Bundesbank: Deutsches BIP stagniert im 4. Quartal "in etwa"

Die Bundesbank rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft Ende 2020 trotz des Lockdowns nicht geschrumpft ist und hofft auch für das erste Quartal 2021 auf keinen "allzu starken" Rückschlag der wirtschaftlichen Erholung. "Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im letzten Viertel des abgelaufenen Jahres in etwa stagniert haben", schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht und schließt sich damit der Einschätzung des Statistischen Bundesamts an.

Vizekanzler Scholz rechnet mit zweiwöchiger Lockdown-Verlängerung

Vor den Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Beschränkungen am Dienstag hat sich Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen. "Ich gehe davon aus, dass das schon 14 Tage sein können, die noch einmal dazu kommen", sagte Scholz beim Bild-Talk "Die richtigen Fragen" am Sonntagabend. Auch Ausgangssperren wollte der Finanzminister nicht ausschließen. "Ich finde, das ist eine mögliche Maßnahme, aber nicht die, die als allererste ansteht", sagte er.

Spahn: Regierung lässt verbindliche Homeoffice-Anordnung prüfen

Vor dem Bund-Länder-Gipfel morgigen Dienstag lässt die Bundesregierung nach Auskunft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) offenbar eine verpflichtende Homeoffice-Regelung prüfen. Es gehe darum, "wie wir Kontakte reduzieren können, in der Arbeitswelt, aber auch im privaten Bereich", sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin.

Spahn mahnt Pfizer zur Einhaltung der Impfstoff-Lieferzusagen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den US-Pharmakonzern Pfizer aufgefordert, seine Zusagen mit Blick auf den mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Impfstoff einzuhalten. Die "sehr, sehr kurzfristige Mitteilung" vom Freitag, wonach das Unternehmen seine Lieferungen für Europa kürzen werde, sei "betrüblich" gewesen, sagte Spahn in Berlin. "Wir haben ausdrücklich die Erwartung, dass zugesagte Lieferungen - Lieferdaten und Liefermengen - auch eingehalten werden, auch von Pfizer/Biontech."

Walter-Borjans bietet Laschet gute Zusammenarbeit an

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat nach dem Sieg von Armin Laschet bei der Wahl zum CDU-Vorsitz eine "gute Kooperation" seiner Partei bis zum Ende der Legislaturperiode angeboten. "Wir stehen bereit zu einer anständigen Zusammenarbeit in diesen nächsten Monaten", sagte Walter-Borjans nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Jedoch werde man "die sachliche, harte Auseinandersetzung" nicht scheuen, weil es wichtige Themen gebe, die bis zum Ende der Legislaturperiode noch umgesetzt werden müssten.

Britische Unternehmen rufen London zu Hilfe für Eurostar auf

Britische Unternehmen haben die Regierung in London zur finanziellen Unterstützung des Zugbetreibers Eurostar aufgerufen. Die Lobbygruppe London First forderte Finanzminister Rishi Sunak in einem Brief zu "raschem Handeln" auf, um die Zukunft der Zugverbindung unter dem Ärmelkanal zu sichern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag berichtete. Eurostar dürfe nicht "zwischen die Lücken" der finanziellen Hilfsleistungen fallen.

Viel Zustimmung für Laschet nach Wahl zum CDU-Vorsitzenden

Der frisch gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet findet laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders RTL viel Zustimmung in der Bevölkerung. 41 Prozent halten die Entscheidung für Laschet für eine gute Wahl, wie Forsa am Montag erklärte. Wichtigstes Argument für Laschet sei dessen Integrationsfähigkeit. 56 Prozent der Wahlberechtigten seien überzeugt, dass Laschet "die verschiedenen Lager in der CDU zusammenhalten und zusammenführen" könne.

Nawalny nennt Vorgehen gegen ihn "Gipfel der Rechtlosigkeit"

Der nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommene Oppositionelle Alexej Nawalny hat das Vorgehen gegen ihn als "Gipfel der Rechtlosigkeit" bezeichnet. Die russischen Behörden hätten "die Strafprozessordnung zerrissen und weggeworfen", sagte er am Montag in einem von seinen Unterstützern auf Twitter veröffentlichten Video. In einer Polizeistation am Stadtrand von Moskau lief nach Angaben seiner Unterstützer seit 12.30 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MEZ) eine Anhörung über seine weitere Inhaftierung.

