischen Bund und Ländern über den weiteren Kampf gegen Corona solle "besser schon am Samstag" statt am Sonntag tagen.

Baden-Württemberg will harten Lockdown bis 10. Januar

Baden-Württemberg plant angesichts der schwierigen Corona-Lage einen harten Lockdown: Dieser solle nach Weihnachten beginnen und bis mindestens zum 10. Januar dauern, teilte die Landesregierung nach Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden mit. Für einen solchen Lockdown werde er sich am Sonntag beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einsetzen, kündigte Ministerpräsident Wilfried Kretschmann (Grüne) an.

Söder will kompletten Lockdown noch vor Weihnachten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist für einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Es sei am besten für das ganze Land, die Ferien vorzuziehen und die Geschäfte früher zu schließen, sagte Söder in Nürnberg. Auch Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren seien notwendig. "Wir können nicht erst nach Weihnachten anfangen."

Seehofer fordert sofortigen Lockdown

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnt davor, in der aktuellen Pandemiebekämpfung mit einem Lockdown bis nach Weihnachten zu warten. "Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss", sagt Seehofer im Spiegel. "Warten wir bis Weihnachten, werden wir noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben." Seehofer zeigt sich verärgert über die derzeitige Situation. Er habe richtig Wut im Bauch, sagt der CSU-Politiker. Der Vorteil, den sich Deutschland im Frühjahr in der Pandemie erkämpft habe, sei verspielt.

Bundesregierung verkündet noch keinen Termin für Corona-Krisengipfel

Die Bundesregierung nennt vorerst noch keinen genauen Termin für den erwarteten Corona-Krisengipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder. Sie habe keinen Termin anzukündigen, sagte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin. Aus den Kreisen der Ministerpräsidenten waren zuvor Rufe nach einem baldigen Spitzengespräch und einem bundesweiten Lockdown immer lauter geworden.

Intensivmediziner fordern sofortigen bundesweiten Lockdown

Angesichts der verschärften Coronalage haben die deutschen Intensivmediziner einen sofortigen und bundesweiten Lockdown gefordert. "Weitere 14 Tage nach dem Motto 'Augen zu und durch' erscheinen angesichts der heutigen Zahlen nicht mehr nachvollziehbar", erklärte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, am Freitag. Die Belastungen auf Intensivstationen könnten vom Personal nicht mehr lange getragen werden. "Wir brauchen jetzt einen durchgreifenden Lockdown."

Corona-Hilfen der Bürgschaftsbanken bis Ende Juni verlängert

Kleine und mittlere Unternehmen können zur Linderung der Corona-Folgen auch weiterhin auf die privaten Bürgschaftsbanken setzen. Die ursprünglich bis Jahresende befristete Regelung im Rahmen des Corona-Hilfspakets wird nun bis zum 30. Juni 2021 verlängert, teilten das Wirtschaftsministerium und der Verband Deutscher Bürgschaftsbanken mit. In diesem Zuge war die Bürgschaftsobergrenze von 1,25 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro angehoben worden.

Innenminister wollen Corona-Proteste "intensiv im Blick behalten"

Die Innenminister von Bund und Ländern sind besorgt wegen der Radikalisierungstendenzen bei den Protesten gegen die Corona-Auflagen. "Wir haben uns verständigt, das Phänomen weiter intensiv im Blick zu behalten", sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Engelke, in Berlin zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK). Die seit Monaten stattfindenden Proteste gegen die staatlichen Corona-Auflagen bezeichnete er als "ein sichtbares Zeichen für eine veränderte Sicherheitslage".

EU-Gipfel einigt sich auf verschärftes Klimaziel für 2030

Der EU-Gipfel hat sich nach langem Ringen auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 verständigt. "Wir haben beschlossen, unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken", erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel. Die Staats- und Regierungschefs hatten in Brüssel die ganze Nacht durch verhandelt, weil Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki Diplomaten zufolge lange eine Einigung blockierte.

Merkel: Bin sehr erleichtert über Kompromiss zu EU-Haushalt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich erleichtert gezeigt über die Einigungen zu Haushalt und Klimaziel auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Nun sei es möglich, dass der EU-Haushalt verabschiedet und damit die Gelder für den Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie freigegeben werden können.

Von der Leyen sieht geringe Erfolgschancen der Post-Brexit-Gespräche - AFP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nicht mehr viel Hoffnung auf einen Erfolg der Verhandlungen mit Großbritannien. Sie habe "niedrige Erwartungen", dass ein Handelsabkommen noch rechtzeitig abgeschlossen und in Kraft treten werde, sagte von der Leyen laut übereinstimmenden Angaben aus EU-Kreisen beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Verhandlungen sollen bis Sonntag weitergehen, um auszuloten, ob ein Abkommen doch noch machbar ist.

Europapolitiker sorgen sich um Datenverkehr bei No-Deal-Brexit

Europapolitiker sehen den Datenverkehr in Europa gefährdet, falls das Vereinigte Königreich sich nicht mit der EU auf einen Brexit-Handelspakt einigt. "Im Falle eines No-Deals wird es Chaos geben", sagte der Europaabgeordnete und Digitalpolitiker Moritz Körner (FDP) dem Handelsblatt.

Bank of England erwartet gewisse Marktvolatilität nach Brexit

Die Bank of England (BoE) erwartet eine gewisse Marktvolatilität und Unterbrechungen bei der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für die Europäische Union, wenn die aktuellen Handelsvereinbarungen Großbritanniens am 31. Dezember enden. In ihrem halbjährlichen Bericht zur Finanzstabilität erklärte die Notenbank, dass der Finanzsektor dennoch gut vorbereitet sei und dass das Risiko einer breiteren Instabilität im Finanzsystem gemildert wurde.

Mexiko Industrieproduktion Okt +2,0% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Okt -3,3% (PROG: -5,0%) gg Vj

