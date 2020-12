Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Institute kappen Ausblick für die Eurozone

Führende Forschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für das Eurogebiet kräftig gekappt. Für das letzte Vierteljahr 2020 erwarten sie nun ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 2,7 Prozent. Ende September hatten sie noch mit plus 2,2 Prozent gerechnet. Die Prognose wurde wegen der vielen Corona-Infektionen und der Schließung von Teilen der Wirtschaft korrigiert, wie Ifo-Institut, Kof aus Zürich und Istat aus Rom mitteilten.

BVR senkt Wachstumsprognose für 2021

Wegen des schwächeren Winterhalbjahrs hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) seine Erwartung für das deutsche Wachstum im Jahr 2021 deutlich herabgesetzt. Gegenüber der Sommer-Prognose werde die Prognose zum Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 5,0 auf 3,2 Prozent vermindert, teilte der BVR in Berlin mit. Der Prognosewert für 2020 werde hingegen merklich aufwärtsrevidiert, von bisher 7,0 Prozent Rückgang auf minus 5,5 Prozent, denn die Entwicklung im Sommerhalbjahr sei günstiger ausgefallen als gedacht.

RKI: Mutation des Coronavirus vermutlich bereits in Deutschland

Die in Großbritannien und anderen Ländern nachgewiesene Mutation des Coronavirus ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland bisher noch nicht nachgewiesen worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutation unerkannt aber bereits in Deutschland sei, sei allerdings "sehr, sehr hoch", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin.

WHO beruft Europa-Krisentreffen zu neuer Coronavirus-Mutation ein

Das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa hat eine Krisensitzung seiner Mitgliedstaaten zu der neuen Coronavirus-Variante aus Großbritannien einberufen. Regionaldirektor Hans Kluge schrieb im Onlinedienst Twitter, das WHO-Regionalbüro verfolge die Informationen über die Mutation genau und wolle als Reaktion darauf mit seinen Mitgliedstaaten über Strategien für Virustests, eine Eindämmung der Übertragung und "Kommunikationsrisiken" beraten.

Polizeigewerkschaft: Corona-Beschränkungen werden scharf kontrolliert

Die Polizei will die Einhaltung der Corona-Beschränkungen an Weihnachten und Silvester scharf kontrollieren. "Wir erhöhen gerade die Präsenz im öffentlichen Raum", sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, der Süddeutschen Zeitung. An Weihnachten werde die Polizei zwar nicht "anlasslos von Haus zu Haus gehen und nachzählen, wie viele Leute am Tisch sitzen", sagte Radek. "Aber wenn wir Hinweise bekommen, dass irgendwo Regeln verletzt werden, dann gehen wir dem nach."

Beförderungsverbot für Großbritannien, Nordirland und Südafrika erlassen

Das Bundesgesundheitsministerium hat wegen der Coronavirus-Mutation ab Dienstag ein generelles Beförderungsverbot für Reisende aus Großbritannien, Nordirland und Südafrika verhängt. Mit der Rechtsverordnung solle eine Ausbreitung nach Kontinentaleuropa verhindert werden, erklärte das Ministerium.

US-Kongress verabschiedet neues Hilfspaket gegen Corona-Krise

Der US-Kongress hat ein neues gigantisches Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie verabschiedet. Zuerst das Repräsentantenhaus und dann der Senat billigten mit klaren Mehrheiten das Maßnahmenbündel im Volumen von fast 900 Milliarden Dollar. Um das Vorhaben umzusetzen, fehlte nun nur noch die Unterschrift des scheidenden Präsidenten Donald Trump, die als reine Formsache galt.

US-Senator: Cyberangriff reicht bis ins Finanzministerium

Der jüngst bekannt gewordene Cyberangriff auf die US-Behörden reicht nach Angaben des demokratischen Senators Ron Wyden bis ins Finanzministerium in Washington. Die Hacker hätten möglicherweise wichtige Codes zur Verschlüsselung an sich gebracht, sagte Wyden nach einer Anhörung hinter verschlossenen Türen. Wyden gehört sowohl dem Finanz- als auch dem Geheimdienstausschuss des Senats an.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Dez Verbrauchervertrauen 92,3 (Nov: 88,6)

Schweden Dez Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 86,7

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz +0,8% gg Vormonat

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz +5,7% gg Vorjahr

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,6% gg Vormonat

Schweden Nov Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,8% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)