Unterstützer: Anwälte dürfen nicht zu Nawalny

Die Anwälte des in Moskau in Haft genommenen Oppositionellen Alexej Nawalny dürfen laut seiner Unterstützer nicht zu ihm. Die Polizei hindere ihn daran, seine Anwälte zu sehen, teilte Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung am Montag auf Twitter mit. Nach Angaben von Nawalnys Sprecherin Kira Jarmytsch durften zwei Berater das Gebäude der Polizeistation Chimki am Stadtrand von Moskau zwar betreten; "aber es ist ihnen nicht erlaubt, Alexej zu sehen".

Maas fordert weitere Anstrengung der Türkei zur Beilegung des Gasstreits

Nach dem Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) von Ankara weitere Anstrengungen zu einer dauerhaften Entspannung gefordert. Nach der dramatischen Zuspitzung der Lage dürfe sich das "Spiel mit dem Feuer nicht wiederholen", mahnte Maas am Montag vor seinem Abflug nach Ankara.

Rund 150 Tote binnen einer Woche bei Kämpfen im Jemen

Bei Kämpfen südlich der jemenitischen Hafenstadt Hodeida sind übereinstimmenden Angaben zufolge rund 150 regierungstreue Soldaten und Huthi-Rebellen binnen einer Woche getötet worden. Militärvertreter machten am Montag die schiitischen Rebellen für die neuerlichen Kämpfe verantwortlich. Diese versuchten, ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Hafenstadt auf weiter südlich gelegene Gebiete auszudehnen. Bewohner sprachen von den heftigsten Gefechten seit eines von der UNO ausgehandelten Waffenstillstands im Dezember 2018.

Japanische Konzerne fordern Regierung zu ehrgeizigerer Energiewende auf

Dutzende japanische Konzerne haben die Regierung in Tokio zu mehr Ehrgeiz bei der Umsetzung der Energiewende aufgerufen. Die sogenannte Japan Climate Initiative, der sich unter anderem Sony, Panasonic und Nissan angeschlossen haben, forderte die Regierung am Montag auf, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 40 bis 50 Prozent zu erhöhen. Offizielles Ziel Japans ist bisher, den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 22 bis 24 Prozent zu steigern.

Versicherungswirtschaft steigert IT-Ausgaben deutlich

Die IT-Ausgaben der deutschen Versicherer sind 2019 gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen. Auch die IT-Kostenquote, die sich aus den IT-Kosten im Verhältnis zu den Bruttobeitragseinnahmen berechnet, ging nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) deutlich nach oben.

BKA: Berlin ist "Dreh- und Angelpunkt" vietnamesischer Menschenschleuser

Berlin ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamts (BKA) ein "Dreh- und Angelpunkt" für vietnamesische Menschenhändler in Westeuropa. Von zentraler Bedeutung sei ein Industriegebiet im Stadtteil Lichtenberg, sagte der BKA-Referatsleiter für Menschenhandel, Carsten Moritz, am Montag im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Von Berlin aus werden demnach illegal eingeschleuste Vietnamesen an Geschäftsleute in Deutschland und Westeuropa vermittelt.

Frauenanteil in Dax-Vorständen mit 11,5 Prozent so hoch wie nie

Die Zahl weiblicher Vorstände in den börsennotierten deutschen Unternehmen ist auf einen Höchststand gestiegen - und doch steht eine Frau in den Führungsetagen durchschnittlich neun Männern gegenüber. Derzeit sind 11,5 Prozent aller Vorstandsmitglieder der 160 Dax-, Mdax- und Sdax-Unternehmen weiblich, wie das Beratungsunternehmen EY am Montag mitteilte. Unter insgesamt 681 Vorstandsmitgliedern zählte EY 78 Frauen - acht mehr als zum Beginn vergangenen Jahres.

